Không chịu nổi chồng vũ phu, Hạnh (Huyền Lizzie) muốn ly hôn để giải thoát

Trong tập 1 phim "Căn nhà không mái che" đã được phát sóng, trong bối cảnh gia đình Thơ vào năm 2009, Thơ luộc 3 quả trứng vịt, không dám ăn quả nào, cho em trai 1 quả, còn 2 quả tất tả mang vào viện cho mẹ. Thơ đứng ngoài cửa phòng bệnh, nghe được thông báo quan trọng về tình hình sức khỏe của mẹ. Bác sĩ ân cần dặn dò Thơ nhớ để ý giữ an toàn cho mẹ.

Tại phòng bệnh, Thơ vừa chăm sóc mẹ, vừa xót xa khẳng định rằng cả hai chị em không thể sống thiếu mẹ. Thơ khuyên mẹ không nên chịu đựng bố nữa, "hãy ly hôn đi". Trong khi đó, dù bị chồng bạo hành sau mỗi lần thua bài bạc và rượu chè, Hạnh (Huyền Lizzie) - mẹ của Thơ vẫn cho rằng hai con có bố vẫn hơn. Trên đường đạp xe từ viện về nhà, Thơ thầm nghĩ có lẽ mình là đứa con lạ lùng nhất khi luôn muốn bố mẹ bỏ nhau.

Thơ lo lắng cho tình hình sức khỏe của mẹ vì bị bố thường xuyên bạo hành. Ảnh VTV

Về nhà, Thơ thấy bố lục tung đồ đạc để tìm tiền nên cố gắng ngăn cản. Dù rất hận bố vì đánh đập mẹ, nhưng nhìn bố và em trai tíu tít khi gặp nhau, rồi ôm hôn tạm biệt nhau, Thơ lại có chút xao động. Thơ cũng tìm thấy đơn ly hôn mẹ đã viết nhưng chưa đủ quyết tâm để gửi ra toà.

Ở hành lang lớp học, Thơ thành thật tâm sự với Sơn (Sơn Tùng) - lớp trưởng và cũng là cậu bạn thân về những rạn nứt trầm trọng trong gia đình mình. Sơn cũng mở lòng chia sẻ về hoàn cảnh đặc biệt của chính mình: bố mẹ cậu chưa từng kết hôn, cậu chưa một lần gặp bố.

Thơ nghẹn ngào tiết lộ mẹ cô từng viết đơn ly hôn không ít lần nhưng cuối cùng lại bỏ đi vì quá sợ hãi người bố và vì thương các con, sợ các con thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha sẽ chịu nhiều thiệt thòi.

Thơ và Sơn tâm sự về những biến cố của gia đình. Ảnh VTV

Sau khi nghe Thơ tâm sự, Sơn đèo cô bạn tới bưu điện để thay mẹ gửi đơn ly hôn. Trên đường về, Thơ xót xa kể lại với Sơn rằng người bố từng rất yêu thương gia đình nay đã thay đổi hoàn toàn vì vướng vào rượu chè, cờ bạc.

Ở trường, Thơ đến gặp thầy giáo nhận thông báo trong đội tuyển thi học sinh giỏi Văn, đồng thời được thầy động viên tham gia cuộc thi sáng tác "Gieo những mùa lành". Mẹ của Thơ vui mừng khôn xiết, dặn con chú tâm học tập, không phải bận tâm chuyện nhà cửa, vườn tược, chăm lợn nữa.

Mẹ của Thơ vui mừng khi con gái được chọn đi thi học sinh giỏi Văn. Ảnh VTV

Thơ và em trai Khang có những khoảnh khắc trêu đùa vui vẻ khi chia sẻ từng bắp ngô. Tuy nhiên, không khí chùng xuống khi Thơ bày tỏ sự trăn trở, lo lắng vì người bố đã đi vắng suốt cả tháng nay chưa về.

Phát hiện có đơn ly hôn được gửi lên tòa án, Bình (Doãn Quốc Đam) về nhà đánh đập, tra khảo vợ. Đúng lúc này, Thơ đèo em đi học về. Nhìn bố đánh đập mẹ, hai chị em đều hoảng loạn, gào khóc thảm thiết để can ngăn trong sợ hãi.

Trước mặt bố, Thơ dọa sẽ báo công an nếu bố còn làm gì mẹ nữa. Thậm chí, bố cầm dao lên doạ, Thơ cũng sẵn sàng đứng trước mũi dao để bảo vệ mẹ. Sau vụ bạo hành, cả ba mẹ con đều đau đớn về thể xác và tinh thần.

Bình về nhà bạo hành vợ mặc cho các con can ngăn. Ảnh VTV

Trong khi đó, Bình cũng bị nhóm cho vay nặng lãi đánh đập vì không có tiền trả. Hắn ta về nhà, gọi khách tới để bán đất. Tất nhiên, Hạnh không đồng ý.

Bình trách vợ thấy chồng bị nhóm nặng lãi dọa giết mà không cứu. Tuy nhiên, Hạnh tuyên bố bao nhiêu năm cô chịu đựng chồng hành hạ. Bây giờ còn căn nhà do bố mẹ cô để lại, cô quyết không cho Bình ném nốt vào cờ bạc. "Ly hôn đi!" - cuối cùng, Hạnh cũng đủ mạnh mẽ để nói ra.

Hạnh chủ động nói lời đề nghị ly hôn chồng. Ảnh VTV