Nghịch lý dòng vốn ngoại và cơ hội tại vùng định giá thấp

Mở đầu phiên thảo luận do bà Nguyễn Trần Phi Yến điều phối, các diễn giả phân tích nghịch lý đang tồn tại trên thị trường khi nhiều doanh nghiệp cho rằng việc gọi vốn gặp trở ngại, còn nhà đầu tư lại nhận định không dễ tìm được đơn vị đạt chuẩn để giải ngân. Đề cập đến diễn biến khối ngoại trên thị trường chứng khoán niêm yết, bà Tôn Minh Phương, Tổng Giám đốc Vietcap cho biết giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài từ đầu năm đã tiến sát mốc 5 tỷ USD, nối dài chuỗi 6 năm bán ròng liên tiếp.

Theo bà Tôn Minh Phương, áp lực này chịu tác động rõ rệt từ sức hút của làn sóng trí tuệ nhân tạo trên quy mô toàn cầu. Dữ liệu trong 12 tháng qua tại Mỹ cho thấy các công ty trí tuệ nhân tạo thu hút tới 80% tổng lượng vốn đầu tư mạo hiểm tư nhân, và khi tính thêm khu vực niêm yết thì mảng công nghệ này cùng các lĩnh vực liên quan vẫn chiếm hơn 60% tổng nguồn vốn huy động. Do Việt Nam mới ở giai đoạn khởi đầu của chu kỳ công nghệ mới, dòng vốn quốc tế có xu hướng dịch chuyển mạnh sang các thị trường phát triển.

Dù tỷ lệ sở hữu của khối ngoại trên thị trường thanh khoản tại Việt Nam đã lùi về mức 8%, các định chế đầu tư đang hoạt động trực tiếp tại đây vẫn thể hiện sự tin tưởng cao. Ông Petri Deryng, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc quản lý danh mục Quỹ PYN Elite cho biết ông vừa thực hiện một khoản vay trả gốc cuối kỳ từ ngân hàng Phần Lan để đầu tư thêm vào chính quỹ của mình, qua đó khẳng định góc nhìn rất lạc quan khi thị giá cổ phiếu đang ở vùng rất thấp.

Cùng quan điểm, ông Thomas Lanyi, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng bộ phận Đông Nam Á của CDH Investments nhấn mạnh quỹ đang dồn toàn lực vào thị trường Việt Nam nhờ những lợi thế nổi bật so với các nền kinh tế trong khu vực và giá trị hấp dẫn đang hình thành tại nhiều doanh nghiệp. Ở góc độ doanh nghiệp nội địa, bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Retail cũng lựa chọn sự lạc quan dựa trên ba động lực gồm sức mua thuận lợi của thị trường trong nước, các cải cách về thể chế cùng hạ tầng và sự tham gia ngày càng sâu của Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ góc nhìn của đơn vị tư vấn, bà Tôn Minh Phương nhận định mặt bằng định giá bị đè nén đã đưa nhiều doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt về mức thấp kỷ lục, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư giá trị có tầm nhìn dài hạn và không chịu áp lực thoái vốn ngắn hạn gia tăng giải ngân. Xét về điểm giao nhau giữa nhu cầu vốn và khẩu vị đầu tư, lĩnh vực cần huy động lớn nhất tại Việt Nam hiện tập trung vào cơ sở hạ tầng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng GDP tối thiểu 10% mỗi năm trong 5 năm tới. Trong đó, nhóm hạ tầng mềm ít thâm dụng vốn cố định và có thời gian hoàn vốn ngắn hơn đặc biệt thu hút các quỹ đầu tư tư nhân, còn nhóm hạ tầng cứng như nhà máy năng lượng hay cầu đường với quy mô vốn lớn và chu kỳ thu hồi kéo dài sẽ phù hợp hơn với các nhà đầu tư chiến lược. Bên cạnh hạ tầng, sức hấp dẫn bền vững của thị trường Việt Nam vẫn đến từ quy mô dân số lớn, tốc độ gia tăng của tầng lớp trung lưu kéo theo sức tiêu dùng và nhóm khách hàng chủ lực tiếp nhận công nghệ mới rất nhanh.

Thước đo con người, kỷ luật hậu đầu tư và chiến lược gọi vốn

Để vượt qua quy trình thẩm định kéo dài khoảng 6 tháng với tỷ lệ chọn lọc khắt khe chỉ khoảng 1 thương vụ chốt thành công trong 10 doanh nghiệp vào danh sách rút gọn, các chỉ số tài chính không phải là yếu tố duy nhất được đặt lên bàn cân. Ông Thomas Lanyi cho biết phần lớn các giao dịch tại Việt Nam hiện là đầu tư cổ phần thiểu số với chu kỳ đồng hành phổ biến từ 3 đến 5 năm. Thay vì tìm kiếm các bộ máy vận hành rập khuôn theo sách vở, CDH Investments ưu tiên những doanh nghiệp được dẫn dắt bởi đội ngũ sáng lập giàu năng lượng khởi nghiệp, sáng tạo, sẵn sàng chấp nhận rủi ro và mang tinh thần làm chủ thực sự.

