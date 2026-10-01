Không có triệu chứng hô hấp, người phụ nữ bất ngờ phát hiện ung thư phổi

Người bệnh N.H.T. (40 tuổi) có tiền sử ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú thùy trái, đã phẫu thuật tháng 7/2026. Trong một lần khám sức khỏe định kỳ, hình ảnh phổi ghi nhận nốt kính mờ tại phân thùy 6 phổi trái, kích thước khoảng 12 x 11 mm.

Đáng chú ý, bệnh nhân không đến viện vì các triệu chứng hô hấp rõ ràng. Tổn thương được phát hiện tình cờ trong quá trình kiểm tra sức khỏe khi người bệnh vẫn sinh hoạt bình thường.

Sau khi phát hiện tổn thương, người bệnh được tiếp tục đánh giá toàn diện. Kết quả MRI não chưa ghi nhận tổn thương thứ phát, xạ hình xương và siêu âm ổ bụng cũng chưa phát hiện tổn thương thứ phát. Khám tim mạch, hô hấp không ghi nhận chống chỉ định phẫu thuật.

Qua hội chẩn, các bác sĩ xác định người bệnh mắc ung thư phổi trái giai đoạn cT1N0M0 và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt phân thùy 6 phổi trái.

Kích thước tổn thương là một trong những yếu tố được xem xét khi đánh giá bệnh, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định hướng điều trị. Đặc biệt, người bệnh có tiền sử ung thư tuyến giáp nên tổn thương mới xuất hiện tại phổi cần được đánh giá kỹ về bản chất và mức độ bệnh.

Với tổn thương chỉ khoảng 12 x 11 mm, người bệnh có thể không xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, việc phát hiện qua kiểm tra hình ảnh giúp các bác sĩ có thêm cơ sở đánh giá và lựa chọn phương án điều trị khi tổn thương còn khu trú.

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi TS.BS Nguyễn Khắc Kiểm, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện K, cùng ê-kíp Khoa Ngoại Lồng ngực (Ngoại D).

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi một lỗ cắt phân thùy 6 phổi trái. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh phẩm được gửi sinh thiết tức thì. Kết quả bước đầu ghi nhận nghi ngờ carcinoma tuyến.

Với tổn thương còn khu trú và phù hợp chỉ định, phạm vi phẫu thuật được tính toán nhằm loại bỏ tổn thương, đồng thời hạn chế tối đa việc cắt bỏ nhu mô phổi lành không cần thiết.

Ê-kíp phẫu thuật xử lý tổn thương phổi qua nội soi một lỗ. Ảnh: BVCC

TS.BS Nguyễn Khắc Kiểm cho biết, phổi đảm nhiệm chức năng hô hấp lâu dài nên việc lựa chọn phạm vi cắt bỏ phù hợp có ý nghĩa trong điều trị. Bên cạnh kiểm soát tổn thương và bảo đảm an toàn phẫu thuật, ê-kíp hướng tới bảo tồn tối đa phần nhu mô phổi còn lành.

Sau phẫu thuật, người bệnh ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, ung thư phổi có thể diễn tiến âm thầm, không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm. Vì vậy, người dân nên chủ động khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có yếu tố nguy cơ.

Khi phát hiện bất thường trên hình ảnh phổi, cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá và theo dõi, điều trị phù hợp, không nên chủ quan dù tổn thương có kích thước nhỏ.