Không chỉ hưởng ứng một ngày, phải chuyển hóa thành hành động mỗi ngày

* Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an: Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân sẽ là tấm gương sáng về thượng tôn Hiến pháp và pháp luật

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám đột phá vào những vấn đề mới, khó,vì sự phát triển của đất nước, trong năm 2026, lực lượng Công an nhân dân đã chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành 304 văn bản quy phạm pháp luật và đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua đối với 08 dự án luật, 01 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI. Kết quả xây dựng, hoàn thiện pháp luật của Bộ Công an chính là sự cụ thể hóa sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị:Pháp luật phải đi trước một bước, vừa là công cụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, vừa là nền tảng kiến tạo môi trường ổn định, an toàn, thuận lợi, mở đường cho đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Công an các đơn vị, địa phương đã thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh, thực hiện sôi nổi với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như tổ chức hội nghị, toạ đàm, thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật", mở các chuyên mục trên phương tiện truyền thông đại chúng, sử dụng công nghệ số, mạng xã hội.... Đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: P.Kiên)

Những kết quả đạt được trong năm 2026 đã thể hiện sự lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa Ngày pháp luật trong Công an nhân dân và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ vì Đảng, vì nước, vì dân của lực lượng Công an nhân dân.

Để tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, đồng thời phát huy vai trò, ý nghĩa thiết thực của việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Công an nhân dân những năm tiếp theo, Tôi đề nghị các đồng chí tập trungthực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất,tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, mọi mặt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đối với công tác xây dựngvà tổ chức thi hành pháp luật về an ninh, trật tự. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu Công an các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ quyết tâm chính trị sang kết quả thực chất, bảo đảm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Thứ hai, đổi mới tư duy, định hướng xây dựng pháp luật về an ninh, trật tự theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển, bảo đảm các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự mang tính ổn định, đơn giản, dễ thực hiện, lấy người dân làm trung tâm, xuất phát từ lợi ích toàn cục của đất nước và yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh; phát huy dân chủ, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Thứ ba,tiếp tục hưởng ứng, lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Công an nhân dân. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần có các giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, mục tiêu cao nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nắm vững, áp dụng hiệu quả pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, là tấm gương sáng về tuân thủ pháp luật.Tập trung xây dựng lực lượng Pháp chế Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo đảm vững về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về pháp luật, ngoại ngữ, không chỉ có kỹ năng xây dựng pháp luật, mà phải am hiểu sâu sắc công tác an ninh, trật tự, bám sát yêu cầu thực tiễn từng lĩnh vực cụ thể trong quá trình tham mưu xây dựng pháp luật có liên quan; có năng lực nắm bắt tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo để kịp thời đề xuất, kiến nghị, tham mưu có hiệu quả với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật về an ninh, trật tự.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi tin tưởng rằng, với tinh thần "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân sẽ là tấm gương sáng về thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong Công an nhân dân, góp phầnxây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển tạo nền tảng vững chắcxây dụng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và Nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng.

* Ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Hưng Yên: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật tại địa phương

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Lê Huy, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: hungyen.gov.vn)

Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) đã trở thành nét đẹp văn hóa pháp lý trong đời sống xã hội. Đây là dịp tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, khẳng định vị trí, vai trò của pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; đồng thời tuyên truyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong cán bộ và Nhân dân.

Cùng với kết quả phát triển kinh tế, công tác xây dựng, thi hành và PBGDPL của tỉnh có nhiều chuyển biến. Việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền được đẩy mạnh; Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp xã được thành lập tại 104 xã, phường. Đặc biệt, tỉnh đã rà soát 1.231 văn bản quy phạm pháp luật của hai tỉnh trước hợp nhất, tham mưu lựa chọn áp dụng, bãi bỏ và ban hành mới nhằm bảo đảm sự thống nhất, phù hợp với yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật tại địa phương, ông Nguyễn Lê Huy đề nghị các cấp, ngành đề cao trách nhiệm người đứng đầu; gắn PBGDPL với nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, trật tự và an sinh xã hội. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và giải phóng mặt bằng.

Tỉnh cũng xác định đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác pháp luật; phát triển cơ sở dữ liệu pháp luật, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, xây dựng Trung tâm dữ liệu số ngành Tư pháp Hưng Yên và Cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh.

* Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ Tô Ái Vang: Đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, mang ý nghĩa chiến lược lâu dài

Dưới góc độ của một đại biểu dân cử và tham gia nhiệm vụ xây dựng pháp luật, tôi cho rằng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 không đơn thuần là một mốc thời gian kỷ niệm mà là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ Tô Ái Vang. (Ảnh: PV)

Điều này thể hiện ở 3 điểm chính sau đây. Thứ nhất, đây là sự kiện thể hiện sự tôn vinh, vị trí tối thượng của Hiến pháp và pháp luật; nhắc nhở toàn xã hội rằng quyền lực nhà nước phải được kiểm soát bằng pháp luật và mọi hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân đều phải nằm trong khuôn khổ pháp luật.

Thứ 2, Ngày Pháp luật đóng vai trò là chất xúc tác, giúp chuyển hoá nhận thức từ việc phải tuân thủ - do áp lực chế tài, sang tự giác tuân thủ và hướng tới văn hoá ứng xử pháp luật. Tôi nghĩ, khi pháp luật ngấm sâu vào đời sống, sẽ dần trở thành thói quen, chuẩn mực đạo đức và lối sống của mỗi người dân.

Thứ 3, khi nước ta có nền pháp luật minh bạch, ổn định và thực thi nghiêm minh, đó chính là bệ phóng vững chắc để kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố vững chắc Nhà nước pháp quyền XHCN.

Để Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ dừng lại ở hình thức, mang tính phong trào, tôi cũng như các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ nói riêng và đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ, đặc biệt là nhiệm kỳ khoá XVI đã, đang và sẽ cố gắng hướng vào 3 nhóm giải pháp trọng tâm. Một là, đổi mới tư duy và phương thức truyền thông, giáo dục pháp luật. Trong giai đoạn mới hiện nay, cơ quan chức năng, không chỉ duy trì cách tuyên truyền mang tính một chiều, khô khan mà rất cần ứng dụng mạnh mẽ, chuyển đổi số và công nghệ; đưa pháp luật đến gần người dân, thông qua các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, các diễn đàn tương tác, đối thoại trực tiếp để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng vào đời sống.

Hai là, gắn kết chặt chẽ Ngày Pháp luật với việc tháo gỡ điểm nghẽn từ thực tiễn cơ sở. Hoạt động pháp luật phải song hành cùng công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục công vụ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Ngày Pháp luật hiệu quả nhất là khi người dân sẽ cảm nhận được quyền lợi của họ, khi họ được bảo vệ các vướng mắc pháp lý của họ được tháo gỡ kịp thời.

Ba là, đề cao tối đa trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Sức mạnh lớn nhất của pháp luật bắt nguồn từ kỷ cương hành chính và sự gương mẫu thực thi. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, phải là những người đi đầu, trong thượng tôn pháp luật, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm và hành động trong khuôn khổ pháp luật.

Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam, tôi muốn gửi gắm thông điệp: “Thượng tôn pháp luật không chỉ là khẩu hiệu hành động, mà phải trở thành ý thức tự giác và văn hoá sống của mỗi người dân. Mỗi hành động tuân thủ pháp luật hôm nay chính là sự đầu tư thiết thực nhất cho một xã hội kỷ cương, an toàn, nhân văn và thịnh vượng ngày mai”.

* Bà Phan Thị Mỹ Dung, Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh: Ngày Pháp luật góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội

Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh Phan Thị Mỹ Dung. (Ảnh: NVCC)

Ngày 9/11 hàng năm được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuất phát từ sự kiện ngày 09/11/1946 – ngày Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Việc lựa chọn ngày này thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử lập hiến, lập pháp của dân tộc, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Hiến pháp và pháp luật trong tổ chức, quản lý nhà nước và điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; đồng thời khẳng định vai trò của pháp luật trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đây không đơn thuần là một hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mà còn là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và mỗi người dân nhìn nhận, đánh giá lại việc thực hiện trách nhiệm pháp lý của mình, từ đó chủ động điều chỉnh hành vi, ứng xử phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trước hết, Ngày Pháp luật góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, người dân có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu và nắm bắt những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình. Khi hiểu đúng pháp luật, người dân sẽ chủ động thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, biết tự bảo vệ mình, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, hạn chế vi phạm pháp luật và các tranh chấp phát sinh trong đời sống.

Quan trọng hơn, Ngày Pháp luật góp phần hình thành và củng cố văn hóa pháp lý, xây dựng thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Tinh thần thượng tôn pháp luật không chỉ thể hiện ở việc không vi phạm pháp luật mà còn phải được thể hiện bằng sự tự giác tuân thủ, chủ động bảo vệ pháp luật, có trách nhiệm đấu tranh với những hành vi vi phạm, đồng thời tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật. Khi pháp luật thực sự trở thành chuẩn mực trong nhận thức và hành động của mỗi người, việc chấp hành pháp luật sẽ không còn mang tính bắt buộc đơn thuần mà trở thành nhu cầu tự thân, nét đẹp trong văn hóa ứng xử của cá nhân và cộng đồng.

