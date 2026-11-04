Không có ai trong sạch ở 'Chị Chị Em Em 3'

Không xây dựng một nhân vật hoàn toàn chính diện hay phản diện, Chị Chị Em Em 3 đặt năm con người vào cuộc chiến tình cảm mà ở đó, người đáng thương cũng có thể trở thành người gây tổn thương. Thị Nương, Thị Mầu, Thị Liễu, Văn Cường và Văn Tài đều có những lý do riêng cho lựa chọn của mình, nhưng không ai có thể bước ra khỏi câu chuyện mà không để lại những vết thương cho người khác.

Thị Nương là nhân vật mang nhiều day dứt khi dành tình cảm cho Văn Tài suốt một thời gian dài. Cô chăm sóc, quan tâm anh như một người vợ, nhưng vị trí mà cô mong muốn lại không bao giờ được xác lập. Tình yêu không được đáp lại khiến Thị Nương mắc kẹt giữa sự hy sinh và khát vọng có được danh phận. Đằng sau vẻ ngoài dịu dàng của một liền chị là những cảm xúc bị dồn nén, cùng nỗi bất an khi người mình thương hướng về một người phụ nữ khác.

Thị Nương (Chi Pu) là nhân vật mang nhiều day dứt khi dành tình cảm cho Văn Tài (Quốc Anh).

Trong khi đó, Thị Mầu có xuất thân tốt, được nuôi dạy trong gia đình gia giáo và chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối với Văn Tài. Thế nhưng, cuộc sống đủ đầy không đồng nghĩa với hạnh phúc. Cô không nhận được tình yêu như mong đợi, đồng thời chẳng thể làm mẹ. Từ một cô gái tưởng như có tất cả, Thị Mầu dần bộc lộ những góc khuất trong tính cách khi tình cảm và lòng tự trọng bị tổn thương.

Thị Liễu lại có hành trình nhiều biến cố hơn. Từng chịu tổn thương từ tuổi thơ, cô hy vọng cuộc hôn nhân với Văn Cường sẽ mang đến một mái ấm bình yên. Tuy nhiên, sự chăm sóc đi cùng tính chiếm hữu và kiểm soát khiến Liễu ngày càng ngột ngạt. Khi gặp lại Văn Tài, người từng có tình cảm sâu đậm với mình, cô đứng trước những rung động cũ và lựa chọn phản bội cuộc hôn nhân hiện tại. Nỗi đau trong quá khứ phần nào lý giải tâm lý của Liễu, nhưng không thể trở thành lý do xóa bỏ trách nhiệm với những gì cô gây ra.

Thị Liễu (Lan Ngọc) chịu nhiều tổn thương trong cuộc hôn nhân với Văn Cường (Steven Nguyễn).

Ở tuyến nhân vật nam, Văn Cường cũng không đơn thuần là người chồng đáng trách. Từng trải qua cảnh tay trắng, anh gây dựng sự nghiệp và đưa Liễu ra khỏi những tháng ngày cơ cực. Tuy nhiên, cách yêu đặt nặng sự sở hữu khiến Văn Cường không nhận ra rằng tình cảm không thể được duy trì bằng sự kiểm soát. Càng muốn giữ người phụ nữ bên cạnh, anh càng đẩy cô ra xa.

Văn Tài là mắt xích khiến những mối quan hệ vốn đã phức tạp trở nên rối ren. Có gia thế và sắp kết hôn với Thị Mầu, nhưng anh vẫn dành tình cảm cho Thị Liễu, đồng thời để Thị Nương nuôi hy vọng về một mối quan hệ khác. Những lựa chọn thiếu dứt khoát của Văn Tài khiến nhiều người bị cuốn vào bi kịch, trong khi bản thân anh cũng phải đối diện với những hệ quả từ tình cảm cá nhân.

Lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa với những lễ giáo và khuôn phép khắt khe, Chị Chị Em Em 3 khai thác câu chuyện tình tay năm thông qua các mối quan hệ giữa chị em, vợ chồng và những người từng có tình cảm với nhau. Phim do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, quy tụ Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu, Quốc Anh và Steven Nguyễn. Tác phẩm lựa chọn cách kể nhiều góc nhìn, để mỗi nhân vật đều có khoảng tối và những điều khó nói.

Thị Mầu (Kỳ Duyên) không nhận được tình yêu của Văn Tài (Quốc Anh).

Chính cách xây dựng này khiến Chị Chị Em Em 3 tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả quan tâm đến bi kịch tâm lý và những xung đột liên tiếp, trong khi không ít ý kiến tranh luận về cách phim thể hiện ngoại tình, sự chiếm hữu và hình ảnh phụ nữ. Câu chuyện vì thế không chỉ dừng ở việc ai đúng, ai sai mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của mỗi người khi lựa chọn tình yêu.

Dù nhận phản hồi trái chiều, Chị Chị Em Em 3 vẫn có khởi đầu đáng chú ý tại phòng vé. Phim khởi chiếu ngày 30/10/2026 và đạt hơn 50 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần đầu tiên. Theo số liệu cập nhật ngày 4/11, doanh thu tác phẩm vào khoảng 83,3 tỷ đồng. Thành tích này giúp bộ phim duy trì vị trí dẫn đầu phòng vé trong những ngày đầu phát hành, đồng thời cho thấy sức hút từ đề tài và dàn diễn viên.

Với Chị Chị Em Em 3, không có nhân vật nào hoàn toàn vô tội, cũng chẳng có lựa chọn nào chỉ mang đến một kết quả duy nhất. Mỗi người vừa là nạn nhân của hoàn cảnh, vừa phải chịu trách nhiệm cho những quyết định của chính mình. Đó cũng là điểm khiến câu chuyện về năm con người tiếp tục được khán giả bàn luận sau khi rời rạp.