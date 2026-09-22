Không có kỳ tích cho U23 Việt Nam

Tuy nhiên, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn giành vé vào tứ kết nhờ kết quả thuận lợi từ trận đấu còn lại. Kết quả đi tiếp của U23 Việt Nam nhờ U23 Philippines tạo địa chấn khi đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 2-1.

U23 Uzbekistan cho thấy sức mạnh vượt trội ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 5, Urinboev Muhammadali có pha xử lý đẳng cấp khi đi bóng kỹ thuật trước lúc tung cú dứt điểm hiểm hóc, không cho thủ môn Cao Văn Bình bất kỳ cơ hội cản phá nào. Bàn thắng sớm giúp đại diện Trung Á nhanh chóng nắm quyền kiểm soát thế trận.

Bị dẫn bàn từ rất sớm, U23 Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Chỉ ít phút sau, cơ hội đã mở ra với Minh Phúc nhưng cú dứt điểm của anh không thể đánh bại thủ môn Samandar Muratbaev. Ngay sau đó, Lê Phát và Quốc Cường liên tiếp có những pha đá bồi nguy hiểm nhưng vẫn không thể đưa bóng vào lưới.

Dù được kỳ vọng có thể tạo ra phép màu trước ứng viên vô địch U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại 0-2 ở lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026. Ảnh: VFF

Trong phần lớn thời gian còn lại của hiệp một, U23 Uzbekistan tiếp tục tạo ra cơ hội. Đội bóng Trung Á sở hữu nhiều pha lên bóng tốc độ và phối hợp sắc nét, khiến hàng thủ U23 Việt Nam phải làm việc rất vất vả. May mắn đã đứng về phía đội bóng áo đỏ khi Cao Văn Bình cùng các đồng đội không phải nhận thêm bàn thua.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. U23 Uzbekistan vẫn là đội kiểm soát cuộc chơi nhờ nền tảng kỹ thuật và thể lực vượt trội. Phút 68, những pha phối hợp một chạm đầy chính xác của đội bóng Trung Á đã xé toang hàng phòng ngự U23 Việt Nam. Ibraimov Nurlan bứt tốc dũng mãnh trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Uzbekistan.

Trong quãng thời gian còn lại, U23 Việt Nam rất nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng không thể tạo nên khác biệt trước hàng thủ được tổ chức tốt của đối thủ. Trận đấu khép lại với thất bại 0-2 cho đại diện Đông Nam Á.

Dẫu vậy, tin vui vẫn đến với U23 Việt Nam từ trận đấu cùng giờ. U23 Philippines đã bất ngờ đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 2-1. Kết quả này giúp U23 Việt Nam giữ vị trí thứ hai bảng C với 4 điểm sau 3 trận đấu.

Như vậy, dù không thể tạo nên phép màu trước U23 Uzbekistan, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng ASIAD 2026. Đây là thành quả đáng ghi nhận khi U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu có sự hiện diện của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Ở vòng tứ kết, thử thách vẫn rất lớn khi đối thủ của U23 Việt Nam là U23 Hàn Quốc hoặc U23 Saudi Arabia. Nhưng với tinh thần chiến đấu đã thể hiện từ đầu giải, người hâm mộ có quyền hy vọng vào những bất ngờ tiếp theo của bóng đá Việt Nam.