Không có 'quá khứ đã qua' trong thời đại số

Quá khứ trong hệ quy chiếu mới

Những ngày qua, nhiều video, hình ảnh và phát ngôn cũ của nghệ sĩ Trường Giang được chia sẻ trên mạng xã hội. Phần lớn tư liệu này xuất hiện từ nhiều năm trước, trong những chương trình và bối cảnh khác nhau. Câu chuyện cho thấy một thực tế trong đời sống văn hóa số: Quá khứ của người nổi tiếng không dễ khép lại. Những gì từng được ghi hình, đăng tải có thể tồn tại như những “dấu vết số”, được tìm kiếm, chia sẻ và nhìn nhận ở thời điểm khác.

Nghệ sĩ Trường Giang đã chủ động rút khỏi chương trình “2 ngày 1 đêm” sau lùm xùm đời tư trong quá khứ bị khơi lại

Nếu trước đây một chương trình kết thúc đồng nghĩa khoảnh khắc ấy dần lùi vào ký ức, thì hôm nay, một đoạn clip ngắn có thể được cắt ra, lan truyền và tiếp tục một đời sống riêng trên mạng xã hội. Khi nhiều tư liệu cùng được đưa trở lại, chúng dễ kết nối thành một chuỗi, khiến công chúng nhìn về một giai đoạn hoạt động của nghệ sĩ.

Điều đáng nói là những nội dung cũ thường được tiếp nhận bằng hệ quy chiếu của hiện tại. Các chương trình cách đây 10-15 năm ra đời trong một bối cảnh truyền thông, xã hội khác, trong khi công chúng hôm nay quan tâm nhiều hơn đến ranh giới cá nhân, giới tính, ngoại hình và văn hóa ứng xử. Một cách nói, trò đùa hay hành động từng được xem là bình thường vì thế có thể được đánh giá lại khi chuẩn mực xã hội thay đổi.

Trường Giang sau đó lên tiếng xin lỗi, thừa nhận có những cách ứng xử trước đây chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng. Con người có thể trưởng thành theo thời gian, nhưng những gì từng công khai thì không dễ mất đi.

Chính vì thế, câu chuyện không chỉ dừng ở một nghệ sĩ đã có nhiều năm hoạt động, mà còn là lời nhắc với thế hệ nghệ sĩ trẻ và người sáng tạo nội dung đang bước vào nghề. Trong môi trường số, khoảng cách giữa hành vi cá nhân và tác động xã hội ngày càng thu hẹp; một bình luận, bài đăng hay khoảnh khắc thiếu cân nhắc đều có thể nhanh chóng vượt khỏi phạm vi riêng tư. Bởi vậy, trách nhiệm của nghệ sĩ trước hết bắt đầu từ ý thức về sức ảnh hưởng của chính mình.

Tuy nhiên, nhìn lại quá khứ cũng cần tỉnh táo. Một hành vi chưa phù hợp phải được đặt trong bối cảnh; không nên từ một vài khoảnh khắc mà vội vàng quy kết toàn bộ con người. Phản biện xã hội chỉ có ý nghĩa khi dựa trên thông tin có căn cứ, hướng tới nhận diện vấn đề thay vì phán xét hay công kích cá nhân.

Trách nhiệm không dừng ở lời xin lỗi

Những tranh luận liên quan đến đội ngũ dancer của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đặt ra câu chuyện về trách nhiệm nghề nghiệp. Sau phản ứng trên mạng xã hội, OH Dance Team thông báo rút dancer Kim Anh khỏi các hoạt động tiếp theo, đồng thời cho biết đã làm việc với những thành viên liên quan, rà soát nội bộ và chấn chỉnh cách ứng xử. Đại diện đội ngũ cũng nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quản lý.

Từ việc ghi nhận công sức của ê kíp, tranh luận nhanh chóng mở rộng sang cách ứng xử giữa nghệ sĩ và những người đứng phía sau sân khấu. Một chương trình không chỉ được tạo nên bởi những gương mặt dưới ánh đèn, mà còn bởi cả một đội ngũ cùng làm nghề. Sự tôn trọng, chuyên nghiệp giữa các thành viên cũng là một phần của chất lượng nghề nghiệp.

