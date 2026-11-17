Quang cảnh hội thảo khoa học “Mô hình chiến lược xây dựng năng lực R&D và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu cho công nghiệp bán dẫn Việt Nam”. Ảnh: Minh Nhật

Sáng 17-11, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp với Viện Công nghệ và Giáo dục trí tuệ mới tạo sinh (IGNITE) tổ chức hội thảo khoa học “Mô hình chiến lược xây dựng năng lực R&D và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu cho công nghiệp bán dẫn Việt Nam”.

Khoảng 200 đại biểu đại diện các bộ, ngành trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và những chuyên gia ngành bán dẫn dẫn tham dự.

Tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện IGNITE, thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia cho rằng, Việt Nam cần lựa chọn hướng đi phù hợp thay vì cạnh tranh trực diện trong lĩnh vực chip đa dụng. Trong đó, chip chuyên dụng là hướng ưu tiên, gắn với nhu cầu và thế mạnh của thị trường trong nước.

PGS.TS Nguyễn Ái Việt Viện trưởng Viện IGNITE. Ảnh: M.N

PGS.TS Nguyễn Ái Việt cũng chỉ ra những khoảng trống cần sớm khắc phục, gồm thiếu danh mục sản phẩm ưu tiên, chủ thể điều phối, hạ tầng R&D dùng chung, nguồn vốn cho nghiên cứu và sản xuất thử, cũng như khách hàng và đơn hàng đầu tiên.

Cũng tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý tập trung đánh giá thực trạng ngành bán dẫn, nhận diện những bất cập về cơ chế, nguồn lực và nhân lực; đồng thời thảo luận mô hình R&D, cơ chế liên kết giữa nhà nước, nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp, cũng như lộ trình phát triển trong những năm tới.

Các ý kiến tại hội thảo nhấn mạnh, phát triển công nghiệp bán dẫn không thể chỉ dựa vào ưu đãi đầu tư hay mở rộng quy mô sản xuất. Nâng cao năng lực R&D, phát triển nhân lực chất lượng cao và hình thành hệ sinh thái liên kết thực chất sẽ là những yếu tố quyết định khả năng tham gia sâu hơn của Việt Nam vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Hội thảo thu hút nhiều đại biểu, chuyên gia, nhà quản lý tham dự. Ảnh: M.N

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định nhận định, bán dẫn là công nghệ nền tảng cho nhiều lĩnh vực chiến lược như AI, điện toán đám mây, IoT, 5G/6G và an ninh mạng. Tuy nhiên, dù đã có năng lực thiết kế, Việt Nam vẫn phải đưa nhiều sản phẩm chip ra nước ngoài sản xuất do chưa có nhà máy chế tạo trong nước.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Cong nghệ Lê Xuân Định. Ảnh: M.N

Theo Thứ trưởng, ngành bán dẫn đang đối mặt với chi phí đầu tư hạ tầng R&D và sản xuất thử cao; thiếu tổng công trình sư, kỹ sư trưởng giàu kinh nghiệm; cơ chế tài chính chưa đủ linh hoạt để chấp nhận rủi ro có kiểm soát.

Để tháo gỡ, Việt Nam cần tập trung phát triển các dòng chip chuyên dụng phục vụ AI biên, IoT, năng lượng xanh và 5G/6G; đổi mới cơ chế tài chính theo hướng đặt hàng, đồng tài trợ và khoán đến sản phẩm cuối cùng.

Cùng với đó là đẩy mạnh đào tạo nhân lực thực chiến, thu hút chuyên gia có kinh nghiệm tham gia các dự án R&D. Đặc biệt là vai trò của hạ tầng dùng chung, trong đó có trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, hệ thống máy chủ hiệu năng cao, phần mềm thiết kế vi mạch và phòng thí nghiệm đo kiểm đạt chuẩn quốc tế.

Đây là những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học rút ngắn quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm.