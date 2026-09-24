Không có thiệt hại về người trong vụ hỏa hoạn cụm kho, xưởng Sơn Đồng
Tối 23/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cụm nhà kho, xưởng rộng hơn 2.000m² ven đường Đại lộ Thăng Long, TP Hà Nội. Với sự nỗ lực của các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng trên địa bàn, đến khoảng 23h đám cháy cơ bản được khống chế, sau đó được dập tắt hoàn toàn.
Khoảng 21h ngày 23/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại cụm nhà kho, xưởng rộng hơn 2.000m² (trên tổng diện tích khu đất khoảng 6.700m²) ven đường Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn xã Sơn Đồng, TP Hà Nội.
Nhận định đám cháy diễn biến phức tạp, bùng phát lớn và có nguy cơ cao cháy lan sang các kho xưởng liền kề, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động gần 100 CBCS thuộc các Đội Chữa cháy & CNCH khu vực 2, 15, 16, 17, 23, 29 cùng 22 phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường.
Tại hiện trường, chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, giấy, nilon... tỏa nhiệt rất cao và sinh ra nhiều khói khí độc. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp cùng lực lượng tại chỗ huy động máy xúc, máy ủi phá dỡ tường, mái tôn để mở đường tiếp cận, kết hợp triển khai đồng bộ nhiều hướng chữa cháy.
Đến 23h10 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 00h30 ngày 24/9 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã bảo vệ an toàn 4 nhà xưởng liền kề, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ cháy lan ra các công trình lân cận.
Vụ cháy không có thiệt hại về người, nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Nguồn CAND: https://cand.vn/khong-co-thiet-hai-ve-nguoi-trong-vu-hoa-hoan-cum-kho-xuong-son-dong-post822971.html