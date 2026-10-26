Không có visa Mỹ hay châu Âu, nữ du khách Việt vẫn đi qua 10 nước Trung và Nam Mỹ

Sở hữu visa Canada còn hạn nhưng không có visa Mỹ hay châu Âu, Phương Thảo vẫn thực hiện chuyến đi qua nhiều quốc gia Trung và Nam Mỹ nhờ tìm hiểu kỹ quy định nhập cảnh, chuẩn bị hồ sơ và lựa chọn cách xin visa phù hợp cho từng điểm đến.

Hành trình qua nhiều quốc gia Trung và Nam Mỹ đòi hỏi du khách Việt chuẩn bị kỹ về thủ tục visa bởi mỗi điểm đến có quy định nhập cảnh riêng. Trong khi một số nước chấp nhận visa của quốc gia thứ ba thì các nước khác yêu cầu du khách nộp hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan đại diện ngoại giao.

VISA CANADA MỞ RA THÊM LỰA CHỌN NHẬP CẢNH TRUNG MỸ

Theo chia sẻ của Phương Thảo, visa Canada còn hạn giúp cô thuận lợi nhập cảnh vào Mexico, Belize, Costa Rica và Panama mà không cần xin visa riêng. Thực tế, thủ tục tại các cửa khẩu này diễn ra khá nhanh chóng, không phát sinh trở ngại đáng kể.

Tại Mexico, nhân vật cho biết thủ tục diễn ra thuận lợi. "Công an cửa khẩu (CACK) rất niềm nở, không có vấn đề gì. Có thể nhập cảnh bằng visa US/EU còn hạn", Thảo viết.

Mexico thường là điểm đầu cho hành trình châu Mỹ trước khi du khách xuôi về phương nam khám phá Nam Mỹ

Bên cạnh đó, Belize và Costa Rica cũng là những điểm đến cô có thể nhập cảnh bằng visa Canada còn hạn.

Riêng tại Panama, Phương Thảo cho biết thủ tục nhập cảnh diễn ra nhanh hơn cô hình dung, dù trước đó từng đọc nhiều chia sẻ về những khó khăn mà du khách Việt có thể gặp phải. Sau khi quét hộ chiếu, nhân viên cửa khẩu hỏi một số thông tin cơ bản về thời gian lưu trú và công việc, đồng thời kiểm tra lại visa Canada của cô. Toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng 5 phút.

Trải nghiệm thực tế này, nữ du khách cho biết thủ tục nhập cảnh có thể khác nhau tùy từng trường hợp. Do đó, hành khách nên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, nắm rõ mục đích chuyến đi và kiểm tra kỹ điều kiện nhập cảnh trước khi khởi hành. Đặc biệt, việc Panama chấp nhận visa của một số quốc gia thứ ba không đồng nghĩa mọi trường hợp đều được miễn visa; điều kiện áp dụng cần được đối chiếu với quy định chính thức tại thời điểm đi.

GUATEMALA - CHUẨN BỊ HỒ SƠ TRƯỚC, ĐẶT LỊCH HẸN SAU

Với Guatemala, Phương Thảo lựa chọn xin visa tại Lãnh sự quán Guatemala ở Toronto, Canada. Theo chia sẻ, hồ sơ gồm đơn xin visa đã điền đầy đủ thông tin, hộ chiếu kèm các visa hiện có, xác nhận đặt chỗ máy bay, lịch trình du lịch chi tiết, giấy xác nhận công việc, bảng lương ba tháng gần nhất và sao kê thẻ tín dụng trong ba tháng gần nhất kèm bản scan hai mặt thẻ.

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Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, cô scan hồ sơ và gửi qua email của cơ quan lãnh sự. Khoảng 7 ngày làm việc sau, Thảo nhận được email xác nhận lịch hẹn đến hoàn tất thủ tục visa.

Khi đến làm thủ tục, nhân vật mang theo hai ảnh thẻ nền trắng và lệ phí bằng tiền mặt. Theo mức phí cô ghi nhận tại thời điểm nộp hồ sơ, visa nhập cảnh một lần có giá 50 USD, trong khi visa nhập cảnh nhiều lần là 150 USD.

"Cơ quan lãnh sự không chấp nhận thanh toán bằng thẻ và không trả lại tiền thừa, vì vậy người xin visa cần chuẩn bị đúng số tiền. Quá trình hoàn tất thủ tục tại chỗ mất khoảng 15 phút. Visa nhập cảnh một lần của mình có thời hạn 90 ngày", Thảo kể lại.

EL SALVADOR - CẤP VISA SÁT LỊCH TRÌNH, KHÁCH ĐƯỢC LƯU TRÚ 180 NGÀY

Tại El Salvador, Phương Thảo lưu ý du khách cần khai báo chính xác lịch trình khi xin visa trực tuyến. Hồ sơ có nhiều điểm tương đồng với thủ tục xin visa Guatemala, song thông tin về ngày nhập cảnh và chuyến bay cần khớp với kế hoạch dự kiến.

Phương Thảo cho biết, cô đăng ký nhập cảnh El Salvador ngày 1/9 trên chuyến bay của Copa Airlines. Visa được cấp ghi cụ thể ngày đến và chuyến bay đã đăng ký. Vì vậy, du khách nên kiểm tra kỹ thông tin trên visa và xác nhận với cơ quan có thẩm quyền trước khi thay đổi chuyến bay.

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Một điểm đáng chú ý trong trải nghiệm của Phương Thảo là visa được cấp theo lịch trình 7 ngày, nhưng khi nhập cảnh El Salvador, cô được đóng dấu cho phép lưu trú tới 180 ngày. Tuy nhiên, đây là trường hợp cá nhân, không đồng nghĩa mọi du khách đều được hưởng thời gian lưu trú tương tự.

Với những hành trình có nhiều chặng bay, du khách cũng nên rà soát thông tin trên visa trước ngày khởi hành và xác nhận với cơ quan có thẩm quyền nếu cần thay đổi lịch trình, tránh những vướng mắc phát sinh khi làm thủ tục nhập cảnh.

QUY TRÌNH NỘP LỆ PHÍ VISA RIÊNG TẠI HONDURAS

Tại Honduras, Phương Thảo nộp hồ sơ xin visa tại Đại sứ quán Honduras ở Montreal, Canada. Trước khi đến, cô chủ động liên hệ qua điện thoại để đặt lịch hẹn.

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Dù đã chuẩn bị các giấy tờ tương tự hồ sơ xin visa Guatemala, khi đến đại sứ quán, Phương Thảo được yêu cầu nộp đơn xin visa theo mẫu riêng của cơ quan này. Điểm đáng lưu ý trong quy trình là phương thức thanh toán lệ phí. Theo hướng dẫn cô nhận được, đại sứ quán yêu cầu thanh toán bằng money order (lệnh chuyển tiền). "Lệnh này có thể mua tại hệ thống bưu điện Canada Post, thay vì sử dụng thẻ tín dụng hoặc tiền mặt", nhân vật lưu ý.

Thủ tục thực hiện diễn ra khá nhanh, visa được đóng vào hộ chiếu sau khoảng 30 phút kể từ khi cô đến làm việc.

NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN, NHẬN VISA NICARAGUA QUA EMAIL

Với Nicaragua, Phương Thảo lựa chọn hình thức xin visa trực tuyến. Theo cô, người nộp đơn cần điền các thông tin cá nhân cơ bản và thời gian dự kiến đến quốc gia này.

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Sau khi gửi hồ sơ, khoảng 1-2 ngày, cô nhận được email thông báo đóng lệ phí. Phương Thảo nhớ mức phí visa nhập cảnh một lần vào khoảng 70 USD. Sau khi thanh toán, cô nhận visa qua email sau khoảng hai ngày tiếp theo.

PERU - PHỎNG VẤN NHẸ NHÀNG, NHẬN VISA TRONG NGÀY

Rời khu vực Trung Mỹ, Peru là một trong những điểm đến Phương Thảo xin visa tại Lãnh sự quán Peru ở Canada.

Hồ sơ bao gồm: bản scan trang thông tin cá nhân trên hộ chiếu, thư xác nhận công việc, sao kê tài khoản ngân hàng trong ba tháng gần nhất, xác nhận đặt chỗ vé máy bay và khách sạn, cùng đơn xin visa theo mẫu của cơ quan lãnh sự.

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Sau khi gửi hồ sơ qua email, khoảng một ngày sau, cô nhận được thông báo về lịch phỏng vấn. Song, do cần sắp xếp công việc, Phương Thảo đề nghị được phỏng vấn vào một ngày cụ thể. Theo cô, phía lãnh sự hỗ trợ khá nhiệt tình, thậm chí chủ động gọi điện để tìm thời gian phù hợp.

Dù được hẹn phỏng vấn, Phương Thảo cho biết cô không nhận nhiều câu hỏi trong buổi làm việc tại cơ quan lãnh sự Peru. Sau khi chụp ảnh và ký tên, cô chờ khoảng 30 phút để nhận visa được dán vào hộ chiếu.

Lệ phí xin visa là 45 CAD, được thanh toán bằng thẻ ghi nợ (debit card). Đặc biệt, cơ quan lãnh sự không chấp nhận thẻ tín dụng (credit card).

BOLIVIA - XIN VISA TẠI SÂN BAY

Khác với những điểm đến yêu cầu xin visa trước chuyến đi, Bolivia là nơi Phương Thảo hoàn tất thủ tục ngay tại sân bay. Theo chia sẻ, cô thanh toán lệ phí bằng USD và nhận visa nhanh chóng, không gặp trở ngại đáng kể.

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Tuy nhiên, trải nghiệm này chỉ phản ánh trường hợp của Phương Thảo, không đồng nghĩa mọi du khách Việt Nam đều có thể xin visa tại cửa khẩu. Trước khi khởi hành, du khách cần kiểm tra quy định hiện hành đối với hộ chiếu Việt Nam, đồng thời xác nhận các yêu cầu về hồ sơ, lệ phí và phương thức thanh toán để tránh phát sinh ngoài dự kiến.

Từ hành trình qua 10 quốc gia Trung và Nam Mỹ, kinh nghiệm lớn nhất Phương Thảo là không nên áp dụng một cách chuẩn bị visa cho tất cả điểm đến.

Bên cạnh đó, lịch trình bay cần được xây dựng phù hợp với thời gian xử lý hồ sơ. Với những visa có thông tin gắn với ngày đến hoặc chuyến bay cụ thể, du khách nên hạn chế thay đổi kế hoạch sau khi visa được cấp nếu chưa xác nhận quy định điều chỉnh.