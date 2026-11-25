Nhóm 5 người bị người dân vây giữ tại xã Vĩnh Thuận sau khi tiếp cận các cháu nhỏ để cho tiền, gây hiểu lầm có hành vi bắt cóc trẻ em. Ảnh: LAN NGUYỄN

Sáng 25/11, Công an TP Hải Phòng công bố thông tin bổ sung về vụ việc một nhóm người bị người dân vây giữ tại xã Vĩnh Thuận do nghi ngờ có hành vi bắt cóc trẻ em.

Theo cơ quan công an, khoảng 16h30 ngày 24/11, Công an xã Vĩnh Thuận nhận được tin báo về vụ việc tại thôn Nội Thắng và khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Công an TP Hải Phòng đồng thời phân công tổ công tác của phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Vĩnh Thuận đưa những người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh cho thấy nhóm người bị giữ là những người theo đạo Tin Lành, do ông N.H.T., mục sư, trưởng một điểm nhóm Tin Lành tại Hải Phòng, dẫn đoàn.

Trên đường từ nhà một tín đồ tại xã Vĩnh Bảo trở về, đoàn dừng lại tại khu vực cạnh nhà văn hóa thôn Nội Thắng, xã Vĩnh Thuận.

Tại đây, khi gặp các cháu nhỏ đang đá bóng, một số tín đồ trong đoàn có ý định cho tiền và ghi hình để tuyên truyền về Hội thánh.

Công an TP Hải Phòng khẳng định đây hoàn toàn không phải là vụ bắt cóc trẻ em như thông tin được đăng tải trên các trang mạng và được một số cá nhân chia sẻ.

Trước đó, tối 24/11, Công an TP Hải Phòng đã phát đi thông tin ban đầu về vụ việc sau khi xuất hiện những thông tin nghi vấn bắt cóc trẻ em tại xã Vĩnh Thuận trên mạng xã hội.

Theo thông tin được công bố thời điểm đó, khi đi ô tô qua địa bàn xã Vĩnh Thuận, nhóm 5 người nhìn thấy một số trẻ nhỏ mặc không đủ ấm trong điều kiện thời tiết lạnh nên nảy sinh ý định cho tiền các cháu.

Tuy nhiên, thay vì tiếp cận và trao đổi trực tiếp với phụ huynh, nhóm người này đã gọi các cháu lại gần ô tô. Hành động bất ngờ khiến các em hoảng sợ, chạy về nhà thông báo với bố mẹ.

Lo lắng về sự an toàn của trẻ nhỏ, người dân địa phương đã hô hoán, tập trung vây giữ nhóm người trên. Một số người còn yêu cầu đưa nhóm này về UBND xã để làm rõ sự việc.

Từ một tình huống chưa được làm rõ tại địa phương, thông tin nghi vấn bắt cóc trẻ em nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội, trong khi bản chất vụ việc chưa được cơ quan chức năng xác minh đầy đủ.

Vụ việc cho thấy những thông tin liên quan đến an toàn của trẻ em rất dễ gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng. Việc vội vàng đưa ra kết luận hoặc chia sẻ thông tin thiếu căn cứ không chỉ ảnh hưởng đến những người liên quan mà còn có thể gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an TP Hải Phòng đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, gây mất an ninh, trật tự và vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an nhấn mạnh các hành vi chia sẻ, đăng tải thông tin không chính thống, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.