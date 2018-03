'Không có chuyện con gái Phan Như Thảo suýt bị bắt cóc ở Sài Gòn'

Công an quận 1 đã điều tra, làm rõ, xác định không có chuyện con gái người mẫu Phan Như Thảo bị bắt cóc giữa trung tâm TP.HCM.

Trưa 21/3, một cán bộ Công an quận 1, TP.HCM, cho biết cơ quan điều tra đã làm rõ đơn tố giác của Phan Như Thảo về việc có người muốn bắt cóc con gái của người mẫu này.

Phan Như Thảo khóc vì con gái bị đe dọa. Ảnh: Bích Hằng.

Theo công an, ngày 17/3, Phan Như Thảo trình báo rằng khi cô cùng chồng là ông Đức An bế con gái đi từ khách sạn Sheraton ra ngoài thì có khoảng 3 người lạ mặt xuất hiện, chặn họ lại muốn gây sự. Cô nghi ngờ có người muốn bắt cóc con gái nên trình báo công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an quận 1 vào cuộc điều tra, thu thập lời kể những người có mặt và ghi nhận camera an ninh xung quanh hiện trường.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, thời điểm trên vợ chồng Phan Như Thảo cùng con gái rời khách sạn Sheraton rồi vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Khi cả gia đình bước ra ngoài thì nhóm 3 người đàn ông xuất hiện. Một người cầm xấp giấy tiến lại gần đưa cho ông An. Chồng người mẫu đẩy ra và tập giấy rớt xuống đất, 2 người lạ mặt còn lại cầm điện thoại quay phim. Thời gian diễn ra rất nhanh, chỉ vài phút rồi tất cả rời đi.

“Sau khi điều tra, công an xác định không có việc bắt cóc. Vụ việc đang được công an xử lý theo đúng thủ tục tố tụng”, cán bộ này cho biết thêm.

Về phần người mẫu, Phan Như Thảo cho hay cô sốc khi chứng kiến sự việc bất ngờ, cô đứng bất động và không biết phản ứng thế nào. "Tôi quá hối hận vì không thể lên tiếng, không thể chạy đến ẵm con. Nếu có chuyện gì xảy ra với con, tôi không biết phải sống thế nào", cô nói.

Phan Như Thảo cho biết sau khi xảy ra sự việc bản thân cô lo lắng, sợ hãi cho con gái. Vì vậy, thời gian này cô và ông xã không đưa con gái ra khỏi nhà. Cô cho biết đã lắp camera xung quanh nhà và thuê bảo vệ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phan Như Thảo đã gửi đơn lên Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Trong đơn tường trình, cô tố cáo đích danh tên người mẫu Ngọc Thúy là người có liên quan.

Lê Trai