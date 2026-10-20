Không có năng lực tài chính, Shark Thủy vẫn mở ồ ạt 130 trung tâm tiếng Anh để huy động vốn

Tổng giá trị ghi nhận trên phiếu thu trong giai đoạn 2015-2023 lên tới hơn 51.444 tỷ đồng, trong đó Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt gần 8.500 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Giáo dục Egroup, cùng 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame cùng các đơn vị liên quan.

Phụ huynh TP.HCM kéo đến Apax Phan Xích Long để đòi quyền lợi vào tháng 2-2023. Ảnh: Ngọc Long/Báo Thanh Niên

Theo cáo buộc, hệ thống giáo dục Anh ngữ Apax Leaders được sử dụng làm điểm tựa để xây dựng hình ảnh doanh nghiệp và thu hút nhà đầu tư. Trước năm 2019, chuỗi này liên tục mở rộng trên cả nước, với 130 trung tâm tiếng Anh cùng các trường học Steame, có thuê giáo viên nước ngoài.

Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, ông Thủy không có tài sản và năng lực tài chính tương xứng với quy mô hoạt động được giới thiệu. Việc mở rộng hệ thống giáo dục được xác định là một phần trong phương thức quảng bá hình ảnh, tạo niềm tin để lôi kéo người dân mua cổ phần Egroup.

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2014, ông Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ nâng khống vốn điều lệ Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn bị cáo buộc tạo doanh thu khống để thể hiện hoạt động kinh doanh hiệu quả, qua đó phục vụ việc huy động vốn.

Trong giai đoạn 2015-2023, hoạt động chuyển nhượng cổ phần Egroup được thực hiện với 19.400 nhà đầu tư, thông qua khoảng 91.200 hợp đồng, biên bản thanh lý và thỏa thuận hợp tác. Tổng số tiền ghi nhận trên phiếu thu đạt hơn 51.444 tỷ đồng.

Theo hồ sơ điều tra, gần 36.500 tỷ đồng là các khoản tái ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; hơn 8.500 tỷ đồng được ghi nhận là tiền chi lợi nhuận cho nhà đầu tư và hơn 2.400 tỷ đồng là hoa hồng môi giới.

Để tìm kiếm người mua cổ phần, bộ phận kinh doanh Egame qua các thời kỳ có 530 nhân viên tham gia huy động vốn. Nhân viên giới thiệu các dự án giáo dục, quảng bá kết quả kinh doanh và mời khách hàng đến tìm hiểu mô hình hoạt động. Mức lợi nhuận được giới thiệu có thể đạt 15-20% mỗi năm; theo hợp đồng, cổ phần được bán với giá 38.000 đồng/cổ phần, kèm cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần.

Theo cáo buộc, khi hệ sinh thái Egroup gặp khó khăn trong giai đoạn 2021-2023, nhiều trung tâm tiếng Anh và trường mầm non đóng cửa, nguồn khách hàng mới giảm trong khi các hợp đồng đầu tư đến hạn thanh toán. Ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo 23 quản lý kinh doanh sử dụng 70% số tiền huy động mới để thanh toán cho các nhà đầu tư cũ do nhân viên quản lý; 30% còn lại mới nộp về công ty. Cơ quan điều tra cho rằng phần lớn nguồn tiền này không được sử dụng cho hoạt động giáo dục như mục đích đã giới thiệu.

Sau quá trình điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng xác định có 10.123 bị hại liên quan vụ án. Trong đó, 8.900 người còn dư nợ gốc gần 8.500 tỷ đồng; 1.185 người đã nhận tổng tiền gốc và lợi tức cao hơn số vốn đầu tư. Tổng số tiền Nguyễn Ngọc Thủy và các bị can bị cáo buộc chiếm đoạt được xác định ở mức gần 8.500 tỷ đồng.