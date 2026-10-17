Không chủ quan với bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đo huyết áp cho một bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện vẫn đang là cao điểm mùa mưa, điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn sinh sôi, phát triển; cùng với đó, học sinh đi học khiến nguy cơ lây truyền bệnh SXH và TCM luôn hiện hữu. Vì vậy, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh và không chủ quan khi trẻ bị bệnh là điều rất quan trọng.

Số ca mắc giảm, nguy cơ vẫn cao

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai, từ ngày 1 đến 7-10, toàn thành phố ghi nhận 615 ca mắc SXH Dengue, giảm gần 43% so với tuần trước đó. Tuy nhiên, số ca mắc cộng dồn từ đầu năm đã lên đến gần 16,9 ngàn, trong đó có 7 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc giảm 6,4% nhưng số ca tử vong tăng 2 trường hợp.

Đáng chú ý, SXH đã xuất hiện tại 95/95 xã, phường của thành phố. Riêng trong tuần 40, ngành y tế phát hiện 271 ổ dịch và đã xử lý toàn bộ. Tính từ đầu năm 2026, Đồng Nai ghi nhận hơn 4,7 ngàn ổ dịch, trong đó tỷ lệ xử lý đạt 99,9%.

Diễn biến dịch vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố đáng lo ngại. Theo đánh giá của ngành y tế, trong khi một số địa phương ở phía Tây Bắc thành phố có số ca mắc giảm nhẹ, nhiều địa phương phía Đông Nam vẫn ghi nhận xu hướng tăng. Đặc biệt, cả 4 tuýp virus Dengue (D1, D2, D3, D4) cùng lưu hành trên địa bàn, đã ghi nhận trường hợp đồng nhiễm tuýp D1 và D2.

Những dấu hiệu phụ huynh không nên bỏ qua Với bệnh SXH: Người nhà cần đưa trẻ đi khám ngay khi có biểu hiện như: Người lừ đừ, mệt nhiều, nôn liên tục, đau bụng, chảy máu mũi, chảy máu chân răng hoặc xuất huyết dưới da. Không tự ý truyền dịch tại nhà, không tự dùng thuốc ngoài chỉ định của bác sĩ. Với bệnh TCM: Chú ý các nốt hồng ban, bóng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, đầu gối; loét miệng, chảy nước miếng, ăn uống kém. Đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay nếu nôn, giật mình nhiều bất thường hoặc sốt cao liên tục. Không cho trẻ mắc bệnh đến trường; thực hiện cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế, rửa tay bằng xà phòng và vệ sinh, khử khuẩn đồ chơi, vật dụng thường xuyên.

Thời tiết mưa nắng đan xen trong giai đoạn cao điểm mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn sinh sản, làm tăng nguy cơ lây truyền bệnh. Trong khi đó, việc diệt lăng quăng, bọ gậy tại một số hộ gia đình chưa được thực hiện thường xuyên, triệt để, khiến nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng vẫn hiện hữu.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, áp lực điều trị SXH ở trẻ em cũng là vấn đề đáng quan tâm. Theo Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc bệnh viện, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 100-200 lượt trẻ đến khám vì SXH, trong đó có khoảng 40 trường hợp phải nhập viện điều trị. Có những bệnh nhi xuất hiện tổn thương gan, tụt huyết áp, sốc và các biến chứng nghiêm trọng khác.

Điểm đáng lưu ý trong những năm gần đây là tình trạng sốc ở trẻ mắc SXH có thể xuất hiện sớm hơn. Nếu trước đây, bệnh thường chuyển nặng vào ngày thứ 5-6 thì nay, nhiều trường hợp có thể rơi vào tình trạng sốc từ ngày thứ 3-4. Do sự thay đổi này nên việc theo dõi trẻ trong những ngày đầu mắc bệnh là đặc biệt quan trọng. Trẻ bị SXH có thể diễn tiến nặng ngay cả khi cơn sốt bắt đầu giảm. Nếu phụ huynh chủ quan, nhầm bệnh với sốt siêu vi thông thường hoặc tự điều trị tại nhà mà không theo dõi sát, trẻ có thể bỏ lỡ thời điểm can thiệp kịp thời.

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh so với cùng kỳ

Cùng với SXH, TCM tiếp tục là bệnh truyền nhiễm được ngành y tế Đồng Nai đặc biệt cảnh báo trong những tháng cuối năm 2026.

Giáo viên Trường mầm non ABi (phường Trảng Dài) vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, góp phần phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ.

Báo cáo tuần 40 từ ngày 1 đến ngày 7-10 của CDC Đồng Nai ghi nhận 618 ca mắc TCM, giảm 15,1% so với tuần trước nhưng tăng hơn 144% so với cùng kỳ năm 2025. Tính từ đầu năm 2026 đến ngày 7-10, toàn thành phố có gần 12,5 ngàn ca mắc, tăng 91,5% so với cùng kỳ năm 2025. Đã có một trường hợp tử vong do bệnh này (bằng cùng kỳ năm ngoái). Về số ổ dịch, tính từ đầu năm 2026 đến ngày 7-10, toàn thành phố đã phát hiện 456 ổ dịch, tăng hơn 181% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó có 182 ổ dịch tại trường học.

Theo ngành y tế, trẻ trở lại trường, sinh hoạt tập trung tại nhà trẻ, trường mầm non là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ lây lan virus. Bệnh TCM có thể truyền qua tiếp xúc trực tiếp, dịch tiết và các vật dụng, bề mặt nhiễm virus. Do đó, nếu không phát hiện sớm ca bệnh và kiểm soát lây nhiễm, các chùm ca bệnh có thể nhanh chóng hình thành trong lớp học, nhóm trẻ.

Thực tế, có trường hợp 2 trẻ trong cùng một gia đình bị TCM. Theo lời kể của chị H.G.H. (ở xã Xuân Thành), trước đây một người con của chị bị TCM, bệnh tiến triển nhanh đến mức phải nhập viện cấp cứu. Lần này, cả 2 con của chị bị bệnh cùng lúc và do cô giáo phát hiện nên báo cho chị biết. Chị không cho con đi khám bệnh ngay mà tự mua thuốc về cho con uống. Khi thấy các con không có dấu hiệu thuyên giảm, chị mới cho cả 2 con đi khám và nhập viện để điều trị.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, số trẻ đến khám và nhập viện vì bệnh TCM tăng rõ rệt trong tháng 9-2026 với hơn 2 ngàn lượt trẻ đến khám và 329 ca nhập viện điều trị nội trú, tăng gần 50% so với tháng 8 và gấp hơn 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2025. Sang đầu tháng 10, số trẻ mắc bệnh vẫn ở mức đáng quan tâm.

Điểm đáng lo ngại của bệnh TCM là bệnh có thể chuyển nặng nhanh, gây biến chứng thần kinh và tim mạch. Những dấu hiệu như: trẻ nôn ói, giật mình nhiều bất thường, sốt cao liên tục cần được đặc biệt lưu ý. Khi xuất hiện các biểu hiện này, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay, không chờ đến ngày hôm sau.

Trước diễn biến của 2 bệnh truyền nhiễm này, ngành y tế Đồng Nai yêu cầu các đơn vị tiếp tục giám sát chặt tại cộng đồng, cơ sở khám, chữa bệnh và trường học; tăng cường truyền thông, xử lý ổ dịch và triển khai các biện pháp phòng bệnh.

Với bệnh SXH, diệt lăng quăng, bọ gậy và loại bỏ nơi muỗi sinh sản phải được duy trì thường xuyên tại từng hộ gia đình. Với bệnh TCM, nhà trường và gia đình cần phối hợp vệ sinh, khử khuẩn đồ chơi, vật dụng sinh hoạt, hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng và chủ động cho trẻ nghỉ học, cách ly khi mắc bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế.

Khi số ca mắc mới có giảm trong một tuần, điều đó chưa đồng nghĩa dịch bệnh đã được kiểm soát. Trong bối cảnh cả bệnh SXH và TCM đều có nguy cơ gây biến chứng nặng ở trẻ, phát hiện sớm, theo dõi đúng cách và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời vẫn là những yếu tố quyết định để hạn chế hậu quả đáng tiếc.