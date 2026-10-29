Không có phép màu cho NSND Hồng Vân

Sau hơn một tháng công chiếu, Lên Hương của đạo diễn Khương Ngọc đang dần khép lại hành trình tại các rạp chiếu Việt Nam. Từng tạo được sự chú ý nhờ dàn diễn viên gồm NSND Hồng Vân, Hồng Đào, Lê Hạ Anh cùng nhiều gương mặt quen thuộc, bộ phim đã có những thời điểm liên tục tăng trưởng doanh thu, mang đến kỳ vọng về việc chinh phục cột mốc 100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi khoảng cách đến dấu mốc đáng nhớ ấy chỉ còn chưa đầy 5 tỷ đồng, Lên Hương lại không thể duy trì sức hút đủ lớn để tạo nên cú bứt phá cuối cùng.

NSND Hồng Vân tạo được dấu ấn trong Lên Hương của đạo diễn Khương Ngọc.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 20h ngày 29/10, Lên Hương đạt tổng doanh thu hơn 95,22 tỷ đồng tại thị trường trong nước. Đáng chú ý, trong cùng ngày, bộ phim chỉ bán được 38 vé qua 10 suất chiếu trên toàn quốc, mang về gần 3 triệu đồng.

Đây là những con số cho thấy sức hút của tác phẩm tại phòng vé đã giảm xuống mức rất thấp. Với lượng suất chiếu ít ỏi cùng tốc độ bán vé hiện tại, khả năng Lên Hương thu thêm gần 4,8 tỷ đồng để cán mốc 100 tỷ đồng gần như không còn.

Đáng nói, chỉ cách đây hơn một tuần, bộ phim vẫn còn mang đến một chút hy vọng. Tính đến tối 20/10, Lên Hương đã thu về hơn 95,1 tỷ đồng. Thế nhưng, sau 9 ngày, doanh thu chỉ tăng thêm khoảng 120 triệu đồng, một mức tăng trưởng quá khiêm tốn để có thể thay đổi cục diện.

Nếu lấy doanh thu gần 3 triệu đồng trong ngày 29/10 làm mốc tham chiếu, bộ phim sẽ cần thêm khoảng 1.600 ngày để thu về số tiền còn thiếu. Đây chỉ là phép tính minh họa, nhưng cũng đủ cho thấy cột mốc 100 tỷ đồng đã trở nên xa vời đến mức nào. Có lẽ, sẽ không có phép màu nào xuất hiện vào những ngày cuối cùng để giúp Lên Hương tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Điều này càng khiến nhiều khán giả tiếc nuối cho NSND Hồng Vân bởi trước khi góp mặt trong Lên Hương, hành trình điện ảnh gần đây của nữ nghệ sĩ không phải lúc nào cũng thuận lợi về mặt thương mại. Những bộ phim có sự tham gia của Hồng Vân như Chốt Đơn!, Cưới Vợ Cho Cha hay Nhà Mình Đi Thôi đều ghi nhận doanh thu khá khiêm tốn. Trong đó, Chốt Đơn! thu về hơn 5 tỷ đồng, Cưới Vợ Cho Cha đạt khoảng 9 tỷ đồng, còn Nhà Mình Đi Thôi vượt mốc 14 tỷ đồng.

Nhiều khán giả tiếc nuối cho hành trình của NSND Hồng Vân ở Lên Hương.

Chính vì vậy, thành tích hơn 95 tỷ đồng của Lên Hương từng được xem là tín hiệu khởi sắc đáng kể đối với nữ nghệ sĩ. Sau những dự án chưa tạo được tiếng vang lớn tại phòng vé, Hồng Vân cuối cùng cũng có thêm một tác phẩm thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Thậm chí, ở giai đoạn bộ phim liên tục vượt qua các cột mốc 70 tỷ đồng, 80 tỷ đồng rồi 90 tỷ đồng, viễn cảnh Lên Hương cán mốc 100 tỷ đồng từng trở thành điều hoàn toàn có thể kỳ vọng. Thế nhưng, điện ảnh luôn chứa đựng những biến số khó lường. Một bộ phim có thể tăng trưởng mạnh trong những tuần đầu, nhưng cũng nhanh chóng giảm nhiệt khi lượng khán giả quan tâm đã phần lớn ra rạp, trong khi các tác phẩm mới liên tục xuất hiện và cạnh tranh suất chiếu. Với Lên Hương, hành trình ấy đang đi đến chặng cuối mà chưa thể hoàn thành mục tiêu được nhiều người mong đợi.

Dẫu vậy, sẽ không công bằng nếu xem việc lỡ hẹn với 100 tỷ đồng là một thất bại của NSND Hồng Vân. Trên thực tế, doanh thu hơn 95,22 tỷ đồng vẫn là kết quả đáng ghi nhận đối với bộ phim. Đặc biệt, khi đặt cạnh những dự án điện ảnh gần đây của nữ nghệ sĩ, Lên Hương đã tạo nên sự khác biệt rõ rệt về sức hút thương mại.

Trước Lên Hương, hành trình điện ảnh của NSND Hồng Vân không có nhiều dấu ấn.

Quan trọng hơn, doanh thu của một tác phẩm không thể trở thành thước đo duy nhất cho tài năng hay vị thế của người diễn viên. Với NSND Hồng Vân, những đóng góp trên sân khấu, truyền hình và điện ảnh trong nhiều thập kỷ vẫn là nền tảng tạo nên sự yêu mến từ công chúng. Có chăng, điều đáng buồn nhất là nữ nghệ sĩ đã tiến rất gần đến một cột mốc đẹp nhưng cuối cùng lại không thể chạm tay vào.

Từ hơn 95,1 tỷ đồng vào ngày 20/10 đến hơn 95,22 tỷ đồng vào tối 29/10, những con số đã phần nào nói lên thực tế rằng Lên Hương không còn đủ sức bật để tạo nên bất ngờ tại phòng vé trong nước.

Không có phép màu giúp NSND Hồng Vân cùng Lên Hương chinh phục cột mốc 100 tỷ đồng nhưng hơn 95 tỷ đồng cũng không phải một cái kết đáng thất vọng. Đó vẫn là thành quả đáng trân trọng, chỉ tiếc rằng hành trình này đã dừng lại khi đích đến từng ở rất gần.

Sau tất cả, nỗ lực bền bỉ của NSND Hồng Vân vẫn xứng đáng được khán giả công nhận.