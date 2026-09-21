Không có giấy phép lái xe, nam thanh niên gây tai nạn chết người

Ngày 21/9, VKSND khu vực 13, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với B.V.V (SN 2008, trú tại xóm Ký Đai, xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ công bố các quyết định tố tụng đối với B.V.V (dấu x).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 18h45’ ngày 12/5/2026, tại Km 9+950m đường Trường Sơn A, thuộc xóm Tháy Mỏ, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe mô tô.

Thời điểm trên, B.V.V điều khiển xe mô tô BKS 28B1-304.94 di chuyển theo hướng từ xã Lương Sơn đi xã Nật Sơn. Do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, B.V.V đã đâm vào xe mô tô BKS 28G1-007.14 do anh Bùi Đăng L. (SN 1997, trú tại xóm Cột Bài, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, đang chuyển hướng sang đường.

Hậu quả, anh Bùi Đăng L. tử vong tại hiện trường; B.V.V bị thương, được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Quân y 103.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do B.V.V điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe theo quy định, đi không đúng phần đường, dẫn đến đâm vào phía đầu xe bên trái của xe mô tô do anh Bùi Đăng L. điều khiển.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với B.V.V theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.