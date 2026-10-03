Không có BTS và Stray Kids, ai có thể trở thành ứng viên tại GRAMMY 2027?

Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ quyết định duy trì hạng mục Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất tại lễ trao giải GRAMMY 2027, bất chấp những tranh luận xoay quanh việc phân chia và đánh giá nghệ sĩ theo khu vực. Động thái này diễn ra trong bối cảnh BTS và Stray Kids tuyên bố không tham gia, tạo ra nhiều chú ý về những gương mặt có thể xuất hiện trong danh sách đề cử năm nay.

Theo kế hoạch, danh sách đề cử GRAMMY 2027 sẽ được công bố vào ngày 16/11. Các sản phẩm âm nhạc đủ điều kiện tham gia xét giải phải được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày 31/8/2025 đến 30/8/2026.

Sự vắng mặt của hai nhóm nhạc Kpop đình đám khiến cục diện hạng mục này có thêm những biến số. Một số nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Philippines đang được truyền thông quốc tế chú ý, trong đó aespa là một trong những cái tên nổi bật.

aespa và cơ hội tại GRAMMY 2027

Theo những nhận định được đề cập trong các báo cáo về GRAMMY 2027, nhóm nhạc nữ aespa có thể trở thành một trong những ứng viên đáng chú ý ở hạng mục Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất.

Tháng 5 vừa qua, aespa phát hành album Lemonade, với sự góp mặt của những nghệ sĩ quốc tế như G-Dragon, Ty Dolla $ign và Becky G. Sự kết hợp giữa màu sắc âm nhạc Kpop cùng những tên tuổi đến từ nhiều thị trường được xem là một trong những điểm đáng chú ý của sản phẩm.

Trong bối cảnh BTS và Stray Kids không tham gia cuộc đua, aespa có thể thu hút thêm sự quan tâm từ giới chuyên môn và truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, khả năng được đề cử vẫn phụ thuộc vào quá trình đánh giá của Viện Hàn lâm Thu âm.

Kenshi Yonezu và dấu ấn từ nhạc phim anime

Bên cạnh aespa, nhạc sĩ Nhật Bản Kenshi Yonezu cũng được Billboard nhắc đến như một ứng viên tiềm năng với ca khúc Iris Out.

Đây là bài hát chủ đề của bộ phim hoạt hình Chainsaw Man: The Movie - Arc de Triomphe. Tác phẩm ghi dấu ấn khi lọt vào Top 5 bảng xếp hạng Billboard Global 200, thành tích được xem là cột mốc đáng chú ý đối với một ca khúc tiếng Nhật.

Tại thị trường quê nhà, Iris Out cũng có 15 tuần đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Nhật Bản. Những thành tích này cho thấy sức lan tỏa của Kenshi Yonezu vượt ra ngoài phạm vi thị trường nội địa, đồng thời đưa nam nghệ sĩ vào danh sách những cái tên được chú ý khi bàn về các ứng viên GRAMMY 2027.

SB19 và những đại diện khác

Một cái tên khác được đề cập là SB19, nhóm nhạc nam đến từ Philippines, với đĩa đơn Visa. Việc SB19 xuất hiện trong danh sách những nghệ sĩ được truyền thông nhắc đến cho thấy phạm vi quan tâm của hạng mục Nhạc Pop châu Á không chỉ giới hạn ở thị trường Kpop.

Ngoài ra, ca khúc It's Too Late To Love You của Miist và Narada Michael Walden cũng được đưa vào danh sách những tác phẩm đáng chú ý. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia cho thấy hạng mục này có thể trở thành nơi hội tụ những màu sắc âm nhạc khác nhau, từ Kpop, Jpop đến các sản phẩm pop của Philippines.

Tranh luận về hạng mục Nhạc Pop châu Á

Việc GRAMMY duy trì hạng mục Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất đã tạo ra những ý kiến trái chiều, đặc biệt sau quyết định không tham gia của BTS và Stray Kids.

Tranh luận tập trung vào cách phân loại nghệ sĩ theo khu vực địa lý trong một giải thưởng vốn hướng đến việc ghi nhận thành tựu âm nhạc. BTS được cho là không đồng tình với việc đánh giá nghệ thuật dựa trên tiêu chí khu vực, trong khi Stray Kids cũng có động thái tương tự.

Dù vậy, Viện Hàn lâm Thu âm vẫn giữ nguyên hạng mục trong mùa giải 2027. Điều này đồng nghĩa cuộc đua đề cử vẫn tiếp tục với sự góp mặt của những nghệ sĩ và sản phẩm đủ điều kiện.

Trong khi aespa, Kenshi Yonezu, SB19 và Miist cùng Narada Michael Walden được nhắc đến như những ứng viên tiềm năng, danh sách chính thức vẫn cần chờ công bố vào ngày 16/11.

Sự vắng mặt của BTS và Stray Kids vì thế không chỉ làm thay đổi những cái tên được chú ý trong cuộc đua, mà còn khiến GRAMMY 2027 tiếp tục trở thành tâm điểm của cuộc thảo luận về cách ghi nhận âm nhạc châu Á trên sân khấu quốc tế.