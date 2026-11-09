Không chịu đầu hàng, MU giật lại một điểm khó tin trước Aston Villa

Patrick Dorgu trở thành người hùng với pha đánh đầu gỡ hòa ở phút 90+6, khép lại trận đấu điên rồ tại Old Trafford.

Manchester United và Aston Villa đã tạo nên một trong những trận đấu kịch tính nhất vòng 10 Premier League mùa giải 2026-2027. Tại Old Trafford tối 8/11, đội chủ nhà tưởng chừng phải nhận thêm một thất bại đáng thất vọng khi liên tục mắc sai lầm trong phòng ngự.

Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu đến những giây cuối cùng đã giúp thầy trò HLV Michael Carrick thoát khỏi thất bại theo cách không nhiều người có thể tưởng tượng.

Trận đấu khởi đầu theo kịch bản ác mộng đối với MU. Ngay phút đầu tiên, Aston Villa đã có bàn mở tỷ số nhờ công Alysson. Từ tình huống phối hợp với John McGinn, cầu thủ người Brazil xử lý khéo léo trước khi tung cú dứt điểm đánh bại thủ môn Senne Lammens.

Các cầu thủ của Villa ăn mừng bàn thắng mở tỷ số sớm. Nguồn: Getty

Chưa kịp ổn định đội hình, MU tiếp tục nhận bàn thua thứ hai ở phút thứ 4. Lammens không thể bắt dính cú sút của Alysson, tạo điều kiện để Nicolas Jackson băng vào đá bồi vào lưới trống. Chỉ trong chưa đầy bốn phút, đội chủ sân Old Trafford đã bị đẩy vào tình thế vô cùng khó khăn.

Nicolas Jackson nhanh chóng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Nguồn: Reuters

Dù vậy, MU không sụp đổ. Sau những phút đầu choáng váng, đội chủ nhà bắt đầu đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép và tìm cách đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 16 khi Matheus Cunha bị Boubacar Kamara phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, đội trưởng Bruno Fernandes bình tĩnh đánh bại thủ môn Zion Suzuki, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Bruno Fernandes thực hiện thành công quả phạt đền. Nguồn: AFP

Bàn thắng này giúp MU lấy lại sự tự tin. Đội chủ nhà liên tục tổ chức tấn công, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và buộc hàng phòng ngự Aston Villa phải làm việc vất vả. Cunha, Amad Diallo và Fernandes đều có những tình huống dứt điểm đáng chú ý, nhưng thủ môn Suzuki đã nhiều lần cứu thua cho đội khách.

Sức ép liên tục cuối cùng cũng khiến Aston Villa phải trả giá. Phút 44, từ tình huống phối hợp bên cánh phải, Noussair Mazraoui thực hiện đường chuyền ngược thuận lợi để Youri Tielemans dứt điểm đưa bóng vào lưới.

Bàn thắng giúp MU san bằng tỷ số 2-2 trước khi hiệp một khép lại. Từ chỗ bị dẫn hai bàn chỉ sau bốn phút, đội chủ nhà đã thể hiện bản lĩnh đáng ghi nhận để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tiền vệ người Bỉ ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho Man Utd. Nguồn: Getty

Tuy nhiên, những sai lầm nơi hàng phòng ngự tiếp tục khiến MU phải trả giá ngay đầu hiệp hai. Phút 48, Diogo Dalot phạm lỗi với Alysson trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Aston Villa. John McGinn không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11 m, đưa đội khách vượt lên dẫn 3-2.

Chỉ năm phút sau, cách biệt tiếp tục được nới rộng. Từ quả đá phạt của McGinn, bóng được đưa vào khu vực nguy hiểm trước khung thành MU. Leny Yoro đánh đầu khiến bóng bật xà ngang, thủ môn Lammens không thể kiểm soát tình hình và Leon Goretzka nhanh chân đưa bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 4-2 cho Aston Villa.

Aston Villa lại dẫn trước với cách biệt 2 bàn. Ảnh: AP

Hai bàn thua chóng vánh một lần nữa đẩy MU vào thế khó. Đội bóng của Carrick buộc phải dồn lên tìm bàn gỡ, trong khi Aston Villa chủ động kiểm soát thế trận và chờ đợi cơ hội phản công. Những nỗ lực của đội chủ nhà có thời điểm tưởng như vô vọng khi thời gian thi đấu chính thức dần trôi về những phút cuối.

Mason Mount từng đưa bóng trúng xà ngang sau đường chuyền của Fernandes, trong khi các pha tấn công khác của MU vẫn thiếu đi sự chính xác ở khâu dứt điểm. Tuy nhiên, Carrick không từ bỏ hy vọng và những điều chỉnh nhân sự cuối trận đã tạo ra bước ngoặt.

Phút 90+2, Patrick Dorgu có pha xử lý bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong để Joshua Zirkzee dứt điểm gọn gàng, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Bàn thắng thắp lại hy vọng cho MU, đồng thời khiến bầu không khí tại Old Trafford trở nên cuồng nhiệt. Thay vì chấp nhận thất bại, các cầu thủ chủ nhà tiếp tục dồn lên tấn công trong những phút bù giờ còn lại.

Và điều không tưởng đã xảy ra ở phút 90+6. Từ quả phạt góc của Bruno Fernandes, thủ môn Lammens cũng tham gia vào tình huống tấn công trong vòng cấm Aston Villa. Zion Suzuki xử lý không tốt trước áp lực, tạo điều kiện để Patrick Dorgu bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới, san bằng tỷ số 4-4.

Dorgu đánh đầu gỡ hòa cho Man Utd ở những phút cuối trận. Nguồn: Getty

Old Trafford như bùng nổ sau bàn thắng này. Từ khoảng cách hai bàn tưởng chừng không thể san lấp, MU đã ghi liên tiếp hai bàn trong thời gian bù giờ để giật lại một điểm. Thậm chí, đội chủ nhà còn có thêm cơ hội tìm kiếm chiến thắng trong những giây cuối, nhưng không thể tận dụng thành công.

Trận hòa 4-4 mang đến nhiều cảm xúc trái ngược. Với Aston Villa, đây chẳng khác nào một thất bại khi họ đã dẫn trước hai bàn ở cả hai hiệp nhưng không thể bảo toàn lợi thế. HLV Unai Emery có lý do để tiếc nuối khi đội bóng của ông đánh rơi chiến thắng ngay trước thời điểm trận đấu kết thúc.

Các cầu thủ của Man Utd ăn mừng bàn thắng gỡ hòa ở phút cuối cùng. Nguồn: Getty

Trong khi đó, MU có thể hài lòng với tinh thần chiến đấu và khả năng phản ứng trước nghịch cảnh. Việc hai lần bị dẫn trước với cách biệt hai bàn nhưng vẫn gỡ hòa cho thấy đội bóng của Carrick chưa đánh mất ý chí chiến đấu, ngay cả khi mọi thứ dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Dù chưa thể chấm dứt chuỗi trận không thắng tại Premier League kể từ tháng 8, màn gỡ hòa 4-4 trước Aston Villa vẫn mang ý nghĩa tinh thần quan trọng đối với MU.

Trong hoàn cảnh chịu nhiều sức ép, các cầu thủ đã cho thấy họ vẫn có thể chiến đấu đến phút cuối cùng.

Đặc biệt, hai bàn thắng của Zirkzee và Dorgu không chỉ giúp đội chủ nhà tránh khỏi thất bại mà còn tạo nên khoảnh khắc bùng nổ hiếm hoi tại Old Trafford trong một mùa giải đầy bất ổn.