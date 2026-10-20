Không chỉ là câu chuyện quy hoạch

Khi chiến lược cần được chuyển hóa thành năng lực thực thi

Chiến lược xác lập mục tiêu và định hướng phát triển dài hạn; quy hoạch cụ thể hóa những định hướng đó thành cơ cấu nguồn cung, hạ tầng, không gian phát triển và lộ trình đầu tư. Tuy nhiên, giữa mục tiêu được xác lập trên văn bản và kết quả đạt được trong thực tế luôn có một khoảng cách. Khoảng cách ấy được quyết định bởi chất lượng tổ chức thực hiện, khả năng huy động nguồn lực và mức độ phối hợp giữa các khâu trong toàn hệ thống.

Một định hướng phát triển có thể đúng về tầm nhìn nhưng khó đạt hiệu quả nếu quy hoạch thiếu tính khả thi, các dự án không được triển khai đúng tiến độ hoặc hạ tầng liên quan không được đầu tư tương ứng. Ngược lại, từng dự án có thể được thực hiện theo kế hoạch riêng nhưng vẫn chưa tạo ra hiệu quả tổng thể nếu thiếu sự kết nối về tiến độ, công suất, khả năng cung ứng và nhu cầu sử dụng. Vì vậy, chất lượng phát triển không chỉ nằm ở việc xác định đúng mục tiêu, mà còn ở khả năng tổ chức các nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đó.

Năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng được xem là "chìa khóa vàng" trong việc thực hiện các chiến lược, mục tiêu tăng trưởng.

Đặc điểm của lĩnh vực năng lượng càng làm rõ yêu cầu này. Các khâu từ khai thác tài nguyên, cung ứng nhiên liệu, sản xuất điện đến truyền tải và phân phối có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Một điểm nghẽn ở khâu cung ứng có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành của các khâu tiếp theo; một dự án nguồn điện chậm tiến độ có thể làm thay đổi cân đối cung cầu; trong khi hạ tầng không theo kịp sự phát triển của nguồn cung sẽ hạn chế hiệu quả khai thác công suất đã đầu tư. Những vấn đề này không thể được xử lý đầy đủ nếu mỗi khâu chỉ được xem xét trong phạm vi kế hoạch riêng.

Do đó, quy hoạch năng lượng cần được xây dựng trên cơ sở nhìn nhận toàn hệ thống, tính đến sự phụ thuộc giữa các lĩnh vực, khả năng huy động vốn, tiến độ triển khai và nhu cầu thực tế. Đồng thời, quy hoạch phải có cơ chế theo dõi, đánh giá và điều chỉnh phù hợp khi các điều kiện kinh tế, công nghệ hoặc thị trường thay đổi. Tính ổn định của định hướng dài hạn cần đi cùng khả năng thích ứng trong tổ chức thực hiện; nếu thiếu một trong hai, quy hoạch khó phát huy đầy đủ vai trò dẫn dắt đầu tư.

Đồng bộ cơ chế quản lý với yêu cầu tổ chức thực hiện

Sự đồng bộ giữa chiến lược, quy hoạch và thực thi không tự hình thành. Điều đó phụ thuộc đáng kể vào cơ chế quản lý, cách thức phân công trách nhiệm và khả năng phối hợp trong quá trình ra quyết định. Khi các vấn đề liên ngành được xử lý theo những quy trình thiếu kết nối, việc triển khai có thể kéo dài, trách nhiệm khó xác định và nguồn lực bị phân tán. Bởi vậy, hoàn thiện cơ chế quản lý cần hướng đến việc rút ngắn khoảng cách giữa định hướng phát triển và quyết định thực tế, nhất là đối với những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực và nhiều cấp có thẩm quyền.

Trước hết, cần bảo đảm sự thống nhất giữa mục tiêu chiến lược, nội dung quy hoạch và kế hoạch thực hiện. Các mục tiêu dài hạn phải được cụ thể hóa thành danh mục nhiệm vụ, dự án và lộ trình có tính khả thi; đồng thời gắn với trách nhiệm của cơ quan quản lý và đơn vị thực hiện. Những vướng mắc về vốn, hạ tầng, thủ tục và phối hợp cần được nhận diện từ sớm, thay vì chỉ xử lý khi đã ảnh hưởng đến tiến độ. Đây là cơ sở để hạn chế tình trạng mục tiêu đặt ra vượt quá khả năng thực hiện hoặc các dự án riêng lẻ không tạo được hiệu quả như kỳ vọng.

Cùng với đó, cơ chế quản lý phải tạo điều kiện cho việc phối hợp và xử lý các vấn đề liên ngành, nhưng không làm mất đi tính chủ động của đơn vị thực hiện. Tập trung điều phối không đồng nghĩa với việc mọi quyết định đều phải qua nhiều tầng nấc hành chính. Ngược lại, hiệu quả quản lý cần được thể hiện ở việc xác định rõ thẩm quyền, phân định trách nhiệm, minh bạch hóa quy trình và xử lý kịp thời những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi của từng đơn vị. Quản lý tốt không chỉ là kiểm soát việc thực hiện, mà còn là tạo điều kiện để các quyết định được đưa ra đúng lúc và nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu.

Một yêu cầu khác là gắn quy hoạch với kỷ luật thực thi và trách nhiệm giải trình. Tiến độ dự án, hiệu quả sử dụng vốn, khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng và mức độ hoàn thành các mục tiêu quy hoạch cần trở thành những căn cứ quan trọng để đánh giá kết quả. Khi phát sinh chậm trễ hoặc mất cân đối, cần xác định rõ nguyên nhân thuộc khâu xây dựng quy hoạch, cơ chế chính sách, phân bổ nguồn lực hay năng lực tổ chức thực hiện. Việc đánh giá dựa trên kết quả cụ thể sẽ giúp điều chỉnh đúng khâu còn bất cập, thay vì chỉ thay đổi quy trình hoặc cơ cấu tổ chức mà chưa giải quyết được nguyên nhân.

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và nhu cầu bảo đảm nguồn cung ổn định ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu mới, sự đồng bộ giữa chiến lược, quy hoạch và thực thi còn có ý nghĩa đối với hiệu quả đầu tư dài hạn. Nguồn lực dành cho năng lượng rất lớn, thời gian chuẩn bị và triển khai dự án thường kéo dài, trong khi quyết định đầu tư hôm nay có thể tác động đến khả năng cung ứng trong nhiều năm tiếp theo. Vì vậy, mọi thay đổi về cơ chế quản lý cần được xem xét trên cơ sở nâng cao năng lực điều phối, bảo đảm tính nhất quán trong thực hiện quy hoạch và tạo điều kiện sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Suy cho cùng, giá trị của một chiến lược không chỉ được xác định bởi mục tiêu mà chiến lược đặt ra, mà còn bởi khả năng chuyển những mục tiêu ấy thành năng lực thực tế. Với lĩnh vực năng lượng, điều đó đòi hỏi chiến lược phải dẫn dắt quy hoạch, quy hoạch phải gắn với nguồn lực và tiến độ khả thi, còn tổ chức thực hiện phải có cơ chế phối hợp và trách nhiệm rõ ràng. Khi ba khâu này được kết nối chặt chẽ, các quyết định đầu tư mới có thể phát huy hiệu quả trong tổng thể, góp phần củng cố an ninh năng lượng và đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của đất nước.