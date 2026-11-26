Dù được kỳ vọng giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, thầy trò HLV Cristiano Roland phải nhận thất bại 0-2 trước đối thủ vượt trội về thể hình, tốc độ và khả năng tấn công.

Trước trận đấu, U17 Việt Nam đứng trước nhiệm vụ phải giành trọn 3 điểm để cải thiện cơ hội cạnh tranh một trong tám suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Sau hai lượt trận, đội tuyển mới có một điểm từ trận hòa 3-3 trước New Zealand và thất bại 2-3 trước Bỉ. Tuy nhiên, Mali rõ ràng là thử thách không dễ vượt qua.

Sự chênh lệch được thể hiện rõ qua những con số thống kê. U17 Việt Nam chỉ có 3 lần dứt điểm trong cả trận, trong khi Mali tung ra tới 27 cú sút. Đây là khoảng cách quá lớn, phản ánh thế trận mà đại diện Tây Phi tạo ra trước khung thành Xuân Hòa.

U17 Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước Mali ở lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Trong hiệp một, U17 Việt Nam còn duy trì được thế trận tương đối cân bằng nhờ lối chơi phòng ngự chủ động. Phút 27, Đại Nhân có cơ hội đối mặt thủ môn Mali sau sai lầm của hậu vệ đối phương, nhưng không thể tận dụng thành công.

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi sau giờ nghỉ. Mali tăng tốc và liên tục tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm. Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân U17 Việt Nam, khiến hàng phòng ngự của HLV Cristiano Roland phải chống đỡ trong phần lớn thời gian hiệp hai.

Sức ép liên tục cuối cùng cũng khiến đội tuyển Việt Nam gục ngã. Mali ghi hai bàn thắng, trong đó có pha phối hợp bên cánh trái kết thúc bằng cú đệm bóng cận thành của Koita. U17 Việt Nam không đủ khả năng tạo ra sức ép ngược để tìm kiếm bàn gỡ.

Thất bại 0-2 khiến cánh cửa đi tiếp trở nên vô cùng hẹp. Việt Nam vẫn còn cơ hội trên lý thuyết khi đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba, nhưng phải chờ đợi kết quả từ những bảng đấu khác.

U17 Việt Nam đã có những khoảnh khắc đáng tự hào tại giải đấu, đặc biệt là tinh thần chiến đấu trước New Zealand. Nhưng trước Mali, khoảng cách về trình độ đã được phơi bày. Không có phép màu nào xuất hiện, và hy vọng đi tiếp của thầy trò HLV Cristiano Roland giờ chỉ còn phụ thuộc vào những kết quả ở các bảng khác.