Bên cạnh đó, Ngày Pháp luật là cầu nối quan trọng giữa Nhà nước với Nhân dân, giữa quy định pháp luật với thực tiễn cuộc sống. Thông qua các hoạt động đối thoại, tư vấn, trợ giúp pháp lý, giải đáp vướng mắc và tiếp nhận kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước có thêm cơ hội lắng nghe, nắm bắt những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật. Đây cũng là kênh quan trọng để phát hiện những quy định chưa phù hợp với thực tiễn, từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.

Đặc biệt, đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Ngày Pháp luật còn có ý nghĩa giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải là người gương mẫu trong chấp hành và thực thi pháp luật; giải quyết công việc đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục; công khai, minh bạch, tận tụy phục vụ Nhân dân. Việc thực hiện đúng pháp luật trong hoạt động công vụ không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan công quyền.

Trong điều kiện triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ngày Pháp luật càng có vai trò thiết thực trong việc nâng cao năng lực tổ chức thi hành pháp luật, giúp đội ngũ cán bộ cấp tỉnh và cấp xã kịp thời cập nhật các quy định mới, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, hạn chế sai sót trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Có thể khẳng định, ý nghĩa sâu xa của Ngày Pháp luật không nằm ở quy mô hay số lượng hoạt động được tổ chức, mà ở sự chuyển biến thực chất về nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, tổ chức. Ngày Pháp luật phải được lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, từng khu dân cư, trường học, doanh nghiệp và trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, chứ không chỉ tập trung vào ngày 9/11 hàng năm.

* Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quỳnh Liên (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang): Kim chỉ nam cho hành động trong suốt 365 ngày của năm

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quỳnh Liên. (Ảnh: quochoi.vn)

Tinh thần của Ngày Pháp luật Việt Nam không nằm ở những khẩu hiệu rầm rộ trong một ngày, một tuần, mà phải là kim chỉ nam cho hành động trong suốt 365 ngày của năm. Để các hoạt động hưởng ứng đi vào chiều sâu, thực chất, chấm dứt tình trạng "đến hẹn lại lên" hay tính hình thức, phong trào, chúng ta cần tập trung thực hiện ba giải pháp cốt lõi sau:

Một là, chuyển tư duy từ "phổ biến những gì cơ quan nhà nước có" sang "cung cấp những gì cán bộ và Nhân dân cần". Thay vì tổ chức các cuộc mít tinh tốn kém, các hội nghị phổ biến quy mô lớn, số lượng người tham gia đông, phạm vi địa bàn rộng, nhưng không đi vào nội dung, quy định, vấn đề cần chú trọng triển khai thực hiện, chúng ta cần cụ thể hóa pháp luật thành các tình huống gắn liền với quyền lợi, nghĩa vụ hằng ngày của người dân, từ thủ tục đất đai, xây dựng, thủ tục hành chính để hưởng các chế độ chính sách, an sinh xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, cho đến việc thực hiện và bảo vệ quyền tự do cá nhân trên không gian mạng. Khi người dân thấy pháp luật là tấm khiên bảo vệ chính mình, họ sẽ chủ động tìm hiểu và tự giác chấp hành.

Hai là, phát huy vai trò "nêu gương" của đội ngũ cán bộ, công chức. Muốn nhân dân nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, hướng tới xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, bộ máy thực thi công vụ phải nghiêm minh, chuẩn mực. Bên cạnh đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của cộng đồng trong xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật cho từng gia đình, khu dân cư, tổ dân phố, cho mỗi người dân để “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” hiển hiện trong từng hành vi ứng xử từ trong nhà ra tới ngoài xã hội. Là một đại biểu nữ, tôi muốn nhấn mạnh vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Sự tinh tế, khéo léo của người phụ nữ trong việc nhắc nhở con cái, người thân tuân thủ pháp luật từ những việc nhỏ nhất như đội mũ bảo hiểm, ứng xử văn minh trên mạng xã hội sẽ tạo ra sức lan tỏa tự nhiên, bền vững hơn bất kỳ mệnh lệnh hành chính nào.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ phương thức tiếp cận dựa trên nền tảng công nghệ số. Với mức độ và phạm vi “ảnh hưởng” của công nghệ số tới cuộc sống của cộng đồng và mỗi người dân hiện nay, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cần "phủ sóng" vào không gian mạng bằng hình thức ngắn gọn, trực quan như video ngắn, đồ họa thông tin (infographic), hay các ứng dụng trợ lý ảo trực tuyến để tiếp cận sâu rộng đến thế hệ trẻ. Chính sách, quy định pháp luật được tuyên truyền, phổ biến chính xác, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, văn hóa vùng miền, khả năng tiếp cận trên các nền tảng số, mạng xã hội hợp pháp sẽ giúp mỗi người dân tiếp cận nhanh chóng và “thẩm thấu” pháp luật một cách tự nhiên nhất.

