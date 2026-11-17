Nếu thất bại trước Tajikistan ở chung kết King’s Cup tối nay, bóng đá Thái Lan sẽ nâng số lần thua chung kết dưới thời Madam Pang làm Chủ tịch FAT lên con số 8.

Tối 17/11, tuyển Thái Lan sẽ đối đầu Tajikistan trong trận chung kết King’s Cup 2026 trên sân vận động tỉnh Sisaket. Đây được xem là cơ hội quan trọng để Madam Pang tìm kiếm danh hiệu đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia kể từ khi bà trở thành Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vào tháng 2/2024.

Áp lực dành cho nữ tỷ phú ngày càng lớn sau hàng loạt kết quả không như kỳ vọng. Theo thống kê Saostar đã đề cập, bóng đá Thái Lan trải qua 7 thất bại ở các trận chung kết kể từ khi Madam Pang ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch FAT. Nếu tiếp tục gục ngã trước Tajikistan, con số này sẽ tăng lên 8.

Madam Pang đứng trước nguy cơ khép lại năm 2026 với thêm một nỗi thất vọng nếu tuyển Thái Lan thất bại trước Tajikistan ở chung kết King's Cup. Ảnh: FAT

Đáng chú ý, năm 2026 tiếp tục là một năm nhiều thất vọng với bóng đá Thái Lan. Đội tuyển quốc gia lần lượt thất bại trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026 và không thể giành danh hiệu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Những kết quả này khiến áp lực thành tích dành cho Madam Pang ngày càng lớn.

King’s Cup lần thứ 52 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Thái Lan đã đánh bại Brunei 6-0 ở bán kết để giành quyền vào trận đấu cuối cùng. Trong khi đó, Tajikistan vượt qua Oman với tỷ số 1-0. Đội chủ nhà có lợi thế sân bãi, nhưng đối thủ được đánh giá cao hơn Brunei và đủ khả năng tạo ra thử thách thực sự.

Trước trận chung kết, HLV Anthony Hudson thừa nhận Tajikistan là đối thủ có chất lượng, sở hữu lối chơi phức tạp, đặc biệt ở khả năng chuyển đổi trạng thái và tranh chấp bóng hai. Nhà cầm quân người Anh khẳng định tuyển Thái Lan đã chuẩn bị kỹ lưỡng và rất quyết tâm giành chức vô địch.

Một chi tiết đáng chú ý là Madam Pang đã rút khỏi vị trí trưởng đoàn đội tuyển quốc gia để tập trung cho công việc Chủ tịch FAT. Doanh nhân Chalermchai Mahakitsiri đã được bổ nhiệm thay thế. Tuy nhiên, bà vẫn theo sát đội tuyển và thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến hành trình chinh phục King’s Cup.

Nếu không thể vô địch, Madam Pang sẽ phải chờ thêm cơ hội khác để tìm kiếm danh hiệu cùng bóng đá Thái Lan. Đáng tiếc, năm 2027 không có ASEAN Cup, giải đấu mà Thái Lan từng nhiều lần đăng quang và cũng là sân chơi được người hâm mộ nước này đặc biệt quan tâm.

Vì vậy, trận chung kết với Tajikistan không đơn thuần là cuộc cạnh tranh một chiếc cúp. Đây còn là cơ hội để Madam Pang giải tỏa áp lực sau gần ba năm điều hành FAT. Một thất bại nữa sẽ khiến những câu hỏi về thành tích và hiệu quả điều hành bóng đá Thái Lan tiếp tục được đặt ra.