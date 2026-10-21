Không chỉ kem chống nắng, 6 thực phẩm này cũng giúp bạn nuôi dưỡng làn da từ bên trong

Ánh nắng mặt trời không chỉ khiến da sạm màu mà còn có thể thúc đẩy quá trình lão hóa và gây tổn thương tế bào. Vì vậy, chăm sóc da không nên chỉ dừng lại ở các sản phẩm bôi ngoài. Một chế độ ăn đa dạng, cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất béo có lợi sẽ góp phần nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Dưới đây là 6 nhóm thực phẩm bạn có thể thêm vào thực đơn hằng ngày để hỗ trợ bảo vệ da.

Việt quất

Việt quất chứa anthocyanin và vitamin C, những thành phần có đặc tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Đây là những phân tử có thể hình thành nhiều hơn khi da tiếp xúc với tia UV.

Vitamin C còn tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, loại protein đóng vai trò quan trọng đối với độ săn chắc và đàn hồi của da. Bạn có thể ăn việt quất cùng sữa chua, yến mạch hoặc dùng như bữa phụ để đa dạng hóa nguồn dưỡng chất.

Việt quất chứa những thành phần có đặc tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do

Dưa hấu

Dưa hấu không chỉ có hàm lượng nước cao mà còn cung cấp lycopene, một chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid. Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung lycopene thường xuyên có thể góp phần giảm tổn thương da do tia UV.

Tuy nhiên, tác dụng này cần thời gian và không đồng nghĩa với việc ăn dưa hấu có thể ngăn da cháy nắng. Với vị ngọt thanh, nhiều nước, dưa hấu là lựa chọn phù hợp để bổ sung vào bữa phụ trong những ngày nóng.

Các loại hạt

Óc chó, hạt chia và hạt lanh là những nguồn thực phẩm cung cấp chất béo có lợi, trong đó có axit alpha-linolenic (ALA), một dạng omega-3 có nguồn gốc thực vật. Dưỡng chất này tham gia vào nhiều hoạt động sinh lý của cơ thể và có thể hỗ trợ điều hòa phản ứng viêm.

Bạn có thể rắc hạt chia lên sữa chua, thêm óc chó vào bữa sáng hoặc trộn hạt lanh vào sinh tố. Dù vậy, omega-3 không phải hoạt chất chống nắng trực tiếp, mà là một phần của chế độ ăn cân bằng giúp duy trì sức khỏe tổng thể và làn da.

Các loại hạt là nguồn cung cấp chất béo có lợi, có thể hỗ trợ điều hòa phản ứng viêm

Cà rốt và rau lá xanh

Cà rốt, cải bó xôi và các loại rau xanh đậm cung cấp beta-carotene, tiền chất mà cơ thể có thể chuyển hóa thành vitamin A. Dưỡng chất này cần thiết cho quá trình duy trì và tái tạo các mô, trong đó có da.

Một số bằng chứng cho thấy việc bổ sung carotenoid qua chế độ ăn trong thời gian dài có thể hỗ trợ giảm một phần tác động của tia UV. Bạn nên kết hợp cà rốt với các loại rau củ khác trong bữa trưa hoặc bữa tối để tăng sự đa dạng dinh dưỡng.

Trà xanh

Trà xanh chứa catechin, nhóm polyphenol có đặc tính chống oxy hóa được quan tâm trong nghiên cứu về sức khỏe làn da. Những hợp chất này có thể góp phần hạn chế một số tổn thương liên quan đến stress oxy hóa do tia UV.

Bạn có thể uống trà xanh vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, tùy khả năng dung nạp caffeine. Không nên uống quá nhiều, đặc biệt nếu bạn nhạy cảm với caffeine hoặc thường bị mất ngủ. Trà xanh cũng không thể thay thế kem chống nắng hay các biện pháp bảo vệ da khác.

Trà xanh chứa catechin, nhóm polyphenol có đặc tính chống oxy hóa

Súp lơ trắng

Súp lơ trắng cung cấp vitamin C cùng nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Một số hợp chất thực vật trong nhóm rau họ cải cũng được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ cơ chế bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa.

Đây là loại rau dễ chế biến, có thể hấp, luộc hoặc xào nhẹ để dùng trong bữa trưa. Kết hợp súp lơ với các loại rau củ nhiều màu sắc khác sẽ giúp thực đơn đa dạng hơn, thay vì chỉ tập trung vào một thực phẩm được cho là có lợi cho da.