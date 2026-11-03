Không có Cristiano Ronaldo trong đội hình, Al Nassr thắng đậm Pakhtakor Tashkent 6-3

Dù đã bước sang tuổi 41, CR7 vẫn chứng minh duyên ghi bàn cực kỳ kinh ngạc. Vào ngày 29/10 vừa qua, chân sút gốc Bồ Đào Nha đã tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick giúp Al Nassr đánh bại Al Kholood 5-3, qua đó cán mốc 985 bàn thắng trong sự nghiệp suốt 24 năm chơi bóng chuyên nghiệp.

Ronaldo không tham dự trận đấu ở Uzbekistan.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục sử dụng đội trưởng trong chuyến làm khách trước Pakhtakor tại Uzbekistan, HLV Ange Postecoglou quyết định để Ronaldo ở lại Saudi Arabia.

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu, cựu HLV của CLB Tottenham cho biết ông để Ronaldo cùng với Kingsley Coman và Mohamed Simakan nghỉ ngơi trong chuyến làm khách trên sân của đội bóng thuộc Uzbekistan, là do chính sách cho các cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi, bởi lịch thi đấu dày đặc và việc di chuyển liên tục gây ảnh hưởng đến thể lực.

"Tôi quyết định cho Ronaldo, Coman và Simakan nghỉ ngơi vì lịch thi đấu dày đặc và tần suất di chuyển cao", HLV Postecoglou chia sẻ.

Bất chấp việc vắng mặt các nhân tố chủ chốt, Al Nassr vẫn tạo ra thế trận hoàn toàn lấn lướt trước đối thủ. Abdullah Al Hamdan cùng Joao Felix thay nhau lập công ở các phút 15 và 17, trước khi ngôi sao tiền vệ người Bồ Đào Nha khép lại cú đúp cho riêng mình vào phút 32, mang về lợi thế dẫn trước 3-1 cho đại diện Saudi Arabia sau khi hiệp 1 khép lại.

Bước sang hiệp đấu thứ 2, lần lượt Abdulelah Al Amri, Abdulrahman Ghareeb và Angelo điền tên mình lên bảng tỷ số, chốt hạ thắng lợi tưng bừng 6-2 cho Al Nassr. Với màn trình diễn chói sáng, Joao Felix nhận về mức điểm 9,6 từ FotMob và vinh dự nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Kết quả mỹ mãn này giúp Al Nassr leo lên vị trí thứ 4 tại bảng xếp hạng phân hạng khu vực Tây Á. Tới đây, đội bóng sẽ quay trở về thi đấu ở đấu trường Saudi Pro League để đụng độ Al Hazem vào ngày 6/11.

Dù đã bước sang tuổi 41, CR7 vẫn chứng minh duyên ghi bàn cực kỳ kinh ngạc.

Al Nassr thể hiện sức mạnh vượt trội khi đè bẹp Pakhtakor Tashkent với tỷ số 6-3 đêm 2/11.

Xét về khía cạnh phong độ, CR7 sở hữu màn khởi đầu mùa giải tương đối ấn tượng khi bỏ túi 9 pha lập công sau 12 trận ra sân trên mọi mặt trận. Tính từ thời điểm chuyển tới đầu quân cho Al Nassr vào năm 2023, cựu sao Real Madrid đã ghi tổng cộng 132 bàn thắng đồng thời dọn cỗ 24 lần cho đồng đội sau 154 lần thi đấu.