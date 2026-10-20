Không có hoa sữa trong danh mục 33 loại cây xanh được phép trồng ở Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định về công tác quản lý công viên, cây xanh và mặt nước trên địa bàn, nhằm thống nhất việc lựa chọn chủng loại cây, bảo đảm cảnh quan đô thị, an toàn và phù hợp với điều kiện tự nhiên.

Hà Nội công bố danh mục 33 loại cây xanh được phép trồng, không có hoa sữa

Theo quy định, thành phố công bố danh mục 33 loại cây xanh được phép trồng trên các tuyến đường và khu vực công cộng. Việc lựa chọn cây trồng được phân chia theo từng nhóm, căn cứ vào đặc tính sinh trưởng, khả năng tạo bóng mát, sức chống chịu thời tiết và giá trị cảnh quan.

Đáng chú ý, cây hoa sữa vốn gắn liền với hình ảnh mùa thu Hà Nội không xuất hiện trong danh mục 33 loại cây được phép trồng. Tuy nhiên, loài cây này cũng không thuộc danh sách 18 loại cây không được phép trồng theo quy định mới.

Ưu tiên cây bóng mát, cây có hoa và hương thơm dịu nhẹ

Đối với nhóm cây bóng mát chủ đạo, Hà Nội ưu tiên những loài cây thân gỗ lớn, có bộ rễ phát triển sâu, tán rộng và khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Một số loại cây được lựa chọn gồm sấu, sao đen, nhội, long não, lát hoa, dầu rái và sang lẻ. Đây là những loài cây có khả năng tạo bóng mát, góp phần cải thiện môi trường và hình thành hệ thống cây xanh ổn định trên các tuyến phố.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan theo mùa, thành phố đưa vào danh mục các loại cây có hoa như ban trắng, ban tím, bằng lăng, phong linh, chuông vàng, kèn hồng, muồng hoàng yến và phượng vĩ.

Những loài cây có hương thơm nhẹ như ngọc lan, hoàng lan và giáng hương cũng được lựa chọn nhằm tạo không gian xanh hài hòa với môi trường sống đô thị.

Đối với khu vực ven hồ, đầm lầy và các không gian mặt nước, Hà Nội ban hành danh mục riêng gồm 18 loài cây ngập nước, bán ngập nước như bụt mọc, gáo trắng, sanh, si, lộc vừng, sen và súng.

Việc lựa chọn các loài thực vật phù hợp với môi trường nước nhằm tạo cảnh quan, hỗ trợ cải thiện chất lượng nước và góp phần bảo tồn đa dạng sinh học trong không gian đô thị.

Quy định 18 loại cây không được phép trồng

Cùng với danh mục cây xanh được phép trồng, Hà Nội xác định 18 loại cây không được phép trồng do có những đặc tính không phù hợp với yêu cầu bảo đảm an toàn, sức khỏe và vệ sinh môi trường đô thị.

Trong đó, nhóm cây có độc tố gồm trúc đào, thông thiên, bã đậu, bồ hòn, mã tiền, tỏi độc, ô đầu và cô ca cảnh.

Nhóm cây có nhiều gai sắc nhọn gồm bồ kết, me keo, xirô và sưng Nam bộ.

Ngoài ra, một số loài cây có đặc điểm cành giòn, dễ gãy đổ hoặc quả rụng gây mất vệ sinh đường phố cũng nằm trong danh mục không được phép trồng, gồm trứng cá, dướng, dâu da, cao su, bông gòn và lòng mức.

Việc quy định danh mục cây xanh nhằm tạo cơ sở cho các cơ quan, đơn vị lựa chọn chủng loại phù hợp khi triển khai các dự án trồng mới, chỉnh trang đường phố và phát triển không gian xanh công cộng.

Siết chặt việc bảo vệ cây xanh đô thị

Bên cạnh quy định về chủng loại, Hà Nội cũng đưa ra các yêu cầu cụ thể trong công tác bảo vệ, quản lý và chăm sóc cây xanh.

Theo đó, nghiêm cấm hành vi tự ý chặt hạ, dịch chuyển, đào gốc, đục khoét, đóng đinh, lột vỏ thân cây hoặc đổ chất độc hại vào gốc cây khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Các hoạt động treo biển quảng cáo, biển hiệu hoặc lắp đặt hệ thống đèn trang trí gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây xanh cũng thuộc diện bị kiểm soát, xử lý.

Đối với cây trồng mới tại khu vực công cộng, quy định yêu cầu cây phải có nguồn gốc rõ ràng, không bị sâu bệnh và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Cụ thể, cây tiểu mộc phải có chiều cao tối thiểu 3m, đường kính thân từ 6cm; cây đại mộc phải cao ít nhất 5m, đường kính thân từ 10cm trở lên.

Vị trí trồng cây phải bảo đảm khoảng cách an toàn với các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình ngầm, đồng thời không che khuất biển báo giao thông hoặc ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Đối với những dự án xây dựng có cây xanh hiện hữu, chủ đầu tư phải thiết lập hàng rào bảo vệ trong quá trình thi công. Vùng bảo vệ bộ rễ được xác định theo bán kính gấp 8–10 lần đường kính thân cây, nhằm hạn chế tác động từ máy móc và các hoạt động xây dựng.

Việc ban hành danh mục cây xanh và các quy định quản lý mới được kỳ vọng góp phần phát triển hệ thống cây xanh đô thị đồng bộ, bảo đảm an toàn, cải thiện cảnh quan và nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân Thủ đô.

Riêng đối với cây hoa sữa, việc không xuất hiện trong danh mục 33 loại cây được phép trồng không đồng nghĩa với yêu cầu chặt bỏ toàn bộ những cây hiện có. Việc xử lý, di dời hoặc thay thế cần căn cứ vào hiện trạng, phương án quản lý và các quy định liên quan.