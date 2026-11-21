Quy định rõ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai đưa vào kinh doanh

Trong phiên họp sáng 21/11, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với 471/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, về đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (Điều 8), Chính phủ đã rà soát, chỉnh lý Điều 8 Dự thảo Luật theo hướng quy định rõ, phù hợp về đối tượng được mua, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Dự thảo Luật cũng quy định về nguyên tắc trường hợp tổ chức nước ngoài đang trong thời hạn hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam mua, thuê mua bất động sản thì không gắn với quyền sử dụng đất. Nội dung quy định này tại dự thảo Luật thể chế đúng quan điểm tại Nghị quyết số 21-NQ/TW “tuyệt đối không được tư nhân hoá về đất đai, không cho phép người nước ngoài nhận chuyển nhượng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới mọi hình thức, trừ trường hợp là người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày báo cáo

Về quyền mua, thuê mua bất động sản của chủ thể có yếu tố nước ngoài, tiếp thu các ý kiến, Chính phủ đã rà soát, chỉnh lý, quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 8 về tổ chức nước ngoài đang trong thời hạn hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam được mua, thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Theo đó, tại điểm a, b khoản 2 Điều 8, khoản 5 Điều 10 quy định trường hợp tổ chức nước ngoài đang trong thời hạn hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam mua, thuê mua bất động sản thì không gắn với quyền sử dụng đất.

Tại khoản 3 Điều 8 của dự thảo Luật giao Chính phủ quy định về tỷ lệ phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng mà chủ đầu tư được bán, cho thuê mua cho tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài bảo đảm quốc phòng, an ninh; khoản 3 Điều 10 quy định tổ chức, cá nhân được kinh doanh bất động sản ngoài phạm vi khu vực bảo vệ theo quy định về quốc phòng, an ninh…

Về điều kiện bất động sản có sẵn, hình thành trong tương lai đưa vào kinh doanh, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất…, Chính phủ đã rà soát, chỉnh sửa điểm d khoản 2 Điều 12 dự thảo Luật để rõ ràng hơn về điều kiện của bất động sản có sẵn đưa vào kinh doanh đối với dự án bất động sản được thực hiện trên quỹ đất thanh toán cho dự án đầu tư theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), quy định “nhà đầu tư thực hiện dự án BT đã thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước hoặc đã thực hiện biện pháp bảo đảm để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư”; giữ nguyên các điều kiện về quyết định giao đất, cho thuê đất, đầu tư, xây dựng, công khai thông tin… quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 2 Điều 12 như các dự án bất động sản khác.

Cho phép một số hợp đồng kinh doanh bất động sản được chuyển nhượng

Về điều kiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai để chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản (khoản 4 Điều 31, Chính phủ bảo lưu quan điểm; khoản 4 Điều 31 giữ quy định như hiện hành, chỉ cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Về hợp đồng kinh doanh bất động sản (Điều 34-40), Chính phủ đã chỉnh lý, bổ sung các quy định về: Công khai hợp đồng tại điểm d khoản 2 Điều 4 tại dự thảo Luật: “Hợp đồng mẫu được chủ đầu tư, doanh nghiệp sử dụng để ký kết với các khách hàng”; Nguyên tắc sử dụng hợp đồng tại Điều 35;

Trong đó tại khoản 5 Điều 35 dự thảo Luật đã quy định rõ, trường hợp hợp đồng kinh doanh bất động sản được chủ đầu tư sử dụng để ký kết với khách hàng có nội dung không đúng với hợp đồng mẫu, không đúng với hợp đồng đã công khai hoặc không tuân thủ quy định tại Điều này thì chủ đầu tư bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh đối với khách hàng đã ký kết hợp đồng do hành vi vi phạm của mình.

Kết quả biểu quyết

Về chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất động sản, để đảm bảo việc quản lý đối với các giao dịch chuyển nhượng hợp đồng, tránh khoảng trống pháp lý đối với việc chuyển nhượng các hợp đồng này làm phát sinh tranh chấp, thất thu ngân sách và đảm bảo phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự về quyền chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng, dự thảo Luật đã được rà soát theo hướng quy định cho phép các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản được chuyển nhượng, bao gồm: Mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; Mua bán nhà ở, công trình xây dựng có sẵn nhưng chưa có giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai…