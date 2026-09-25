Không có kỳ tích cho U23 Việt Nam trước nhà vô địch châu Á

Trước một U23 Hàn Quốc quá mạnh, quá bản lĩnh và giàu kinh nghiệm ở sân chơi châu lục, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh phải chấp nhận thất bại 0-4 trong trận tứ kết.

Trước giờ bóng lăn, người hâm mộ vẫn có quyền hy vọng. U23 Việt Nam đã vượt qua vòng bảng đầy khó khăn, chiến đấu bằng tinh thần không bỏ cuộc và từng khiến U23 Uzbekistan phải vất vả. Nhưng khi đối thủ là U23 Hàn Quốc - đội bóng đang hướng đến mục tiêu bảo vệ tấm HCV ASIAD, khoảng cách về trình độ đã được thể hiện rất rõ trên sân.

Hàn Quốc thắng U23 Việt Nam 4-0. Ảnh: AFC

Ngay từ những phút đầu tiên, U23 Hàn Quốc đã đẩy U23 Việt Nam vào thế chống đỡ. Bàn thua đến ở phút 15. Từ quả tạt chuẩn xác bên cánh phải, Lee Young Jun bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Cao Văn Bình. Đó là tình huống cho thấy sự khác biệt về khả năng tận dụng cơ hội giữa hai đội.

Dẫu vậy, U23 Việt Nam không buông xuôi. Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp một, các cầu thủ áo đỏ đã có những phút chơi đầy nỗ lực. Đáng tiếc nhất là tình huống Quang Vinh sút xa đưa bóng dội cột dọc, trước khi Văn Thuận đá bồi tung lưới U23 Hàn Quốc. Nhưng niềm vui chỉ tồn tại trong vài giây khi trọng tài xác định Văn Thuận đã rơi vào thế việt vị. Đó có lẽ là khoảnh khắc gần nhất để U23 Việt Nam tạo nên bước ngoặt của trận đấu.

Sang hiệp hai, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Các cầu thủ Việt Nam thi đấu với tinh thần quyết tâm, thậm chí có thời điểm cho rằng mình xứng đáng được hưởng phạt đền sau một tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm.

Khi U23 Việt Nam còn đang miệt mài tìm kiếm cơ hội, U23 Hàn Quốc đã cho thấy đẳng cấp của một ứng viên vô địch. Phút 76, Kim Ji Soo tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để nâng tỷ số lên 2-0.

Bàn thua thứ hai gần như khép lại mọi hy vọng của U23 Việt Nam. Trong thế buộc phải dâng cao, hàng thủ áo đỏ để lộ nhiều khoảng trống và liên tiếp bị trừng phạt. Lee Young Jun hoàn tất cú đúp ở phút 80, trước khi ghi thêm bàn thắng thứ ba cho riêng mình ở phút 88, ấn định chiến thắng 4-0 cho U23 Hàn Quốc.

Thất bại này chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối. Nhưng nhìn một cách công bằng, U23 Việt Nam đã dừng bước trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp, thể lực lẫn kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Điều quan trọng hơn là hành trình ASIAD 20 vẫn mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Không có kỳ tích trước U23 Hàn Quốc, nhưng ASIAD 20 có thể là bước đệm để lứa cầu thủ này trưởng thành hơn trên con đường hướng tới những mục tiêu lớn trong tương lai.