Ở điểm này, câu chuyện dancer gặp câu chuyện của Trường Giang: trách nhiệm không thể chỉ được nhắc tới khi khủng hoảng xảy ra. Nó phải hiện diện trong cách nghệ sĩ giao tiếp với đồng nghiệp, phản hồi trước một vấn đề, sử dụng mạng xã hội và ứng xử khi có bất đồng.

Bởi vậy, điều công chúng quan tâm sau một lời xin lỗi không chỉ là thái độ nhận lỗi, mà còn là những gì diễn ra tiếp theo: Nghệ sĩ có nhìn nhận đúng vấn đề, có thay đổi cách ứng xử, có hành động cụ thể để sửa chữa hay chỉ chờ dư luận lắng xuống?

Trách nhiệm nghề nghiệp không đồng nghĩa với việc nghệ sĩ không được mắc sai lầm. Nghệ thuật là hoạt động sáng tạo của con người và con người có thể có những lựa chọn chưa đúng. Điều quan trọng là nhận ra sai lầm, chịu trách nhiệm với hệ quả và biến nhận thức ấy thành thay đổi trong hành động. Trong một số trường hợp, chủ động lùi lại cũng là một cách chịu trách nhiệm.

Với Trường Giang, việc xin vắng mặt tại “2 ngày 1 đêm” khi tranh luận chưa hạ nhiệt có thể giúp hạn chế câu chuyện cá nhân tiếp tục tác động đến chương trình và những người cùng tham gia. Đặt cạnh lời xin lỗi trước đó, động thái này cho thấy có những lúc trách nhiệm nằm ở lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh.

Từ những vụ việc như vậy, công chúng đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với người có ảnh hưởng. Sự nổi tiếng đem lại lợi thế nghề nghiệp, đồng thời kéo theo trách nhiệm xã hội. Nghệ sĩ càng có sức lan tỏa càng cần ý thức rằng lời nói, hành động của mình có thể tác động đến nhận thức và hành vi của công chúng.

Nhưng trách nhiệm không chỉ nằm ở phía nghệ sĩ. Phản biện của công chúng cũng cần có giới hạn. Khán giả có quyền không đồng tình, đặt câu hỏi và yêu cầu người nổi tiếng chịu trách nhiệm, nhưng khi tranh luận chuyển thành xúc phạm, truy lùng đời tư hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, nó có thể trở thành “bạo lực mạng”, tạo thêm những hệ lụy không cần thiết.

Vì thế, “thức tỉnh” trách nhiệm nghệ sĩ không phải là khuất phục trước đám đông, mà là sự trưởng thành trong nhận thức nghề nghiệp. Nghệ sĩ có quyền sáng tạo, thể hiện cá tính, nhưng những quyền ấy luôn đi cùng trách nhiệm với công chúng, đồng nghiệp và các giá trị văn hóa mà mình góp phần tạo dựng.

Trách nhiệm ấy cũng không thể chỉ đặt lên vai cá nhân nghệ sĩ. Các đơn vị quản lý, nhà sản xuất và ê kíp cần trang bị kỹ năng truyền thông, xây dựng nguyên tắc ứng xử, hướng dẫn sử dụng mạng xã hội và có cơ chế xử lý khủng hoảng phù hợp. Đây là một phần của quá trình chuyên nghiệp hóa hoạt động nghệ thuật.

Sau cùng, công chúng không đòi hỏi nghệ sĩ phải là những con người không bao giờ mắc sai lầm. Điều họ chờ đợi là sự chân thành và khả năng thay đổi. Trong thời đại mà một đoạn clip cũ có thể trở lại sau nhiều năm, một phát ngôn có thể được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, trách nhiệm không còn là khái niệm đứng ngoài nghề nghiệp nghệ sĩ. Nó trở thành một phần của nghề.

Giá trị của lời xin lỗi vì thế không nằm ở việc nó giúp khép lại khủng hoảng nhanh đến đâu, mà ở việc sau lời xin lỗi ấy, người nghệ sĩ có bước tiếp với một nhận thức khác hay không. Biết nhìn lại, lắng nghe và sửa chữa, đó có thể là điểm khởi đầu để nghệ sĩ “thức tỉnh” trách nhiệm với nghệ thuật, công chúng và những giá trị văn hóa mà mình góp phần lan tỏa.