Không có thiệt hại về người trong vụ hỏa hoạn cụm kho, xưởng Sơn Đồng

Khoảng 21h ngày 23/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại cụm nhà kho, xưởng rộng hơn 2.000m² (trên tổng diện tích khu đất khoảng 6.700m²) ven đường Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn xã Sơn Đồng, TP Hà Nội.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn nhìn từ trên cao.

Nhận định đám cháy diễn biến phức tạp, bùng phát lớn và có nguy cơ cao cháy lan sang các kho xưởng liền kề, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động gần 100 CBCS thuộc các Đội Chữa cháy & CNCH khu vực 2, 15, 16, 17, 23, 29 cùng 22 phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Tại hiện trường, chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, giấy, nilon... tỏa nhiệt rất cao và sinh ra nhiều khói khí độc. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp cùng lực lượng tại chỗ huy động máy xúc, máy ủi phá dỡ tường, mái tôn để mở đường tiếp cận, kết hợp triển khai đồng bộ nhiều hướng chữa cháy.

Công an TP Hà Nội đã điều động gần 100 CBCS cùng 22 phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Các đơn vị nỗ lực tiếp cận hiện trường dập lửa.

Đến 23h10 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 00h30 ngày 24/9 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã bảo vệ an toàn 4 nhà xưởng liền kề, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ cháy lan ra các công trình lân cận.

Vụ cháy không có thiệt hại về người, nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.