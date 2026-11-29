Tại sân chơi châu lục, tiền đạo sinh năm 1997 phải đối đầu với nhiều ngôi sao đang thi đấu ở những giải vô địch hàng đầu thế giới. Trong khi đó, ở cuộc đua Quả bóng vàng Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc đang sở hữu hồ sơ thành tích nổi bật hơn nhờ dấu ấn ở cả đội tuyển quốc gia, U23 Việt Nam lẫn cấp CLB.

Không thể phủ nhận Xuân Son có hiệu suất ghi bàn ấn tượng trong năm 2026. Anh ghi 7 bàn sau 5 trận tại ASEAN Club Championship 2025/2026, qua đó chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Bergson của Johor Darul Ta’zim. Ở V.League, chân sút này có 6 bàn sau 13 lần ra sân và ghi thêm 2 bàn tại Cúp Quốc gia. Trong màu áo đội tuyển Việt Nam, Xuân Son ghi 5 bàn tại ASEAN Cup 2026, đồng Vua phá lưới với Đình Bắc, đồng thời có thêm 3 bàn sau 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027.

Nguyễn Xuân Son có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2026 và Quả bóng vàng châu Á do tạp chí Sports Weekly tổ chức. Đây là sự ghi nhận cho màn trở lại sau chấn thương của tiền đạo Nam Định. Ảnh: ASEAN United FC

Những con số đó cho thấy Xuân Son đã nhanh chóng tìm lại bản năng săn bàn sau thời gian dài điều trị chấn thương. Tuy nhiên, cuộc đua Quả bóng vàng không chỉ đánh giá khả năng ghi bàn hay phong độ cá nhân. Thành tích tập thể, tầm ảnh hưởng và danh hiệu trong năm là cơ sở quan trọng để phân định các ứng viên.

Đình Bắc đang chiếm ưu thế ở những tiêu chí này. Tiền đạo sinh năm 2004 cùng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026, ghi 5 bàn và chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Xuân Son. Đáng chú ý, anh còn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ở cấp độ U23, Đình Bắc tiếp tục tạo dấu ấn tại VCK U23 châu Á 2026 với 4 bàn thắng, 2 kiến tạo, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới và góp công đưa U23 Việt Nam giành huy chương đồng.

Ở cấp CLB, Đình Bắc cũng sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng kể cùng Công an Hà Nội, gồm Cúp Quốc gia 2024/2025, Siêu cúp Quốc gia 2025 và chức vô địch V.League 2025/2026. Như vậy, thành tích của Đình Bắc trải dài trên nhiều đấu trường, từ cấp CLB đến đội tuyển quốc gia và U23. Đây là lợi thế rõ ràng trong cuộc cạnh tranh Quả bóng vàng Việt Nam.

Ở cuộc đua châu Á, khoảng cách về đẳng cấp giữa Nguyễn Xuân Son với những ứng viên như Son Heung-min, Kim Min-jae hay Lee Kang-in là một thách thức lớn. Việc lọt vào danh sách 30 đề cử là sự ghi nhận cho một năm thi đấu đáng chú ý, nhưng để bước lên bục chiến thắng lại là câu chuyện hoàn toàn khác.