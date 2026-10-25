Không chủ quan khi giao xe cho con

Chị Nguyễn Thị Thiều, phường Đào Viên.

Nhiều phụ huynh nghĩ rằng chỉ cần dành một, hai buổi hướng dẫn con tập đi xe, thấy con biết điều khiển phương tiện tương đối thành thạo là có thể yên tâm giao xe máy, xe máy điện cho con tự đến trường. Nhưng biết đi xe không đồng nghĩa với việc có đủ kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Khi đi trên đường, các em có thể gặp những tình huống bất ngờ như xe phía trước phanh gấp, phương tiện khác chuyển hướng đột ngột hoặc đường đông. Nếu chưa thành thạo kỹ năng quan sát, giữ khoảng cách, phanh và xử lý tình huống, học sinh rất dễ lúng túng, dẫn đến va chạm, tai nạn.

Hằng ngày đưa con đến trường, qua quan sát, tôi vẫn thấy không ít học sinh đi xe máy, xe máy điện dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm, chuyển hướng hoặc xử lý tình huống thiếu an toàn. Những hình ảnh đó cho thấy, một bộ phận học sinh còn thiếu ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Không ít phụ huynh vẫn xem nhẹ điều này và mang tâm lý chủ quan, chủ yếu quan tâm đến việc con có phương tiện đi học thuận tiện mà bỏ quên việc trang bị kỹ năng điều khiển xe an toàn.

Do bận công việc, không thể đưa đón con hằng ngày, nhiều gia đình giao xe cho con nhưng chưa dành đủ thời gian hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng cần thiết. Vì vậy, cha mẹ cần xác định rõ trách nhiệm của mình, không giao phương tiện khi con chưa đủ điều kiện; đồng thời phối hợp với nhà trường trong giáo dục, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, làm gương trong việc chấp hành pháp luật giao thông. Đừng chỉ thấy con biết đi xe mà vội yên tâm giao phương tiện, bởi sự chủ quan của cha mẹ đôi khi phải đánh đổi bằng an toàn của chính con mình.