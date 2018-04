Không chỉ là thất thu

Thông tin 300.000 khách Trung Quốc, chủ yếu là người lớn tuổi nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái vào VN du lịch trong 3 tháng đầu năm đang gây lo ngại cho ngành du lịch nội địa.

Trước tiên phải khẳng định là khách du lịch Trung Quốc, khách lớn tuổi hay ít tuổi đều được chào đón như du khách quốc tế từ bất cứ nơi nào tới VN. Sở dĩ có sự lo ngại là bởi số lượng khách nói trên đang tràn vào VN thông qua các tour 0 đồng, một vấn nạn của ngành du lịch không chỉ VN mà còn nhiều nước khác. Nói đến tour 0 đồng, lâu nay chúng ta mới chỉ nói đến chuyện thất thu, nhưng thực tế, hệ quả của loại tour này lớn hơn nhiều. Đầu tiên là tổn hại đến hình ảnh của đất nước. Những tour này đều do các công ty lữ hành Trung Quốc tổ chức. Giá tour 0 đồng nhưng khách bị buộc phải vào các cửa hàng có chỉ định trước; bị ép mua sắm; có trường hợp bị nạt nộ nếu không mua hàng. Đối tượng khách của các tour này đa phần có thu nhập thấp nên mức chi tiêu ít ỏi trong khi việc nói to, xả rác... nơi công cộng khá phổ biến gây phản cảm cho hình ảnh cũng như môi trường du lịch trong nước. Thứ hai là thất thu. Được tổ chức bởi công ty Trung Quốc. Sang tới VN thì ăn, ngủ, mua sắm... ở các cơ sở do người Trung Quốc làm chủ nên phần lớn doanh thu rơi vào túi các công ty Trung Quốc. Các doanh nghiệp liên kết ở VN (nếu có) hưởng lợi rất ít dẫn đến nghịch lý du khách Trung Quốc tăng vọt nhưng ngân sách không thu được bao nhiêu. Chưa kể chúng ta còn tốn rất nhiều chi phí cho việc quản lý an ninh, an toàn cũng như những vi phạm liên quan đến đối tượng khách này. Hiện chính quyền Quảng Ninh nói riêng và một số điểm đến vẫn đang đau đầu xử lý các cửa hàng cho thanh toán bằng nhân dân tệ. Đặc biệt, việc sử dụng hướng dẫn viên Trung Quốc trong thị trường nội địa, trái với quy định của VN gây nhiều hệ lụy. Cuối tháng 2 vừa rồi, trên trang Facebook của cộng đồng hướng dẫn viên Hoa ngữ tại Đà Nẵng đăng tải clip một phụ nữ Trung Quốc hướng dẫn cho đoàn khách nước này tham quan tại bảo tàng thuyết minh xuyên tạc lịch sử VN khi nói áo dài truyền thống của VN chính là sườn xám và VN trước đây thuộc về Trung Quốc. Mới đây, tỉnh Ninh Thuận cũng ngã ngửa khi mỗi ngày có cả ngàn khách Trung Quốc được đưa thẳng vào trong KCN Thành Hải ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm để mua sắm, ăn uống từ một xưởng sản xuất cũ...

Từ đầu năm nay, Thái Lan đã thực hiện nhiều giải pháp để chấn chỉnh tour 0 đồng từ Trung Quốc vì lo ngại tạo ra hình ảnh và nhận thức sai lầm về du lịch nước này. VN cũng tương tự. Không chỉ là thất thu, nếu chúng ta không mạnh tay để hạn chế và ngăn chặn tour 0 đồng thì hệ quả là rất khó lường khi hình ảnh điểm đến VN bị sai lệch trong mắt các du khách quốc tế.

Nguyên Hằng