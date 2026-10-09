Không chỉ săn mây, về quê nhà Hoàng Thùy Linh hãy khám phá những điều thú vị ngay trong thị trấn

Với địa hình nằm trên núi, Tam Đảo (nay thuộc Phú Thọ) - quê nhà của ca sĩ Hoàng Thùy Linh, có những con đường dốc, quanh co và các dãy nhà bám theo sườn núi. Chỉ cần dành vài giờ đi bộ quanh trung tâm, du khách đã có thể cảm nhận rõ nét không khí khác biệt so với những điểm du lịch đồng bằng.

Quê nhà ca sĩ Hoàng Thùy Linh ở Tam Đảo.

Một trong những địa điểm quen thuộc là Nhà thờ đá Tam Đảo, công trình nằm ngay khu vực trung tâm thị trấn. Công trình được xây dựng từ thời Pháp thuộc, nổi bật với vật liệu đá và vị trí trên sườn núi. Đây cũng là một trong những điểm được nhiều du khách ghé qua khi đến Tam Đảo.

Cảnh đẹp nhà thờ đá Tam Đảo. Ảnh: Sưu tầm

Từ khu vực nhà thờ, có thể tiếp tục đi bộ qua quảng trường trung tâm, những con phố nhỏ và các bậc thang dẫn lên những khu vực cao hơn. Vào những ngày nhiều sương, khung cảnh nơi đây mang vẻ trầm lắng, đặc biệt vào sáng sớm hoặc cuối chiều.

Điểm thú vị của Tam Đảo nằm ở chỗ không nhất thiết phải lên một điểm cao để ngắm cảnh. Nhiều góc nhỏ ngay trong thị trấn cũng đủ tạo nên những khung hình đặc trưng của phố núi.

Khám phá những góc trong thị trấn ở Tam Đảo. Ảnh: Sưu tầm

Sau khi tham quan, một trải nghiệm đáng thử khác là khám phá ẩm thực địa phương. Những ngày thời tiết se lạnh, các món ăn nóng càng trở nên hấp dẫn.

Su su Tam Đảo là một trong những đặc sản nổi tiếng nhất của vùng núi này. Rau su su thường được chế biến thành các món xào, luộc hoặc ăn kèm trong những bữa cơm địa phương. Du khách cũng có thể mua rau su su và các sản vật vùng núi về làm quà.

Rau su su - đặc sản Tam Đảo. Ảnh: Sưu tầm

Bên cạnh đó, các món nướng nóng cũng khá phù hợp với không khí Tam Đảo về tối. Ngồi bên bếp than, thưởng thức đồ ăn nóng trong tiết trời se lạnh là trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn.

Nếu không muốn lịch trình quá dày, buổi tối có thể dành để đi dạo quanh khu trung tâm, ghé các hàng quán hoặc tìm một quán cà phê có không gian nhìn xuống thung lũng. Khi sương xuống, thị trấn trở nên yên tĩnh hơn, đèn từ các hàng quán và khách sạn tạo nên khung cảnh khá đặc trưng.

Buổi tối ở Tam Đảo. Ảnh: Sưu tầm

Vì vậy, thay vì chỉ đến Tam Đảo để “săn mây”, du khách có thể dành thêm thời gian đi chậm trong thị trấn, khám phá những con phố nhỏ, thưởng thức món nóng và ngắm Tam Đảo khi màn đêm buông xuống.

Đây cũng là cách để cảm nhận một Tam Đảo gần gũi hơn, không chỉ qua những bức ảnh check-in mà còn qua không khí, ẩm thực và nhịp sống của một thị trấn vùng núi.