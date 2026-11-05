Không chỉ thanh lịch mà còn đáng đáng tin cho người thích 'xê dịch'

Honor Watch 6 thích ứng ngay tức thì...khi hoạt động ngoài trời.

Màn hình 3.000 nit thách thức nắng gắt

Thử thách đầu tiên trên những cung đường trekking chính là điều kiện ánh sáng thay đổi liên tục. Sở hữu màn hình AMOLED 1,46 inch, Honor Watch 6 tạo bước đột phá lớn với độ sáng tối đa lên tới 3.000 nit. Dưới ánh nắng chói chang giữa trưa, mọi dữ liệu bản đồ, thông số nhịp tim hay cảnh báo đều hiển thị rực rỡ, sắc nét mà không cần phải dùng tay che chắn.

Bước vào những đoạn địa hình ẩm ướt, băng rừng hay lội qua các con suối ngập nước, người dùng hoàn toàn có thể an tâm nhờ chuẩn chống nước 5ATM kết hợp IP69. Thiết bị hỗ trợ tốt khả năng thao tác ngay cả khi màn hình dính nước.

khi ngâm nước hay lội suối, hệ thống tự động nhắc nhở tính năng đẩy nước ra khỏi màng loa thông minh, bảo toàn chất lượng âm thanh đàm thoại và micro ngoài trời. Lớp vỏ hoàn thiện từ nhôm tái chế và thép không gỉ giúp thân máy chịu lực va quẹt tốt trước cành cây, vách đá.

Honor Watch 6 hiểm thị đầy đủ các thông số sau hơn 4 tiếng đồng hồ treking

GPS vẽ lộ trình và độ cao

Trong suốt hành trình vận động liên tục, hệ thống cảm biến quang học kết hợp thuật toán HONOR IntelliSense theo dõi nhịp tim và lượng calo tiêu hao với độ chuẩn xác cao, phản ánh sát trạng thái gắng sức khi leo dốc. Khi cơ thể quá tải, tính năng Quét Sức Khỏe (Quick Health Scan) tổng hợp nhanh nhịp tim, SpO2 và độ căng thẳng trong 60 giây, kết hợp chỉ số Năng Lượng Cơ Thể để khuyến nghị thời điểm nghỉ ngơi hợp lý.

Về định vị, hệ thống AccuTrack GPS băng tần kép ghi nhận quãng đường, tọa độ và độ cao rất ổn định, đồng thời phát cảnh báo kịp thời nếu người đi lạc khỏi lộ trình định sẵn. Ứng dụng dự báo thời tiết và la bàn tích hợp sẵn cũng giúp người leo núi chủ động nắm bắt biến chuyển khí hậu ở vùng cao.

Pin 980 mAh bền bỉ xuyên suốt

Nỗi lo cạn pin giữa rừng sâu được xóa bỏ hoàn toàn nhờ viên pin dung lượng khủng 980 mAh. Nếu sử dụng ở chế độ tiết kiệm, máy có thể trụ tới 35 ngày. Ngay cả khi bật GPS liên tục để dò đường trekking ngoài trời, nhận thông báo và theo dõi sức khỏe thường xuyên, thiết bị vẫn duy trì hoạt động bền bỉ hơn một tuần chỉ với một lần sạc đầy.

Cho nên Honor Watch 6 không chỉ là chiếc đồng hồ thanh lịch cho nhịp sống thường nhật mà còn là trợ thủ bền bỉ, đáng tin cậy cho những ai đam mê xê dịch và thể thao ngoài trời...

Các thông số chính của Honor Watch 6