Không có việc người phụ nữ mất vàng trong đêm diễn của Phi Nhung

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ khẳng định không có chuyện người phụ nữ bị mất một lượng vàng, con trai của bà này mới là người mất.

Liên quan clip một phụ nữ lên sân khấu nơi ca sĩ Phi Nhung biểu diễn giành micro và nói mình bị kẻ gian lấy trộm một lượng vàng khi ngồi xem biểu diễn lan truyền trên mạng, Công an TP Cần Thơ đã có kết quả điều tra ban đầu.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ điều tra làm rõ xem có dấu hiệu của hành vi Cưỡng đoạt tài sản vào đêm diễn tối 17/3 hay không? Ảnh: Minh Anh.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết đêm 17/3, ca sĩ Phi Nhung có chương trình biểu diễn tại huyện Cờ Đỏ. Lực lượng công an nơi đây có tham gia làm công tác an ninh trật tự.

Tại đây, một phụ nữ chạy lên sân khấu giành micro của ca sĩ rồi báo mất một lượng vàng. Danh tính người này được xác định là Ngô Thị Đơn (51 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ).

Sau khi điều tra, công an khẳng định bà Đơn không mất 1 lượng vàng như đã báo. Con trai bà này mới là người mất, vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Làm việc với công an, ca sĩ Phi Nhung cho biết khi sự việc diễn ra cô đã tự nguyện đưa cho bà Đơn 10 triệu.

Theo cơ quan chức năng, tối đó, khi Phi Nhung biểu diễn xong rời sân khấu ra xe để về. Nhiều người thấy nữ ca sĩ cho bà Đơn 10 triệu đồng nên chạy theo, để đòi tiền nữ ca sĩ.

"Họ cho rằng tại sao ca sĩ Phi Nhung cho bà Đơn nhưng không cho họ", Giám đốc Công an TP Cần Thơ nói. Ông cho biết đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ điều tra xem có dấu hiệu Cưỡng đoạt tài sản hay không để xử lý theo quy định.

Minh Anh