Đại diện quỹ đầu tư tư nhân này cũng đánh giá tỷ lệ nữ lãnh đạo doanh nghiệp ở mức cao là một lợi thế đáng chú ý về hạ tầng mềm của Việt Nam. Qua kinh nghiệm đầu tư trên thị trường niêm yết và thực hiện 3 thương vụ trước niêm yết trong suốt 12 năm tại Việt Nam, ông Petri Deryng khẳng định câu hỏi cốt lõi ông luôn đặt ra cho doanh nghiệp là lý do và nền tảng chuyên môn của người sáng lập khi bước vào ngành kinh doanh đó.

Chia sẻ kinh nghiệm mở rộng quy mô từ thực tế của chuỗi nhà thuốc Long Châu, bà Nguyễn Bạch Điệp cho biết quyết định tiếp tục đầu tư phải dựa trên bằng chứng cho thấy mô hình kinh doanh đang thực sự hiệu quả và có khả năng nhân rộng. Có ba yếu tố quan trọng giúp bà cùng Hội đồng quản trị củng cố niềm tin vào chiến lược phát triển của Long Châu. Thứ nhất là hiệu quả của các cửa hàng hiện hữu khi doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng tiếp tục tăng trưởng, đồng thời doanh nghiệp đã ghi nhận lợi nhuận trong hơn 3 năm. Thứ hai là dư địa thị trường còn rất lớn với quy mô 2.000 cửa hàng trên tổng số 40.000 nhà thuốc. Thứ ba là chiến lược tăng trưởng dài hạn của ngành thông qua việc chuẩn bị sẵn những lĩnh vực kinh doanh mới để tạo động lực tăng trưởng kế tiếp, giúp Long Châu không phụ thuộc mãi vào một nguồn tăng trưởng duy nhất.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Bạch Điệp chia sẻ doanh nghiệp lựa chọn gọi vốn cổ phần từ nhà đầu tư nước ngoài vì ba mục tiêu rõ ràng là hiện thực hóa giá trị cho cổ đông cùng cán bộ nhân viên gắn bó từ những ngày đầu, bổ sung nguồn vốn dài hạn giảm bớt chi phí của các khoản vay ngắn hạn, và tận dụng kinh nghiệm phân tích tài chính, quản trị cùng mạng lưới quan hệ quốc tế của cổ đông ngoại.

Sau khi dòng vốn được giải ngân, việc duy trì quan hệ đồng hành bền vững đòi hỏi kỷ luật quản trị chặt chẽ từ cả hai phía. Tổng Giám đốc Vietcap chỉ ra bốn trụ cột giữ vững niềm tin bao gồm sự tin cậy giữa ban điều hành với cổ đông, tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp, thực thi nghiêm túc nghĩa vụ ủy thác cùng các chỉ tiêu kinh doanh đã cam kết, và chủ động hỗ trợ nhà đầu tư thoái vốn đúng chu kỳ để mở đường đón dòng vốn mới. Bổ sung cho quan điểm này, ông Thomas Lanyi khẳng định giao tiếp liên tục, sự đồng điệu và tính chân thực ngay từ giai đoạn đàm phán quan trọng hơn mọi điều khoản trên giấy tờ. Ông nhắc lại bài học từ một thương vụ từng ký hợp đồng cổ đông rất nhanh chóng nhưng tan vỡ chỉ sau 12 tháng khi phát hiện người sáng lập chưa thực sự hiểu rõ các cam kết đã đặt bút ký.

Trong khi đó, ông Petri Deryng lưu ý doanh nghiệp cần tránh xây dựng kế hoạch kinh doanh phi thực tế hoặc hứa hẹn quá đà, đồng thời cảnh báo rủi ro từ những mô hình kinh doanh vòng tròn khi doanh nghiệp tự tài trợ cho khách hàng qua công nợ kéo dài hoặc duy trì cam kết mua lại sản phẩm suốt nhiều năm dù giá trị tài sản cơ sở đã suy giảm.

Khép lại phiên thảo luận bằng những khuyến nghị hành động dành cho các doanh nghiệp Việt đang chuẩn bị huy động vốn, các diễn giả đưa ra bốn góc nhìn thực tế. Bà Nguyễn Bạch Điệp khuyên doanh nghiệp muốn kịp gọi vốn trong năm 2027 cần bắt đầu ngay bằng việc tìm kiếm đơn vị tư vấn chuyên nghiệp. Bà Tôn Minh Phương nhấn mạnh ngoài nền tảng ngành và thành tích kinh doanh, doanh nghiệp phải chứng minh kế hoạch ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tăng doanh thu hoặc tối ưu chi phí, đồng thời xây dựng kịch bản chống chịu trước các cú sốc bên ngoài như dịch bệnh, xung đột địa chính trị, thuế quan hay rủi ro an ninh mạng.

Trong khi ông Thomas Lanyi bày tỏ sự sẵn sàng tiếp nhận kết nối trực tiếp từ các doanh nghiệp có nhu cầu vốn, ông Petri Deryng lại khuyên khối doanh nghiệp tư nhân nên kiên nhẫn chờ thị trường chứng khoán phục hồi, bởi hiện nay nhiều công ty niêm yết tăng trưởng tốt cũng chỉ đang được định giá khoảng 3 đến 4 lần lợi nhuận gộp nên việc gọi vốn ở thời điểm này dễ bị ép giá quá thấp.