Không còn cơ hội cho NSND Hồng Vân

NSND Hồng Vân vừa lỡ hẹn với một cột mốc doanh thu đáng chú ý khi bộ phim Lên Hương chính thức kết thúc hành trình chiếu rạp. Sau gần hai tháng phát hành, tác phẩm của đạo diễn Khương Ngọc dừng lại ở mức khoảng 95,2 tỷ đồng, không thể chạm đến con số 100 tỷ đồng dù từng có khởi đầu đầy triển vọng.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam cập nhật ngày 10/11, Lên Hương chỉ bán được 7 vé trong ngày 9/11, với 2 suất chiếu trên toàn quốc và doanh thu vỏn vẹn 420.000 đồng. Những con số này cho thấy sức hút của bộ phim đã giảm mạnh, đồng thời khép lại cơ hội để NSND Hồng Vân cùng ê kíp chinh phục cột mốc trăm tỷ trong đợt phát hành lần này.

NSND Hồng Vân lỡ hẹn với cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng khi bộ phim Lên Hương dừng lại ở mức khoảng 95,2 tỷ đồng.

Trước đó, Lên Hương từng được xem là một trong những điểm sáng của phòng vé Việt tháng 9. Phim bắt đầu có suất chiếu sớm từ ngày 11/9, nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu và thu về khoảng 30 tỷ đồng chỉ sau ba ngày đầu tiên.

Đến cuối tuần chiếu thứ hai, doanh thu đã vượt 74 tỷ đồng. Thành tích này khiến nhiều khán giả kỳ vọng NSND Hồng Vân sẽ sớm có thêm một tác phẩm đạt doanh thu trăm tỷ, đặc biệt khi nữ nghệ sĩ vừa trải qua giai đoạn không mấy thuận lợi trên màn ảnh rộng.

Tuy nhiên, diễn biến phòng vé sau đó lại không như mong đợi. Từ ngày 25/9, sự xuất hiện của Trại Buôn Người khiến cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt. Tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh liên tục dẫn đầu doanh thu, thu hút lượng lớn khán giả và chiếm ưu thế về suất chiếu.

Dù sớm vượt mốc 90 tỷ đồng, Lên Hương dần hụt hơi trước sự cạnh tranh của các tác phẩm ra rạp sau đó.

Trong bối cảnh đó, Lên Hương dần đánh mất lợi thế ban đầu. Dù vượt mốc 90 tỷ đồng vào cuối tháng 9, bộ phim bắt đầu tăng trưởng chậm, số suất chiếu liên tục bị thu hẹp. Khoảng cách gần 5 tỷ đồng đến cột mốc 100 tỷ tưởng chừng không lớn nhưng cuối cùng trở thành thử thách không thể vượt qua.

Đây là kết quả khá đáng tiếc đối với NSND Hồng Vân, bởi Lên Hương đánh dấu sự khởi sắc trong hành trình điện ảnh gần đây của nữ nghệ sĩ. Trước đó, những tác phẩm có sự góp mặt của NSND Hồng Vân như Chốt Đơn!, Cưới Vợ Cho Cha và Nhà Mình Đi Thôi đều không đạt doanh thu nổi bật.

Doanh thu hơn 95 tỷ đồng của Lên Hương vẫn là tín hiệu tích cực đối với NSND Hồng Vân sau một số dự án chưa đạt kỳ vọng.

Theo các số liệu phòng vé được truyền thông công bố, Chốt Đơn! chỉ thu hơn 5 tỷ đồng, Cưới Vợ Cho Cha đạt khoảng 9,1 tỷ đồng, còn Nhà Mình Đi Thôi mang về hơn 14 tỷ đồng. Vì vậy, doanh thu hơn 95 tỷ đồng của Lên Hương vẫn là bước tiến thương mại đáng ghi nhận đối với NSND Hồng Vân.

Không chỉ gây chú ý bởi kết quả doanh thu, Lên Hương còn sở hữu dàn diễn viên giàu kinh nghiệm gồm Hồng Đào, NSND Hồng Vân, Võ Tấn Phát và Tuyết Thu. Bộ phim kể về Tâm, chàng trai làm nghề giao vịt quay đang tìm cách kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Lên Hương quy tụ Hồng Đào, NSND Hồng Vân, Võ Tấn Phát và Tuyết Thu trong câu chuyện khai thác tình cảm gia đình.

Cuộc đời Tâm thay đổi khi anh gặp bà Mũi, người phụ nữ kinh doanh dịch vụ mai táng đang gặp khó khăn. Từ một thỏa thuận kỳ lạ liên quan đến nghi thức nằm hòm cầu vận, câu chuyện mở ra hàng loạt biến cố, đồng thời khai thác những góc khuất trong tình cảm gia đình và mối quan hệ mẹ con.

Dù được đánh giá tích cực ở một số màn diễn xuất và cách khai thác đề tài gần gũi, tác phẩm vẫn nhận những ý kiến trái chiều về kịch bản. Việc kết hợp nhiều tuyến xung đột cùng những tình huống hài xen lẫn cảm xúc khiến một số phân đoạn chưa tạo được hiệu quả như kỳ vọng.

Đối với NSND Hồng Vân, kết quả này phản ánh phần nào tính cạnh tranh khắc nghiệt của thị trường điện ảnh Việt. Sự góp mặt của những nghệ sĩ kỳ cựu có thể tạo sức hút ban đầu, nhưng khả năng duy trì doanh thu còn phụ thuộc vào chất lượng tác phẩm, phản ứng của người xem và lịch phát hành.

NSND Hồng Vân tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia biểu diễn và các dự án điện ảnh sau nhiều năm làm nghề.

Đáng chú ý, trong lúc Lên Hương dần rời khỏi hệ thống rạp, NSND Hồng Vân vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Cuối tháng 10, nữ nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh trong chuyến lưu diễn tại Pháp, cho thấy lịch trình biểu diễn vẫn được duy trì bên cạnh các dự án điện ảnh.

Sau nhiều thập kỷ gắn bó với sân khấu và màn ảnh, NSND Hồng Vân vẫn là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt. Việc tiếp tục tham gia các dự án có màu sắc khác nhau cho thấy nữ nghệ sĩ chưa dừng lại ở những thành công đã có.

Có thể nói, NSND Hồng Vân đã không còn cơ hội cùng Lên Hương cán mốc 100 tỷ đồng trong đợt chiếu rạp này. Tuy nhiên, doanh thu 95,2 tỷ đồng vẫn là kết quả đáng ghi nhận, nhất là khi đặt cạnh những dự án trước đó.

Dù chưa thể chạm mốc trăm tỷ với Lên Hương, NSND Hồng Vân vẫn ghi nhận một kết quả phòng vé đáng chú ý trong sự nghiệp.

Với NSND Hồng Vân, cột mốc trăm tỷ lần này đã khép lại. Nhưng điều đáng chờ đợi hơn vẫn là liệu nữ nghệ sĩ có thể tạo nên một cú bứt phá lớn hơn trong những lần trở lại màn ảnh rộng tiếp theo.