Tác giả: Cameron R. Hanes / Alpha BooksNXB Công Thương

Vượt qua giới hạn

Vượt qua giới hạn là cuốn hồi ký chân thực của Cameron Hanes – một thợ săn cung và vận động viên siêu marathon hàng đầu thế giới. Cuốn sách phơi bày trần trụi cuộc chiến chống lại sự lười biếng thông qua hành trình khắc nghiệt của Cameron Hanes – những chặng chạy siêu marathon kiệt sức và các chuyến săn cung nghẹt thở giữa vùng hoang dã – để chứng minh một điều: Giới hạn chỉ là ảo tưởng.

Không có tài năng thiên bẩm, liệu nỗ lực có đủ?

Thất bại trong một cuộc đua 800 m, cậu bé từng muốn nối nghiệp người cha nổi tiếng bắt đầu đối diện câu hỏi lớn về năng lực, sự nỗ lực cùng giới hạn bản thân.

Vì bố tôi là một vận động viên điền kinh huyền thoại, nên tôi quyết định thử nối gót ông. Trong một giải chạy, tôi rất vui khi thấy mẹ kế Kandy đến cổ vũ, vì tôi biết bà sẽ nói lại kết quả của tôi cho bố. Dù bố không trực tiếp tới dự, nhưng sự hiện diện của ông vẫn bao trùm, như mọi khi.

Rất khó để khiến ông chú ý tới những thành tích của tôi, bởi ông thường xuyên vắng nhà để đi cùng các đội tuyển trẻ quốc gia. Bạn không thể cứ làm những điều bình thường mà mong được tán thưởng. Tôi biết mình phải tạo được dấu ấn, vì vậy tôi quyết định sẽ bứt phá tại cự ly 800 mét ở giải đấu đó.

Giải điền kinh cấp trường của chúng tôi được tổ chức tại trường trung học Springfield, một sự kiện rất đáng chú ý vì ở đó có đường chạy cao su hiện đại cùng khán đài hoành tráng. Tôi mặc bộ đồ màu xanh lá, đó là màu đồng phục của trường tôi, trường trung học Hamlin Loggers.

Ngay khi tiếng súng xuất phát vang lên, tôi lao đi như thể đang chạy cự ly 200 mét. Tôi chạy như Steve Prefontaine, xuất phát mạnh mẽ và nhất quyết không chịu nhường vị trí dẫn đầu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi – thực sự rất ngắn ngủi – tôi đã ở vị trí dẫn đầu, nhưng đến cuối vòng chạy đầu tiên, tôi đã kiệt sức.

Tôi vẫn nhớ người đã thắng cuộc đua. Greg Suiter. Một vận động viên điền kinh bẩm sinh, người luôn giành chiến thắng. Cậu ấy trông giống như một vận động viên chạy bộ thực thụ, cao ráo và mảnh khảnh. Còn tôi chỉ là một thằng nhóc chân ngắn, thở không ra hơi ở cuối đường đua và về đích sau cùng. Tôi thấy thầm biết ơn vì bố đã không đi cùng mẹ kế đến cuộc thi này.

Đó chính là thực tại của tôi. Tôi đơn giản là không có tố chất. Đó là thực tế mà tôi đã lớn lên cùng.

Các vận động viên nỗ lực khổ luyện để phá vỡ giới hạn bản thân. Ảnh minh họa: Reuters.

Cuộc sống quả thực là một guồng quay vất vả. Nhưng ở thời điểm này, gọi là “vất vả” thôi thì chưa đủ. Có lẽ, nó là nỗi đau thì đúng hơn chăng? Hiển nhiên, với bất kỳ đứa trẻ nào, việc bố mẹ ly hôn cũng là một cú sốc lớn. Đứa trẻ nào mà chẳng khao khát có bố mẹ kề bên, được yêu thương, được hỏi han mỗi ngày, được chỉ bảo và chở che để khôn lớn?

Nhưng đó không phải là cuộc sống của tôi. Những ngày tôi sống cùng bố, ông hiếm khi ở nhà vì bận xoay xở với cửa hàng băng đĩa Vintage Vinyl tại Portland – nhằm duy trì việc kinh doanh. Đã vậy, tôi còn phải xa em trai. Cảm giác duy nhất còn đọng lại trong tôi là sự cô độc. Buồn bã và tổn thương. Thế đấy... quả thực là một quãng thời gian đầy gian nan.

“‘Tại sao phải chạy?’ là câu hỏi thường xuyên được đặt ra,” Steve Prefontaine từng viết trong một bài luận thời trung học rằng, “Tại sao mỗi buổi chiều lại phải lao ra đường chạy và hành hạ bản thân đến kiệt cùng?... Logic của việc hành xác mỗi ngày, của việc cố gắng trở nên giỏi hơn, hoàn thiện hơn, cứng cỏi hơn là gì?”

Càng trưởng thành, tôi càng thường xuyên tự hỏi mình câu hỏi đó – và cũng bị người khác chất vấn không ít lần. Và lời giải đáp của Prefontaine đã tóm lược trọn vẹn tư duy huyền thoại của ông:

“Giá trị của trải nghiệm này nằm ở những gì bạn khám phá ra về bản thân. Trong những tình huống như thế này, mọi phẩm chất đều sẽ bộc lộ rõ nét – những khía cạnh mà có lẽ trước đây bạn chưa từng nhìn thấy ở chính mình.”

Điều này có thể áp dụng khi bạn tham gia một cuộc đua đầy cam go, hoặc khi phải trải qua một tuổi thơ tồi tệ. Bạn đã khám phá ra điều gì về bản thân, ngay cả trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất?