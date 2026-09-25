Một điểm tập lái xe của thành phố. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo đó, yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện việc chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn đối với phương tiện khi lưu thông trên đường bộ nói chung và đường cao tốc nói riêng đến giáo viên và người học lái xe trong quá trình đào tạo.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh hoạt động đào tạo lái xe; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, siết chặt công tác kiểm tra, đánh giá học viên đạt kết quả theo bộ câu hỏi và quy trình sát hạch lý thuyết, các bài lái xe liên hoàn và lái xe trên đường do Bộ Công an ban hành.

Chỉ đạo các giáo viên dạy thực hành lái xe cho học viên tập lái trên các tuyến đường được quy định trong giấy phép xe tập lái; không cho học viên tập lái trên các tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn xe số 1 trên đường cao tốc (làn sát với dải phân cách giữa) theo quy định.

Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra đối với xe tập lái; không sử dụng các xe tập lái không bảo đảm điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia dạy lái xe tại sân tập lái cũng như trên đường giao thông.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra định kỳ và đột xuất tình trạng sức khỏe, hiệu lực của giấy phép lái xe, kinh nghiệm, kỹ năng lái xe và bảo hiểm tay lái của giáo viên dạy thực hành để phân công người đủ điều kiện tham gia giảng dạy; kiên quyết không để giáo viên, học viên sử dụng đồ uống có cồn, ma túy và các chất kích thích trước và trong quá trình đào tạo lái xe.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên quan đến giáo viên, xe tập lái, học viên trong quá trình tổ chức đào tạo thực hành lái xe trên đường; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm của giáo viên dạy thực hành, nhất là đối với hoạt động tập lái trên các tuyến đường có tốc độ, mật độ phương tiện cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông.