Theo báo La Repubblica, Rome đang thảo luận với Kyiv về khả năng cung cấp từ 10 đến 20 tiêm kích Eurofighter Typhoon sau khi đã bàn giao các tổ hợp phòng không SAMP/T hay xe tăng bánh lốp Centauro.

Gói viện trợ này sẽ đưa Ý gia nhập "liên minh máy bay chiến đấu" hỗ trợ Ukraine, sau khi các đồng minh khác đã cam kết cung cấp tiêm kích F-16, Mirage 2000 và JAS 39 Gripen.

Đáng quan tâm là Chính phủ Ý không có ý định thu hồi gói viện trợ quân sự vừa được phê duyệt cho Ukraine sau vụ tấn công gần đây bằng xuồng không người lái (USV) trong vùng biển thuộc chủ quyền Libya.

Tuy vậy, Ukraine gần như chắc chắn sẽ chỉ sẽ nhận các tiêm kích Eurofighter Typhoon Tranche 1 (EF-2000A), đây là những chiến đấu cơ có thiết bị điện tử hàng không đã lỗi thời, cho nên không thể tích hợp vũ khí tiên tiến như tên lửa Meteor.

EF-2000A thuộc đợt sản xuất đầu tiên (Tranche 1), chúng không được Bộ Quốc phòng Ý lên kế hoạch hiện đại hóa do đã sử dụng lâu và chi phí cao của các công việc nâng cấp cần thiết.

Một đặc điểm cần nhấn mạnh đối với những tiêm kích thuộc loạt này là chúng chỉ được hiện đại hóa một phần trong suốt thời gian phục vụ trong Không quân Ý.

Sau khi các thế hệ tiêm kích Eurofighter Typhoon mới hơn ra đời, đó là phiên bản Tranche 2 và Tranche 3, công tác hiện đại hóa những chiếc Tranche 1 chủ yếu tập trung vào việc duy trì tình trạng kỹ thuật của chúng.

Vấn đề nữa cần nhắc đến là Không quân Ý chỉ mới bắt đầu sử dụng tên lửa Meteor gần đây, khi đưa vào thành phần chiến đấu từ năm 2020, nhưng việc tích hợp loại đạn này cho tiêm kích Eurofighter Typhoon đã bị trì hoãn khá lâu.

Quá trình nghiên cứu điều chỉnh tên lửa Meteor cho các tiêm kích Eurofighter Typhoon của Ý chỉ bắt đầu vào tháng 10/2023, máy bay cần được cập nhật phần mềm như một phần của gói nâng cấp P2Eb.

Chương trình nâng cấp phần mềm này hướng tới mục đích cho phép sử dụng tên lửa không đối không ở tầm xa và hiệu chỉnh quỹ đạo bay của chúng thông qua kênh trao đổi dữ liệu Link 16.

Tháng 3/2025, Không quân Ý đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm hoạt động thứ hai của tên lửa Meteor. Tới tháng 5/2025, họ lần đầu tiên triển khai tiêm kích Eurofighter Typhoon nâng cấp mang loại đạn này để thực hiện nhiệm vụ tuần tra không phận NATO tại Romania.

Trước đó, các máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của Không quân Ý sử dụng tên lửa không đối không AIM-120C-5 AMRAAM do Mỹ chế tạo để tấn công các mục tiêu trên không ở tầm trung.

Số lượng chính xác chiến đấu cơ mà Ý dự định loại biên và sẽ giao từng đợt cho Ukraine hiện vẫn chưa được biết, nhưng Rome đã sử dụng Eurofighter Typhoon từ những năm 2000, khi nhận tiêm kích đầu tiên vào ngày 16/3/2004, với tổng cộng 28 chiếc Tranche 1 đặt hàng.

Nếu thiếu tên lửa Meteor, những tiêm kích nói trên khi được chuyển giao cho Ukraine bị nhận xét sẽ hoàn toàn không đủ khả năng đối đầu Su-35S hay Su-30SM2 mang tên lửa không chiến tầm xa R-37M của Nga và có thể bị "tiêu diệt trong chớp mắt".