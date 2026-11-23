Tiếp nối các nội dung khai mạc, phổ biến chuyên đề và thực hành diễn tập buổi sáng, chiều 23/11/2026, tại trụ sở CATP Hà Nội, chương trình Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026 tiếp tục triển khai các nội dung chuyên môn, đánh giá kết quả, trao giải và bế mạc.

Chương trình đã tạo điều kiện để 42 cán bộ thuộc 6 đội rèn luyện kỹ năng phát hiện, điều tra, ứng cứu sự cố và nâng cao khả năng phối hợp bảo vệ hệ thống thông tin của Thành phố.

Toàn cảnh chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình buổi chiều, các đại biểu được cập nhật những quy định mới về bảo đảm an ninh mạng, trong khi các đội tiếp tục xử lý tình huống nâng cao trên hệ thống mô phỏng. Kết quả thực hành được Ban Giám khảo tổng hợp, đánh giá nhằm rút kinh nghiệm, nâng cao năng lực ứng phó trước các nguy cơ tấn công mạng.

Nâng cao năng lực ứng cứu sự cố qua diễn tập thực chiến

Tại chương trình, Thiếu tá Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng 7, Cục An ninh mạng, Bộ Công an trình bày chuyên đề về hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng năm 2025, Nghị định số 331/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14423:2026. Từ những vụ việc thực tiễn, báo cáo viên phân tích nguy cơ tấn công mạng, lộ lọt dữ liệu và những hệ lụy đối với hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Thiếu tá Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng 7, Cục An ninh mạng, Bộ Công an trình bày chuyên đề về các quy định mới trong công tác bảo đảm an ninh mạng.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu xác định đúng cấp độ hệ thống thông tin, tổ chức giám sát thường xuyên, kiểm tra an ninh mạng trước khi đưa hệ thống vào vận hành và lựa chọn giải pháp bảo vệ phù hợp với mức độ rủi ro. Việc đầu tư trang thiết bị, phần mềm bảo mật phải gắn với hiệu quả quản lý, vận hành; đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và năng lực của đội ngũ cán bộ trực tiếp quản trị, bảo vệ hệ thống.

Song song với hoạt động trao đổi chuyên đề, 6 đội tiếp tục thực hành trên nền tảng mô phỏng Cyber Range, tập trung xử lý tình huống tấn công lừa đảo qua thư điện tử (Phishing) nhằm vào hệ thống thông tin dùng chung của UBND thành phố Hà Nội. Các thành viên thực hiện phân tích thư điện tử giả mạo, kiểm tra nhật ký hệ thống, truy vết nguồn phát tán, điều tra số trên máy trạm và xác định nguy cơ mã độc trích xuất dữ liệu.

Toàn bộ hoạt động kỹ thuật được thực hiện trong môi trường mô phỏng cách ly, không ảnh hưởng đến các hệ thống đang vận hành, qua đó tạo điều kiện để các đội vận dụng kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống và phối hợp ứng cứu sự cố.

Đánh giá thực chất năng lực phát hiện, điều tra và ứng cứu sự cố

Báo cáo đánh giá chuyên môn, Đại tá Vũ Đình Dũng, Phó Trưởng phòng An ninh mạng CATP, Trưởng Ban Giám khảo cho biết, kịch bản diễn tập mô phỏng chuỗi tấn công lừa đảo qua thư điện tử nhiều tầng, từ phát tán thư giả mạo, thực thi tệp đính kèm độc hại đến cài đặt tiện ích trình duyệt nhằm thu thập, chuyển dữ liệu ra bên ngoài.

Đại tá Vũ Đình Dũng, Phó Trưởng phòng An ninh mạng CATP, Trưởng Ban Giám khảo báo cáo đánh giá kết quả chuyên môn của chương trình diễn tập.

Qua các giai đoạn thực hành, Ban Giám khảo ghi nhận các đội đã vận dụng kỹ năng phân tích nhật ký hệ thống, điều tra dấu vết trên máy trạm và sử dụng công cụ chuyên dụng để xác định hoạt động bất thường. Nhiều đội chủ động phân công thành viên theo nhóm chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp và xử lý tình huống trong thời gian giới hạn.

Đại tá Vũ Đình Dũng nhấn mạnh, kết quả diễn tập không chỉ thể hiện ở việc hoàn thành các yêu cầu kỹ thuật mà còn ở khả năng tổ chức ứng cứu theo quy trình, nhận diện điểm yếu có thể bị khai thác và vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn. Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục chuẩn hóa quy trình ứng cứu, củng cố hạ tầng phòng thủ, bồi dưỡng nhân lực và duy trì diễn tập định kỳ.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng CATP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội đạt thành tích cao nhất tại chương trình diễn tập.

Trên cơ sở kết quả đánh giá của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã công bố kết quả, trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các đội tham gia diễn tập.

Đưa kết quả diễn tập vào công tác bảo đảm an ninh mạng thường xuyên

Phát biểu bế mạc, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng CATP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức diễn tập ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Ban Giám khảo, các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia; đồng thời cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của Cục An ninh mạng, Bộ Công an, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam cùng các chuyên gia. Đồng chí đánh giá, thông qua các tình huống mô phỏng, các đội đã được rèn luyện toàn diện quá trình phát hiện, phân tích, ứng cứu sự cố và khôi phục hệ thống, qua đó nâng cao kỹ năng gắn với yêu cầu thực tiễn.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng CATP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức phát biểu bế mạc chương trình diễn tập.

Đại tá Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, khi hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thành phố và chính quyền cấp xã ngày càng gắn chặt với môi trường số, mỗi hệ thống thông tin đều là một mắt xích trong tổng thể chính quyền số Thủ đô. Sự cố tại một mắt xích có thể ảnh hưởng đến hoạt động của bộ máy, doanh nghiệp và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Vì vậy, nâng cao năng lực bảo đảm an ninh mạng của từng cơ quan, đơn vị cũng chính là nâng cao năng lực bảo vệ toàn Thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí lưu ý cần tiếp tục khắc phục những hạn chế trong phát hiện, báo cáo sự cố; tăng cường phối hợp giữa bộ phận chuyên môn với lãnh đạo đơn vị và thường xuyên cập nhật, thực hành phương án ứng cứu. Những vấn đề được nhận diện qua diễn tập phải được đánh giá, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục cụ thể nhằm nâng cao khả năng ứng phó trong thực tế.

Các đại biểu tham dự chương trình diễn tập chụp ảnh lưu niệm.

Ban Tổ chức chương trình diễn tập chụp ảnh lưu niệm.

Với thông điệp “Diễn tập khép lại nhưng yêu cầu bảo đảm an ninh mạng cho Thủ đô thì không có điểm dừng”, Đại tá Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, những bài học thu được cần được vận dụng vào công việc hằng ngày tại từng cơ quan, đơn vị. CATP Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố và phối hợp với các cấp, các ngành bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin, phục vụ hiệu quả quá trình chuyển đổi số của Thủ đô.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng CATP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức trao giải Nhì cho đội tham gia diễn tập.

Ban Tổ chức trao giải, ghi nhận thành tích của các đội tham gia diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng