Ngày 25/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa xác minh, xử lý một trường hợp điều khiển xe ô tô khách khi không có giấy phép lái xe theo phản ánh của người dân qua đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.

Lực lượng CSGT kiểm tra xe ô tô khách do tài xế không có giấy phép lái xe điều khiển trên Quốc lộ 21, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Thông tin trên Cục Cảnh sát giao thông, khoảng 6h30 cùng ngày, tại Km162 Quốc lộ 21, thuộc địa phận xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 18B-010.xx do ông T.V.Y. (SN 1965, trú tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

Thời điểm kiểm tra, trên xe chỉ có lái xe, không có hành khách. Qua kiểm tra, các giấy tờ liên quan khác còn hiệu lực, tuy nhiên ông Y. không xuất trình được giấy phép lái xe và thừa nhận không có giấy phép lái xe.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý đối với người điều khiển và chủ phương tiện.

Cụ thể, tài xế bị xử phạt từ 18-20 triệu đồng về hành vi điều khiển ô tô khi không có giấy phép lái xe theo quy định, căn cứ điểm b khoản 9 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã ô tô T.H, cơ quan chức năng lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, với mức phạt từ 56-60 triệu đồng theo điểm i khoản 14 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Như vậy, tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện từ 74-80 triệu đồng. Phương tiện cũng bị lực lượng chức năng tạm giữ trong thời hạn 7 ngày làm việc.

Qua vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý, kiểm tra điều kiện của người lái xe trước khi giao phương tiện; tuyệt đối không giao xe cho người không có giấy phép lái xe phù hợp.

Việc sử dụng người lái xe đủ điều kiện không chỉ là yêu cầu bắt buộc của pháp luật mà còn là trách nhiệm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của hành khách và cộng đồng khi tham gia giao thông.