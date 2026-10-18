Không có Xuân Son, Thép xanh Nam Định vẫn thắng Thanh Hóa

CLB Thép xanh Nam Định ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Quang Dương

Thép xanh Nam Định nhập cuộc tích cực, triển khai tấn công bằng những đường chuyền dài và các pha phối hợp ở hai biên. Phút 18, Ngọc Sơn thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền bóng cho Ti Phông. Sau khi vượt qua một cầu thủ đối phương, Ti Phông dứt điểm chéo góc nhưng bóng đi chệch cột dọc. Đến phút 25, Romulo thực hiện quả đá phạt từ khoảng cách 25m, đưa bóng đi xoáy về góc xa nhưng không trúng đích.

Sức ép của đội khách được cụ thể hóa ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp một. Từ quả tạt bên cánh phải, Ti Phông băng vào đánh đầu chéo góc, đánh bại thủ môn Thanh Diệp, mở tỷ số 1-0 cho Nam Định.

Dù rất nỗ lực nhưng CLB Thanh Hóa (áo vàng) vẫn thua Nam Định ngay trên sân nhà. Ảnh: Quang Dương

Sang hiệp hai, Thanh Hóa đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Nam Định thi đấu chặt chẽ, khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành. Dù nỗ lực gia tăng sức ép, Thanh Hóa vẫn thiếu những pha phối hợp đủ sắc bén để xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Phút 86, Nam Định tung đòn quyết định. Crawford bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi để Tuấn Hải băng vào đệm bóng, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Tiền đạo Tuấn Hải ghi bàn ấn định chiến thắng cho Thép xanh Nam Định. Ảnh: Quang Dương

Chiến thắng trên sân Thanh Hóa cho thấy Nam Định vẫn duy trì được sức mạnh tập thể và khả năng chớp thời cơ dù không có Xuân Son trong đội hình. Kết quả này giúp đội bóng thành Nam tìm lại niềm vui chiến thắng, tạo thêm sự tự tin trong hành trình tại V.League 2026-2027.

Ở các trận đấu khác diễn ra cùng ngày, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa Sông Lam Nghệ An 2-2 trên sân vận động Hà Tĩnh. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng thất bại 1-5 trước Hải Phòng ngay trên sân Chi Lăng.