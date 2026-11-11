Không có bằng lái, cô gái 20 tuổi gây tai nạn chết người bị khởi tố

Ngày 11/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Văn Cúc (SN 2006, trú tại xã Kỳ Thượng) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 9h30 ngày 17/9, dù không có giấy phép lái xe, Vũ Thị Văn Cúc vẫn điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng từ đường Sơn Thượng về chợ Kỳ Thượng. Khi đi đến địa phận thôn Sơn Bình (xã Kỳ Thượng), do không chú ý quan sát, Cúc điều khiển xe va chạm với chị N.T.Q (SN 1972, trú cùng xã) đang đi bộ qua đường. Vụ tai nạn khiến chị Q tử vong.

Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Văn Cúc.

Căn cứ kết quả điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Văn Cúc về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.