Với tư cách là một Đại biểu Quốc hội, tôi cho rằng song song với tuyên truyền, chúng ta cần tăng cường hoạt động giám sát tối cao đối với khâu tổ chức thi hành pháp luật. Chúng ta giám sát xem quy định của luật đã tháo gỡ được bao nhiêu khó khăn cho doanh nghiệp, đã bảo vệ tốt như thế nào cho quyền lợi của người dân. Chỉ khi công tác thực thi pháp luật được giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh các vi phạm thì ý thức thượng tôn pháp luật mới thực sự trở thành thói quen, thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội. Đồng thời, tích cực lắng nghe phản hồi, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân về các chính sách, quy định của pháp luật để có những kiến nghị sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kịp thời.

Hướng tới Ngày Pháp luật, năm 2026, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã xác định chương trình giám sát theo tinh thần đổi mới, bám sát việc thực thi pháp luật trong các vấn đề dân sinh trọng điểm, các vấn đề thực tiễn thi hành pháp luật đang có những “điểm nghẽn” từ thực tiễn của địa phương đang gặp phải và từ ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chương trình và nội dung trọng tâm giám sát tập trung vào các lĩnh vực then chốt như: (1) Bảo vệ môi trường: Giám sát chuyên đề về công tác quản lý, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, đặc biệt là sau quá trình sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp; (2) Chính sách đất đai và dân tộc thiểu số: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; (3) Các dự án hạ tầng và Khu kinh tế: Khảo sát tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án trọng điểm, các công trình chuẩn bị cho APEC 2027 và quy hoạch phát triển tại khu vực đảo/đặc khu Phú Quốc; (4) Chính sách an sinh xã hội: Giám sát công tác tiếp nhận, xác lập và giải quyết chính sách hỗ trợ đối tượng yếu thế, trợ cấp hưu trí xã hội.

Trong quá trình tiến hành giám sát, Đoàn chú trọng vào tiếp thu, tổng hợp nhiều ý kiến thực tiễn từ hoạt động giám sát và các cuộc tiếp xúc cử tri. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành xem xét tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, hạ tầng điện lưới vùng sông nước/biển đảo Tây Nam Bộ; đề xuất các cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù (tín dụng xanh, hỗ trợ vay vốn) đối với hạ tầng xử lý rác thải và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, kết quả giám sát cũng được gắn kết chặt chẽ với công tác lập pháp của Quốc hội. Tại các kỳ họp của Quốc hội khóa XVI này, từ thực tiễn giám sát tại địa phương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đóng góp ý kiến hoàn thiện nhiều dự án luật quan trọng trình Quốc hội, mang “hơi thở của cuộc sống” và những yếu tố đặc thù của miền Tây Nam Bộ nói chung, của tỉnh An Giang nói riêng vào pháp luật, như Luật Đất đai, Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Điện lực, Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật xử lý vi phạm hành chính, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Sau giám sát, Đoàn tiếp tục theo sát việc giải quyết các kiến nghị, nhất là các việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực thi các chính sách an sinh xã hội, giúp các quyền lợi chính đáng của nhân dân được bảo đảm đúng luật. Đoàn Đại biểu Quốc hội giám sát sát sao và theo đuổi đến cùng các kiến nghị của cử tri, là cầu nối lòng dân và Nhà nước, để niềm tin của người dân vào bộ máy nhà nước và tính nghiêm minh của pháp luật được củng cố, tăng cường hơn.

* Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): Tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp

Thời gian qua, chúng tôi nhận thấy công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật đã có những chuyển biến mạnh mẽ, với khối lượng lớn các quy định được Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung trong thời gian ngắn. Đặc biệt, nhiều quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh được hoàn thiện theo hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Chúng tôi đánh giá đây là những kết quả rất quan trọng, không chỉ góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào quá trình cải cách thể chế. Thực tế cho thấy, một hệ thống pháp luật minh bạch, ổn định, thuận lợi chính là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh và thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước.

Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi kỳ vọng tinh thần đổi mới theo Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ hơn trong cả xây dựng và thực thi pháp luật. Trong đó, cần nhất quán tư duy kiến tạo phát triển, tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao tính công khai, minh bạch và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Chúng tôi mong muốn pháp luật thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, là bệ đỡ quan trọng cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và tạo động lực để Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới.

* Luật sư Hoàng Minh Hiển, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Luật sư Hoàng Minh Hiển. (Ảnh: PV)

Đối với Đoàn Luật sư TP Hà Nội, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 là dịp để các luật sư đem kiến thức và kinh nghiệm hành nghề đến với người dân, nhà trường và cộng đồng. Trong những năm qua, Đoàn đã phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền cơ sở và các nhà trường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật. Những mô hình tiêu biểu có thể kể đến là “Học sinh Thủ đô với pháp luật”, “Phiên tòa giả định” và các hoạt động luật sư đồng hành với người dân trong tiếp cận pháp luật, tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.

Ở các trường học, chúng tôi lựa chọn những chủ đề gần với đời sống của các em và dành thời gian để các em trực tiếp trao đổi với luật sư. Năm 2024, Đoàn phối hợp tổ chức phiên tòa giả định về an toàn giao thông đường bộ. Năm 2025, tôi cùng các đồng nghiệp tham gia chương trình tại Trường THPT Đông Kinh về phòng, chống bạo lực học đường và tội phạm trên không gian mạng. Gần đây nhất, ngày 04/11/2026, Đoàn phối hợp với UBND Phường Đống Đa tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức phiên tòa giả định với chủ đề phòng, chống bạo lực học đường. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 1.000 em học sinh cùng cán bộ, giáo viên nhà trường, và sắp tới đây vào ngày 09/11/2026 tại Trường Song ngữ Wellspring là phiên tòa giả định về an ninh mạng cho khối học sinh THPT. Các hoạt động để chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay.

Kết quả trước hết là người dân có thêm cơ hội tiếp cận thông tin pháp luật và trao đổi trực tiếp với luật sư ngay tại địa phương thông qua buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Tính chung cả năm 2025, Đoàn đã tổ chức 126 buổi phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp tại các địa phương và trường học, với hàng trăm ngàn lượt người được thụ hưởng. Qua các buổi trao đổi, người dân có thể hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ của mình, biết nên tìm đến cơ quan, tổ chức nào khi có vướng mắc và cân nhắc việc hòa giải đối với những tranh chấp phù hợp.

Với doanh nghiệp, giá trị thiết thực của việc tiếp cận luật sư là có thể hỏi sớm khi gặp vướng mắc về thủ tục hoặc cần làm rõ một nghĩa vụ pháp lý. Trong công tác hỗ trợ pháp lý thường xuyên, từ tháng 7/2025, Đoàn đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội triển khai hỗ trợ pháp lý tại 96 điểm phục vụ hành chính công của xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội. Năm 2026, Đoàn cũng đã thông báo để các tổ chức hành nghề và luật sư thành viên đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Thành phố. Những hoạt động này tạo thêm đầu mối để doanh nghiệp tìm được hướng dẫn khi cần.

Với học sinh, điều tôi quan tâm nhất là sau buổi học, các em biết mình có thể làm gì khi gặp một tình huống cụ thể. Chẳng hạn, nếu chứng kiến bạn bị đánh, các em cần biết báo cho ai và vì sao việc quay rồi phát tán clip có thể làm tổn thương bạn thêm. Khi nhận được một đường dẫn đáng ngờ, các em cần biết cách bảo vệ thông tin cá nhân và tìm người hỗ trợ. Tại Trường THPT Đông Kinh, hơn 1.300 học sinh đã tham dự chương trình về những vấn đề rất gần với đời sống của các em. Hình thức phiên tòa giả định kết hợp hỏi đáp cũng giúp học sinh thấy được hậu quả của từng lựa chọn và có cơ hội hỏi luật sư về cách ứng xử an toàn.

Ở lứa tuổi sinh viên, tôi cho rằng giáo dục pháp luật cần gắn với những quyết định các em bắt đầu tự mình đưa ra, như ký hợp đồng thuê nhà, đi làm thêm, giao dịch trực tuyến hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân. Một biểu hiện cụ thể của văn hóa pháp lý là các em có thói quen đọc kỹ trước khi ký, biết kiểm tra thông tin trước khi giao dịch và biết tìm đúng nơi hỗ trợ khi quyền lợi của mình bị xâm phạm.