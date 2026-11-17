Trong năm qua, Phương Oanh đã trở lại màn ảnh với Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh vào bếp, và tận hưởng những khoảnh khắc bên hai con. Dù chưa có dự án phim mới được công bố, cô vẫn nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Tuy nhiên, nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, sự nghiệp của Phương Oanh vẫn chưa từng có cơ hội ghi dấu ở phòng vé điện ảnh.

Không nhiều diễn viên truyền hình có thể tạo dựng dấu ấn bền bỉ như Phương Oanh. Từ Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Ngược Chiều Nước Mắt đến Quỳnh Búp Bê và đặc biệt là Hương Vị Tình Thân, cô liên tục đảm nhận những vai diễn có cá tính riêng, tạo được sự đồng cảm và để lại ấn tượng lâu dài với khán giả. Có những nhân vật dù bộ phim đã kết thúc nhiều năm vẫn thường xuyên được nhắc lại, trở thành dấu mốc trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Sau nhiều vai diễn truyền hình thành công, Phương Oanh vẫn chưa có dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh thương mại. Ảnh: FBNV

Phương Oanh có danh tiếng, lượng người hâm mộ trung thành và khả năng tạo sức hút qua các vai diễn. Thế nhưng, nếu nhìn sang lĩnh vực điện ảnh, cô vẫn chưa có một tác phẩm thương mại đáng chú ý. Nữ diễn viên chưa từng góp mặt trong một bộ phim đạt doanh thu trăm tỷ đồng, cột mốc đang được xem là dấu hiệu thành công thương mại của nhiều dự án điện ảnh Việt.

Trong bối cảnh phòng vé Việt liên tục chứng kiến những bộ phim đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, con số này không chỉ mang ý nghĩa về mặt thương mại mà còn trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của nhiều diễn viên. Một vai diễn trong phim ăn khách có thể giúp nghệ sĩ mở rộng độ nhận diện, tiếp cận thêm khán giả và khẳng định sức hút ở một lĩnh vực mới. Nhiều diễn viên xuất thân từ truyền hình đã có cơ hội bước lên màn ảnh rộng, tham gia các dự án lớn và tạo dấu ấn tại phòng vé. Trong khi đó, Phương Oanh vẫn chưa có cơ hội thử sức ở sân chơi này.

Đây là điều có thể khiến khán giả tiếc nuối, bởi Phương Oanh sở hữu độ nhận diện và lượng người hâm mộ không nhỏ. Tuy nhiên, doanh thu trăm tỷ chưa bao giờ là thước đo duy nhất để đánh giá năng lực hay vị trí của một diễn viên. Một bộ phim thành công tại phòng vé còn phụ thuộc vào kịch bản, đạo diễn, chiến lược phát hành, thời điểm ra mắt và nhiều yếu tố khác. Việc Phương Oanh chưa có phim trăm tỷ không đồng nghĩa cô thiếu sức hút hay không đủ khả năng chinh phục màn ảnh rộng. Đơn giản, đến nay cô vẫn chưa có một cơ hội phù hợp để bước vào cuộc đua ấy.

Phương Oanh đã có sự nghiệp thành công. Ảnh: FBNV

Sau bốn năm tạm dừng hoạt động nghệ thuật để chăm lo cho gia đình, Phương Oanh trở lại với vai Mỹ Anh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Nhân vật này cho thấy sự trưởng thành trong cách thể hiện, mang đến hình ảnh một người phụ nữ nhiều trải nghiệm và có chiều sâu tâm lý. Màn tái xuất cũng phần nào khẳng định nữ diễn viên vẫn giữ được năng lực diễn xuất sau quãng thời gian dài vắng bóng.

Hiện tại, Phương Oanh chưa công bố kế hoạch trở lại phim trường. Những hình ảnh đời thường bên gia đình giúp cô duy trì sự kết nối với khán giả. Dù người hâm mộ vẫn mong chờ một vai diễn mới, nữ diễn viên dường như đang tận hưởng nhịp sống riêng, dành thời gian cho các con và những sở thích cá nhân. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, đó cũng là lựa chọn đáng tôn trọng.

Phương Oanh có thể chưa có một bộ phim trăm tỷ, chưa có dấu ấn ở phòng vé như một số đồng nghiệp, nhưng điều đó không phủ nhận những thành tựu cô đã đạt được trên màn ảnh nhỏ. Một cột mốc doanh thu có thể là niềm vui, sự ghi nhận và mảnh ghép đáng mong đợi trong sự nghiệp, nhưng không phải điều kiện để một nghệ sĩ cảm thấy thành công. Bởi ngoài ánh đèn phim trường, Phương Oanh đã có những hạnh phúc riêng để trân trọng. Đó là sự nghiệp đã tạo dựng thành công, tình cảm của khán giả và một mái ấm bên các con.