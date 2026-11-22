Có những thời điểm, sự tiếc nuối trong bóng đá không đến từ việc một cầu thủ sa sút phong độ, mà từ chuyện họ không còn đủ thời gian và thể trạng để cạnh tranh vị trí. Văn Toàn đang rơi vào hoàn cảnh như thế. Sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương, tiền đạo sinh năm 1996 vừa trở lại vào cuối mùa trước, nhưng hy vọng tìm lại nhịp thi đấu lại bị gián đoạn khi anh tiếp tục gặp vấn đề chấn thương.

Văn Toàn từng phải phẫu thuật chấn thương sụn chêm vào tháng 8/2025, sau quãng thời gian chịu ảnh hưởng bởi chấn thương từ AFF Cup 2024. Anh mất nhiều tháng để điều trị, đến cuối tháng 2 mới trở lại tập luyện với bóng và chỉ có thể ra sân ở giai đoạn cuối mùa 2025/2026. Đó là sự trở lại không dễ dàng, bởi một cầu thủ chơi dựa nhiều vào tốc độ, khả năng bứt phá và những pha di chuyển không bóng như Văn Toàn cần thời gian để tìm lại cảm giác thi đấu.

Mùa giải mới bắt đầu, Văn Toàn lại chưa thể góp mặt trong danh sách thi đấu của Nam Định. Sau 8 vòng đấu, tiền đạo này vẫn phải tập trung cho quá trình hồi phục. Thay vì tiếp tục cuộc đua trên sân cỏ, anh đang phải chạy đua với thời gian để có thể trở lại trạng thái tốt nhất.

Văn Toàn đang trải qua giai đoạn khó khăn khi liên tục bị chấn thương cản trở. Ảnh: CLB Nam Định

Đáng tiếc, vấn đề của Văn Toàn không chỉ nằm ở cấp CLB. Chấn thương kéo dài khiến cơ hội trở lại tuyển Việt Nam trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Ở tuổi 30, anh không còn nhiều thời gian để chờ đợi những cơ hội liên tiếp như trước, nhất là khi hàng công đội tuyển đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ về nhân sự.

Tuyển Việt Nam đang xuất hiện thêm nhiều gương mặt có thể tạo ra sự cạnh tranh mới. William Minh Hoàng mang đến lựa chọn trẻ trung, Văn Tùng trở lại, trong khi Đình Bắc đã cho thấy sự trưởng thành và khả năng tạo đột biến đáng chú ý. Những cầu thủ trẻ không chỉ mang đến nguồn năng lượng mới mà còn tạo ra sức ép thực sự lên các vị trí tấn công. Cuộc cạnh tranh vì thế không chờ đợi những cái tên từng có chỗ đứng trong đội tuyển, mà ngày càng đòi hỏi phong độ và sự ổn định ở hiện tại.

Văn Toàn từng có nhiều năm là một trong những cầu thủ giàu tốc độ và khả năng gây đột biến của bóng đá Việt Nam. Anh có thể tạo ra khác biệt bằng những pha bứt tốc, và di chuyển vào khoảng trống. Nhưng những phẩm chất ấy chỉ phát huy giá trị khi cầu thủ có thể duy trì thể trạng và thi đấu thường xuyên. Sau quãng thời gian dài vắng mặt, Văn Toàn đang thiếu những màn trình diễn thực tế.

Trường hợp Tiến Linh cũng cho thấy vị trí trên tuyển Việt Nam không còn được đảm bảo bởi tên tuổi hay những đóng góp trong quá khứ. Khi phong độ không đáp ứng yêu cầu, tiền đạo từng là trụ cột vẫn có thể phải đứng ngoài cuộc chơi. Sự cạnh tranh ở đội tuyển đang trở nên khắt khe hơn, đặc biệt trong bối cảnh HLV Kim Sang Sik có thêm nhiều phương án nhân sự.

Với Văn Toàn, lúc này điều quan trọng nhất vẫn là hồi phục và trở lại sân cỏ. Cánh cửa đội tuyển có thể chưa đóng hoàn toàn, nhưng rõ ràng đã khó khăn hơn rất nhiều và dần đóng lại. Anh không chỉ phải chiến thắng chấn thương, mà còn phải vượt qua những cầu thủ trẻ đang tiến bộ từng ngày.