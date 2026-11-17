Thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường khiến thầy trò nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh rơi chức vô địch Casper Cup 2026 theo cách đầy tiếc nuối, dù từng nắm lợi thế cho đến những phút cuối trận.

Đây là trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt với HLV Kim Sang Sik. Ông đã hoàn thành trận cuối cùng trong hợp đồng hiện tại với bóng đá Việt Nam. Tương lai của chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phụ thuộc vào việc hai bên có đạt được thỏa thuận gia hạn hay ký hợp đồng mới hay không. Do vậy, chiến thắng trước Kyrgyzstan sẽ là món quà ý nghĩa để ông khép lại chặng đường vừa qua, nhưng tuyển Việt Nam lại không thể làm được điều đó.

Tuyển Việt Nam đã không thể dành tặng HLV Kim Sang Sik một món quà trọn vẹn trong trận đấu cuối cùng thuộc hợp đồng hiện tại. Ảnh: ASEAN United FC

Cần nhìn nhận khách quan rằng HLV Kim Sang Sik không có trong tay lực lượng mạnh nhất. Tuyển Việt Nam chỉ còn 20 cầu thủ, nhiều trụ cột vắng mặt, trong khi một số gương mặt mới được trao cơ hội. Casper Cup cũng là giải đấu mang tính thử nghiệm nhân sự, giúp ban huấn luyện đánh giá thêm những phương án cho đội tuyển. Vì thế, không thể chỉ nhìn vào kết quả trận đấu để đánh giá toàn diện màn trình diễn của thầy trò ông Kim.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đã có cơ hội rất rõ ràng để đăng quang. Siêu phẩm của Nguyễn Đình Bắc ở phút 19 giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Trong phần lớn thời gian còn lại, các cầu thủ nỗ lực bảo vệ lợi thế, dù phải chịu sức ép đáng kể từ Kyrgyzstan. Chỉ cần giữ được tỷ số 1-0, Việt Nam sẽ giành chức vô địch.

Thế nhưng, những phút cuối lại trở thành bước ngoặt đáng quên. Phút 86, Valerii Kichin đánh đầu gỡ hòa sau tình huống phạt góc. Hai phút sau, Erbol Atabaev tung cú sút từ khoảng cách khoảng 60 m, đưa bóng qua đầu thủ môn Trung Kiên để ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách. Tuyển Việt Nam đánh mất tất cả chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Với cá nhân HLV Kim Sang Sik, đây chắc chắn là kết quả nhiều tiếc nuối. Ông đã trao cơ hội cho những nhân tố mới, có được bàn mở tỷ số và đứng trước khả năng kết thúc trận đấu bằng chức vô địch. Nhưng những sai sót ở hàng phòng ngự khiến đội tuyển không thể bảo toàn thành quả.

Hợp đồng của HLV Kim Sang Sik với bóng đá Việt Nam kéo dài đến tháng 2/2027. Năm 2026. Trận thua Kyrgyzstan khép lại hành trình thi đấu của tuyển Việt Nam trong năm 2026 và cũng là trận cuối trong hợp đồng hiện tại của HLV Kim Sang Sik. Hy vọng bóng đá Việt Nam có thể giữ chân HLV Kim Sang Sik bằng bản hợp đồng mới.