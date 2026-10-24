Không chỉ là một vòng tay

Nửa thế kỷ đã đi qua kể từ ngày chương trình phát thanh đầu tiên vang lên trên sóng phát thanh Hà Tuyên (nay là Tuyên Quang). Năm mươi năm - một hành trình bền bỉ của những người làm báo nói, lặng thầm đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; phản ánh nhịp sống quê hương, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và kết nối trái tim bằng âm thanh. Dẫu phương thức truyền thông không ngừng đổi thay, tình yêu nghề, trách nhiệm với công chúng và niềm tự hào được cống hiến vẫn luôn là mạch nguồn tiếp nối của những người làm phát thanh Tuyên Quang hôm nay. Báo Tuyên Quang cuối tuần trân trọng giới thiệu chùm ý kiến của những người làm phát thanh trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng.