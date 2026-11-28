Nữ nghệ sĩ chưa có phim điện ảnh mới ra mắt, khiến khán giả không khỏi tiếc nuối khi sự nghiệp màn ảnh của chị đang ở giai đoạn thăng hoa.

Năm 2025 có thể xem là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong hành trình nghệ thuật của Việt Hương. Với vai Hai Nhị trong Chị Dâu, nữ nghệ sĩ không chỉ góp phần tạo nên thành công của bộ phim với doanh thu hơn 113 tỷ đồng, mà còn nhận được sự ghi nhận từ giới chuyên môn. Vai diễn này mang về cho chị ba giải thưởng lớn tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, Ngôi Sao Xanh và Cánh Diều Vàng. Đó là thành quả đặc biệt với một nghệ sĩ vốn có nhiều năm gắn bó với sân khấu hài.

Chưa dừng lại ở đó, tháng 10/2025, Việt Hương tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với Cục Vàng Của Ngoại. Trong phim, chị hóa thân thành bà Hậu, một người phụ nữ dành nhiều tình thương và hy sinh cho gia đình. Vai diễn mang màu sắc khác biệt so với hình ảnh hài hước quen thuộc của Việt Hương, đồng thời giúp chị tiếp tục chứng minh khả năng đảm nhận những nhân vật có chiều sâu tâm lý.

Sau một năm 2025 rực rỡ với hàng loạt dấu ấn điện ảnh và những giải thưởng danh giá, Việt Hương bất ngờ trải qua khoảng lặng đáng chú ý trong năm 2026. Ảnh: FBNV

Tác phẩm thu về hơn 82 tỷ đồng, nối dài chuỗi thành tích phòng vé đáng chú ý của nữ nghệ sĩ. Đáng chú ý, vai bà Hậu còn giúp Việt Hương giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại DANAFF IV năm 2026.

Như vậy, chị có hai năm liên tiếp được vinh danh ở cùng hạng mục tại liên hoan phim này, với hai vai diễn khác nhau. Thành công ấy càng khiến khán giả kỳ vọng Việt Hương sẽ tiếp tục xuất hiện trong những dự án điện ảnh chất lượng.

Thế nhưng, thực tế lại không diễn ra như mong đợi. Tính đến cuối tháng 11/2026, Cục Vàng Của Ngoại vẫn là bộ phim điện ảnh gần nhất có Việt Hương ra mắt khán giả. Gần một năm trôi qua, nữ nghệ sĩ chưa có thêm tác phẩm mới trình làng, trong khi thị trường điện ảnh liên tục xuất hiện những dự án mới và nhiều gương mặt quen thuộc trở lại màn ảnh rộng.

Sự vắng mặt này càng đáng chú ý khi Việt Hương từng tạo được dấu ấn liên tiếp qua Ma Da, Chị Dâu và Cục Vàng Của Ngoại. Ba bộ phim mang đến cho chị những màu sắc diễn xuất khác nhau, từ kinh dị, tâm lý gia đình đến những câu chuyện giàu cảm xúc đời thường. Khán giả vì thế có lý do để mong chờ một màn tái xuất tiếp theo, thay vì phải chờ đợi quá lâu.

Khoảng lặng trong năm 2026 có thể khiến người hâm mộ tiếc nuối, nhưng cũng mở ra kỳ vọng mới cho hành trình điện ảnh của nghệ sĩ Việt Hương. Đây là khoảng thời gian để nữ diễn viên chờ đợi một kịch bản thực sự phù hợp, và hy vọng tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong năm tới.