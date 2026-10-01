Không có điểm dừng cho cải tiến chất lượng giáo dục đại học

Toàn cảnh chương trình bế mạc.

Ngày 1/10, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức bế mạc Chương trình đánh giá AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) lần thứ 561, sau 3 ngày làm việc của Đoàn đánh giá.

Tại phiên bế mạc, GS.TS Arnulfo P. Azcarraga - Trưởng đoàn đánh giá AUN-QA cho biết, khung đánh giá AUN-QA phiên bản 4.0 gồm 8 tiêu chuẩn, được chia thành 3 nhóm: các tiêu chuẩn liên quan đến chương trình, các tiêu chuẩn liên quan đến nguồn lực và các tiêu chuẩn về kết quả đầu ra.

Từ hệ thống tiêu chuẩn và yêu cầu đánh giá, GS.TS Arnulfo P. Azcarraga nhấn mạnh 3 vấn đề cốt lõi đối với lãnh đạo cơ sở giáo dục: mục đích phải rõ ràng; khi mục đích đã rõ, cần căn chỉnh mọi hoạt động theo mục đích đó; trên cơ sở căn chỉnh, phải nhận diện khoảng cách và thực hiện cải tiến liên tục.

GS.TS Arnulfo P. Azcarraga - Trưởng đoàn đánh giá AUN-QA: Không có điểm dừng cho sự cải tiến.

Chúc mừng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị báo cáo tự đánh giá, đặc biệt trong lần đầu tiên Nhà trường tham gia đánh giá AUN-QA, GS.TS Arnulfo P. Azcarraga khẳng định, đây cũng chính là bản chất của AUN-QA.

Đánh giá không chỉ nhằm xác định một chương trình có đáp ứng tiêu chuẩn hay không, mà quan trọng hơn là giúp cơ sở giáo dục nhận diện những vấn đề cần cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng.

“Không có điểm dừng cho sự cải tiến”, GS.TS Arnulfo P. Azcarraga nhấn mạnh, đồng thời cho rằng, mục tiêu cuối cùng của việc trở nên tốt hơn là vì sinh viên, chứ không phải chỉ vì niềm tự hào hay một sự công nhận.

Từ mục đích đã xác định, Nhà trường cần bảo đảm sự căn chỉnh giữa mục tiêu, hoạt động đánh giá, giảng dạy và phân bổ nguồn lực với các mục tiêu đầu ra của chương trình. Khi xuất hiện khoảng cách, quy trình bảo đảm chất lượng sẽ giúp nhận diện vấn đề và đưa ra các giải pháp cải tiến dựa trên dữ liệu.

PGS.TS Hoàng Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Đề cập định hướng phát triển, GS.TS Arnulfo P. Azcarraga cho rằng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đang đứng trước những lựa chọn chiến lược, trong đó có việc tiếp tục định hướng chuyên sâu về kỹ thuật, công nghệ hoặc mở rộng sang các lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn theo hướng tiếp cận đa ngành và hội nhập quốc tế.

Theo ông, dù Nhà trường lựa chọn hướng phát triển nào, quy trình bảo đảm chất lượng vẫn có vai trò hỗ trợ trong việc xác định lại mục đích, bảo đảm sự phù hợp giữa các hoạt động và thúc đẩy cải tiến liên tục.

Đánh giá cao những nhận xét, khuyến nghị của Đoàn đánh giá, đặc biệt là việc chỉ ra những điểm Nhà trường cần cải thiện, PGS.TS Hoàng Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nhìn nhận, đây là những đóng góp quý báu. Nhận diện rõ những hạn chế trên cơ sở đánh giá và khuyến nghị của Đoàn sẽ giúp Nhà trường nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo và thúc đẩy sự phát triển toàn diện.

PGS.TS Hoàng Tùng cho biết, nhà trường kỳ vọng trong 1-2 tháng tới sẽ nhận được báo cáo chính thức với những kết quả tích cực, làm tiền đề để tiếp tục kiểm định thêm các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trong ngày tốt nghiệp.

Trước đó, sáng 29/9, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức khai mạc Chương trình đánh giá AUN-QA lần thứ 561. Đợt đánh giá diễn ra từ ngày 29/9 đến 1/10/2026, với 4 chương trình đào tạo gồm: Kỹ thuật Xây dựng/Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Kiến trúc; Kỹ sư Kinh tế Xây dựng; Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng.