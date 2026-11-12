Không chủ quan khi mưa giảm, nước lũ tạm thời rút

Ở phường Quy Nhơn Bắc, nước ngập ở các tuyến đường, gây khó khăn cho người dân. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, kể cả khi mưa giảm, nước lũ tạm thời rút; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó từ sớm, từ xa, đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, những ngày qua, mặc dù các cấp, ngành, địa phương đã chủ động triển khai nhiều phương án ứng phó, công tác dự báo, cảnh báo, sơ tán người dân tại các khu vực xung yếu được chú trọng, góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai, nhưng tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp.

Dự báo mưa lớn có thể tiếp diễn từ chiều đến tối 12/11 tại một số khu vực, nhất là Vân Canh và vùng thượng nguồn sông Hà Thanh. Nguy cơ mưa lũ kéo dài, mực nước các sông tiếp tục lên cao, gây ngập sâu, chia cắt vùng hạ du, lũ quét và sạt lở đất tại các khu dân cư ven sông, suối, dưới chân núi, sườn dốc và các tuyến giao thông. Đáng chú ý, một số công trình đê điều, cầu, đường đã xuất hiện hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ tiếp diễn.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường duy trì nghiêm chế độ trực ban, ứng trực 24/24 giờ; theo dõi sát diễn biến mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất; chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị theo phương châm "bốn tại chỗ", sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đặc biệt, chính quyền các địa phương phải trực tiếp nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát từng khu dân cư, từng hộ dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, cô lập, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Việc cảnh báo và sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm phải được thực hiện kịp thời, không chờ đến khi xảy ra sự cố mới triển khai.

Các địa phương phải bố trí lực lượng ứng trực liên tục tại các vị trí ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, cầu yếu, tuyến đường bị chia cắt và những nơi có nguy cơ sạt lở đất, đá; tổ chức rào chắn, cảnh báo, kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không để người dân, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Trong đó, đặc biệt lưu ý các khu vực ngập lụt hạ du sông Kôn, sông Hà Thanh thuộc địa bàn Tuy Phước và Quy Nhơn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng bố trí lực lượng ứng trực mang tính hình thức, bỏ vị trí, gián đoạn hoặc không có người trực khi nước lũ lên cao. Việc phân công, bàn giao ca trực phải cụ thể, bảo đảm kiểm soát liên tục các vị trí nguy hiểm; đồng thời tuyên truyền, ngăn chặn người dân đi lại, đánh bắt cá, vớt củi, gỗ tại khu vực sông, suối, ngầm tràn khi nước lũ chảy xiết.

Song song với công tác bảo vệ tính mạng người dân, các ngành chức năng phải khẩn trương kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các công trình đê điều, cầu, đường và vị trí sạt lở. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương kiểm tra các vị trí xung yếu trên tuyến đê khu vực Vân Hội, xã Tuy Phước; Sở Xây dựng tập trung rà soát Quốc lộ 1D, tuyến đường vào làng Canh Tiến, cầu Suối Bà Lương và các công trình giao thông có nguy cơ mất an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng quân đội, công an, biên phòng sẵn sàng nhân lực, phương tiện hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống thiên tai. Các ngành chức năng chủ động phương án bảo đảm y tế, trường học, cung ứng hàng hóa thiết yếu, điện và an toàn cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi mưa lũ giảm, các địa phương phải khẩn trương kiểm tra, khắc phục thiệt hại, vệ sinh môi trường, sửa chữa hạ tầng, khôi phục giao thông, điện, nước sinh hoạt và các dịch vụ thiết yếu; hỗ trợ người dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu thiếu trách nhiệm, chủ quan, lơ là, không tổ chức cảnh báo, chốt chặn, sơ tán kịp thời tại các khu vực nguy hiểm, để xảy ra thiệt hại đáng tiếc do nguyên nhân chủ quan.

Theo báo cáo nhanh số 126/VPTT-PCTT của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập lụt tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai, khiến khoảng 1.857 hộ dân bị ngập, cô lập; nhiều tuyến đường, công trình giao thông, kè biển và hạ tầng bị sạt lở, hư hỏng. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 175 hộ với 516 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến chiều 12/11, tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người.