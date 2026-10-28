Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển

Các đại biểu dự trực tuyến tại điểm cầu thành phố Đồng Nai tối 28-10. Ảnh: Tú Trịnh

Đại biểu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, các xã biên giới dự hội nghị. Ảnh: Tú Trịnh

Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố chủ trì điểm cầu thành phố Đồng Nai. Dự hội nghị có Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công thương Vũ Ngọc Long cùng đại diện các ngành chức năng, lãnh đạo các xã biên giới và các đại biểu.

Phát biểu quán triệt nhanh các nhiệm vụ trọng tâm, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng của BĐBP phối hợp chặt chẽ với các ngành, hướng dẫn BĐBP các địa phương chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm trên các tuyến biên giới, vùng biển, các địa bàn; thực hiện tốt các chức năng, tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP nắm chắc tình hình tội phạm, vi phạm, tổ chức triển khai hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển.

Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Tú Trịnh

Tư lệnh BĐBP yêu cầu Ban Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp các đơn vị chức năng lập thêm các tổ, chốt trên các hướng, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, vùng biển trọng điểm nhằm ngăn chặn hướng di chuyển của các đối tượng vào địa bàn. Tư lệnh BĐBP yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc, BĐBP các tỉnh, thành phố, nhất là người chỉ huy, đứng đầu các cấp vận dụng các biện pháp nghiệp vụ tăng cường kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất, không báo trước; kịp thời xem thái độ, tư thế, tác phong làm việc, ý thức cảnh giác đấu tranh của lực lượng ở các cửa khẩu. Quá trình kiểm tra nếu phát hiện đồng chí nào vi phạm, có hành vi tiếp tay cho đối tượng xấu, cần xử lý ngay, đình chỉ công tác theo thẩm quyền; nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo về Bộ Tư lệnh xem xét xử lý.

“Tư lệnh BĐBP giao các chỉ huy trưởng, đồn trưởng, đội trưởng, trạm trưởng... phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tình hình và kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ở đơn vị mình trong đợt cao điểm. Nếu để xảy ra vi phạm thì các đồng chí này phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp mình và trước Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP. Đồng thời khẳng định: Trong đợt đấu tranh cao điểm phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển không có vùng cấm, không có ngoại lệ và tất cả phải quyết tâm, quyết liệt, thực hiện nghiêm túc” - Trung tướng Vũ Trung Kiên nhấn mạnh.

Tư lệnh BĐBP mong muốn cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng công an, quân sự, hải quan, thuế... tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ để BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững vai trò nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trung tướng Vũ Trung Kiên đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp, đồng hành cùng BĐBP làm tốt công tác tuyên truyền; vận động quần chúng nhân dân không tiếp tay, không tham gia thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; tích cực cùng BĐBP và lực lượng chức năng đấu tranh, tố giác tội phạm...

Ngay sau hội nghị, Tư lệnh BĐBP triển khai các đơn vị BĐBP trong cả nước bắt tay ngay vào việc ra quân, đấu tranh cao điểm phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển.