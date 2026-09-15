Không có kỳ tích cho Đình Bắc ở Nhật Bản

CAHN nhập cuộc đầy tự tin và thậm chí kiểm soát thế trận trong khoảng 30 phút đầu tiên. Đội bóng Việt Nam tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Quang Hải tung cú sút buộc thủ môn Jun Ichimori phải trổ tài cản phá ở phút thứ 8.

Phút 26, CAHN suýt mở tỷ số khi Brayan Perea tung cú dứt điểm từ xa đưa bóng dội xà ngang. Tuy nhiên, trong lúc đội khách đang chơi lấn lướt, Gamba Osaka lại bất ngờ có bàn thắng vượt lên ở phút 29 nhờ pha cứa lòng đẹp mắt của Takashi Usami.

Đình Bắc không thể ghi bàn ở Nhật Bản. Ảnh: CLB CAHN

Đại diện Nhật Bản tiếp tục gia tăng sức ép và bước sang hiệp hai đã nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 58. Đến phút 67, Usami hoàn tất cú đúp giúp Gamba Osaka dẫn trước 3-0.

Dù gặp nhiều khó khăn, CAHN không buông xuôi. Phút 79, Nguyễn Đình Bắc để lại dấu ấn đáng chú ý với pha dứt điểm buộc thủ môn Ichimori đẩy bóng bật ra. Brayan Perea nhanh chóng lao vào đá bồi thành công, ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của CAHN tại đấu trường AFC Champions League Elite.

Đây cũng là tình huống cho thấy sự tự tin của Đình Bắc khi đối đầu hàng thủ và thủ môn thuộc nhóm mạnh nhất châu Á cấp CLB. Đình Bắc chỉ vào sân từ ghế dự bị khi HLV Polking ưu tiên sử dụng hàng công với dàn ngoại binh chất lượng.

Tuy nhiên, ở phút bù giờ thứ ba, Koshiro Sumi ghi thêm một bàn thắng, ấn định chiến thắng 4-1 cho Gamba Osaka.

Kết quả này phản ánh sự chênh lệch về đẳng cấp giữa đại diện V.League và một trong những đội bóng hàng đầu Nhật Bản. Dẫu vậy, việc CAHN chơi sòng phẳng trong phần lớn thời gian đầu trận và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm cũng là tín hiệu tích cực.

Với riêng Đình Bắc, chuyến làm khách tại Osaka là thử thách lớn nhưng cũng mang đến nhiều trải nghiệm quý giá. Tiền đạo sinh năm 2004 đã không thể tạo kỳ tích ở Nhật Bản, nhưng cũng cho thấy tiềm năng phát triển khi được thi đấu ở môi trường đỉnh cao của bóng đá châu lục.