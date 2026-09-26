Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa

Phiên xét xử phúc thẩm liên quan tới các sai phạm trong vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trước đó, cấp sơ thẩm đã tuyên bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù và buộc khắc phục 108 tỷ đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cung cấp thêm nhiều tài liệu, đơn xin giảm nhẹ của đồng nghiệp, cán bộ y tế và xác nhận gia đình có công với cách mạng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo Viện kiểm sát, đây là những tình tiết mới để xem xét giảm án. Tuy nhiên, Điều 65 Bộ luật Hình sự quy định người được hưởng án treo phải bị phạt tù không quá 3 năm, trong khi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đang chịu mức án 6 năm tù.

Trong phần luận tội sáng nay, Viện kiểm sát đề nghị tòa án chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, giảm án cho bị cáo này từ 6 tháng đến 1 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Viện kiểm sát cũng ghi nhận cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nộp khắc phục xong số tiền liên quan đến hậu quả sai phạm mà cấp sơ thẩm xác định là 108 tỷ đồng.

9 bị cáo còn lại cũng đưa ra nhiều tài liệu, văn bản và giấy tờ liên quan đến thành tích trong quá trình công tác, chăm nuôi gia đình có công với cách mạng… để tòa án xem xét.

Về hình phạt sơ thẩm, theo đại diện Viện kiểm sát, mức hình phạt mà cấp sơ thẩm áp dụng đối với 10 bị cáo đều dưới khung truy tố và phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của mỗi người.

Do đó, cơ quan công tố cho rằng không có căn cứ chấp nhận đề nghị hưởng án treo đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến.